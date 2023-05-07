Все в сад: когда сажать смородину, малину, яблони и другие культуры — секреты правильной обрезки и ухода

Пришло время вплотную заняться садом: выбрать саженцы недостающих культур и правильно обрезать и подкормить уже растущие растения. Объясняем, как не ошибиться в выборе, какие растения нужно покупать только парами и почему саженцы придется обрезать, не жалея.
Как выбрать и обрезать саженец
Май — самое лучшее время для того, чтобы привести в порядок сад. Сейчас высаживают все плодово-ягодные культуры. Саженцы бывают двух видов: с закрытой корневой системой и открытой.
— Саженцы с закрытой корневой системой росли в горшках, их высаживают весной и в течение всего лета. Вторые росли в грунте, они требуют более пристального внимания, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
На растении не должно быть повреждений или пятен. Лучше всего, если корни защищены глиной или объемным земляным комом. В глиняной болтушке корни могут находиться в течение 10 дней, а при посадке ее смывают.
— Помните, что многие культуры высаживают только парами. Например, обязательно нужны мужской и женский саженцы облепихи, — напомнила специалист.
Вишня, слива, груша — перекрестные растения, которые требуют по два растения разных сортов.
— Если берете грушу «купава», то берите ей в пару «уралочку» или «северянку». Важно, чтобы сорта цвели одновременно, — подчеркнула Людмила Шубина.
При выкопке саженцев с открытой корневой системой корни повреждают, поэтому после посадки их обязательно нужно подрезать — минимум на 1/3.
— Важно соблюсти баланс между корневой системой и верхней частью растения. Они должны быть уравновешены, тогда саженец приживется, — отметила агроном.
Как подкармливать и поливать саженцы
Каждому растению, новое оно или уже растущее в саду, весной требуются удобрения. Особенно к ним чувствительны косточковые. Среди обязательных подкормок — мочевина и минеральные удобрения. При посадке в каждую лунку удобрения вносятся точечно.
— На одну лунку — ведро перегноя, стакан золы, полстакана суперфосфата двойного. Это смешивают с имеющимся грунтом и высаживают растения, — рекомендует Людмила Шубина.
Нужно помнить, что прививочный шип засыпать нельзя — это место соединения культурного растения (привоя) с диким (подвоя). Он также должен смотреть в сторону юга.
— Саженец поливают сразу после посадки. Лучше из лейки, уплотнив землю, а затем ее подрыхлив, — советует агроном.
Деревья в первые 2–3 месяца поливают примерно раз в одну-две недели — земля у саженцев должна быть всегда чуть влажной. Всё очень зависит от того, насколько засушливыми будут весна и лето.
Когда сажать малину, смородину, яблони и другие культуры весной
Самое лучшее время — это начало мая. Высаживать растения стоит в сухую погоду, но не в жаркие часы.
— Летом можно досаживать растения, но лучше не откладывать это дело, так как растениям еще нужно время, чтобы адаптироваться на новом месте, — отмечает агроном.
По лунному календарю садовода лучше всего в мае плодово-ягодные кустарники высаживать 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 28, 29-го числа. Неблагоприятные дни — 12-е,19-е, 26-е.
Плодовые деревья по лунному календарю стоит высаживать 9, 10, 11, 23, 24, 25, 28, 29-го мая. Лучше отложить все работы 12-го,19-го и 26-го.
Как обработать смородину и другие плодовые кустарники
В саду нужно провести санитарную обрезку всех уже растущих культур: удалить все старые и больные ветки, обработать от вредителей, а также подкормить культуры.
— Весной кусты обрабатывают от вредителей — с приходом тепла смородину и крыжовник может поразить почковый или паутинный клещи, плодожорки и другие вредители, — перечислила агроном.
Если почки еще не раскрылись, то можно обработать кусты бордосской жидкостью или медным купоросом, но при появлении листиков такие сильные химикаты могут навредить.
— Прекрасно помогает «зеленое мыло» — это мыльный раствор с растительными маслами и разными жирными кислотами, опасных веществ в нем нет. Добавляют в него и красный перец. Оно не дает вредителям закрепляться на листьях, но дождь легко нейтрализует это средство, — отмечает Людмила Шубина.
Из народных способов самые популярные — луковый или чесночный настой. В первом случае 100 граммов луковой шелухи заливают пятью литрами теплой воды. Настой должен стоять минимум 12 часов. Его процеживают и опрыскивают растения в сухую погоду вечером.
Для чесночного настоя потребуется 400 граммов измельченного чеснока. Его заливают 8–10 литрами воды и убирают в темное место на 6 часов. Перед обработкой настой разбавляют 1:10 и опрыскивают растения.
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