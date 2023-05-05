Делаем урожайные грядки: три самых популярных и эффективных метода — схемы и советы

— От кротов лучше сразу вкопать защиту — металлическую сетку. Вложиться один раз, и всё. Или каждый год бороться с вредителями, — отмечает эксперт.



Но нужно быть аккуратными — за высокими грядками нужен внимательный уход.

— Я не приветствую такие конструкции на огороде. Смотрится всё это красиво, но из высоких грядок легко выдувается влага. Будет серьезный недобор урожая, если регулярно их не поливать. В обычных грядках растения застрахованы от перегрева, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Высокие грядки требуют систематического ухода. Нужно следить и за состоянием конструкции, так как доски будут гнить.