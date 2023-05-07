Все в сад: когда сажать смородину, малину, яблони и другие культуры — секреты правильной обрезки и ухода

— Саженцы с закрытой корневой системой росли в горшках, их высаживают весной и в течение всего лета. Вторые росли в грунте, они требуют более пристального внимания, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

На растении не должно быть повреждений или пятен. Лучше всего, если корни защищены глиной или объемным земляным комом. В глиняной болтушке корни могут находиться в течение 10 дней, а при посадке ее смывают.