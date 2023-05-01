Сажаем огурцы, капусту и арбузы: что обязательно нужно посеять на рассаду в мае и какие сорта выбрать

Огурцы очень любят тепло и погибают при температуре ниже +14 градусов, поэтому в открытый грунт их высаживают только в начале июня. А в неотапливаемую теплицу — в третьей декаде мая.

Возраст рассады должен быть 30–35 дней в зависимости от сорта. Важно не ошибиться с выбором семян.

— Для открытого грунта используем пчелоопыляемые гибриды, для теплицы — самоопыляемые, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Слишком старое или слишком молодое растение могут не дать ожидаемого урожая, поэтому нужно соблюдать сроки высадки.