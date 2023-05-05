Делаем урожайные грядки: три самых популярных и эффективных метода — схемы и советы

Многие дачники стараются извлечь максимальную выгоду со своего участка. От правильной организации и вида грядок напрямую зависит количество урожая. Его можно легко увеличить, если подойти к делу с умом. Объясняем, как сделать грядки по трем самым популярным методам, чем всё же опасны высокие грядки и как сделать теплую грядку.
Как сделать грядки в огороде и из чего
Самый простой и традиционный вариант — земельные грядки с бортиками 5–10 сантиметров. Но многие дачники отказываются от такого варианта, потому что их приходится полоть чаще. Также многих раздражает грязь, которая попадает на газон.
— При традиционных земляных грядках потребуется много времени для ухода, — предупреждает Татьяна Чернова, ландшафтный дизайнер. — Сейчас всё большую популярность приобретают высокие грядки, при которых землю засыпают, например, в деревянные короба.
Остальное пространство облагораживают — камнем, плитами, мелкой отсыпкой и другими способами.
— Грядки можно сделать из чего угодно: металла, дерева, пластика, конструкций из бетона. Сегодня выбор очень большой, — подчеркнула эксперт.
Чаще всего дачники прибегают к одному из трех самых популярных методов организации грядок: Миттлайдера, Курдюмова или Лядова. Рассказываем о них подробнее.
Метод Миттлайдера
Одна из популярных технологий разработана американским овощеводом Джекобом Миттлайдером. В России метод был опробован в Тульской области в 1989 году.
— Он автор метода узких грядок, — отметила Татьяна Чернова, ландшафтный дизайнер. — Грядки лучше располагать с юга на север. Важно, чтобы на них попадало максимальное количество света и задерживалась влага хотя бы на короткое время.
Форма — прямоугольные грядки шириной 60–90 сантиметров с любой удобной длиной. Высота грядок — около 40–50 сантиметров.
Джекоб Миттлайдер — американский овощевод, доктор сельскохозяйственных наук.
— Весной так они быстрее прогреваются, осенью позже охлаждаются, и урожайность на них в среднем выше. Между грядками обязательна свободная земля — 50–60 сантиметров, — добавила эксперт. — Чтобы со временем межа не стерлась, ее засыпают гравием, слоем около 15 сантиметров. Дополнительно можно поверх уложить слой рубероида.
Обязательна подкормка растений минеральными удобрениями. Крупные культуры высаживают в один ряд, между ними выдерживают дистанцию 30–35 сантиметров. Зелень и корнеплоды с компактной надземной частью можно посадить в два ряда в шахматном порядке с дистанцией в 5 сантиметров.
Метод Курдюмова
Высокие грядки по методу Николая Курдюмова получаются теплыми.
— Грядки — длинные, узкие короба, траншеи, которые наполняют ветками, сучьями, обрезками, полусгнившей органикой, а поверх засыпают слоем обычной садовой земли, — перечислила Татьяна Чернова, ландшафтный дизайнер. — За счет гниения компоста в нижнем слое короба повышается температура, которая «разогревает» грядку. Структура грунта становится более рыхлой и питательной, нет обеднения земли.
Николай Иванович Курдюмов — ученый-агроном, агроэколог, популяризатор природного земледелия, писатель.
Такие грядки устроены по принципу слоеного пирога. Их не нужно перекапывать и удобрять на протяжении 4–5 лет.
— От кротов лучше сразу вкопать защиту — металлическую сетку. Вложиться один раз, и всё. Или каждый год бороться с вредителями, — отмечает эксперт.
Но нужно быть аккуратными — за высокими грядками нужен внимательный уход.
— Я не приветствую такие конструкции на огороде. Смотрится всё это красиво, но из высоких грядок легко выдувается влага. Будет серьезный недобор урожая, если регулярно их не поливать. В обычных грядках растения застрахованы от перегрева, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Высокие грядки требуют систематического ухода. Нужно следить и за состоянием конструкции, так как доски будут гнить.
Метод выращивания по Лядову
Игорь Лядов — обычный овощевод, который проводит эксперименты у себя на даче в 20 соток.
— У Миттлайдера он взял идею узкой грядки, а у Курдюмова — заглубленности, — объяснила Татьяна Чернова. — Выкапывается траншея, закладывается всё, как у Курдюмова, но высота и ширина грядки как у Миттлайдера.
В этом случае стоит организовать капельный полив.
Как сделать теплую грядку
Чаще всего теплую грядку делают под огурцы, так как это очень теплолюбивая культура и при температуре на почве ниже +14 градусов растения могут просто погибнуть.
Для теплой грядки складывают навоз слоем высотой 70–100 сантиметров. Его проливают горячей водой и накрывают пленкой.
— Нужно немного подождать. Грядка быстро разогреется до 40–45 градусов. Затем в ней нужно сделать лунки, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
В лунки нужно засыпать землю — минимум ведро. И уже в грунт можно посеять семечко или рассаду.
— Самое главное, чтобы не было тесного контакта корневой системы с горячей навозистой частью, — предупреждает агроном.
Если у вас нет навоза, то можно использовать сено или опад листвы. В этом случае придется добавить мочевину — на каждый квадратный метр по 60–90 граммов.
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