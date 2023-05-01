freedom
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 2/10
usd 80.51
eur 88.37
Тема дняСажаем огурцы,капусту и арбузы
Все новости
Все новости
Семь кругов садаИнструкция

Сажаем огурцы, капусту и арбузы: что обязательно нужно посеять на рассаду в мае и какие сорта выбрать

Наступил последний для подготовки рассады месяц

1 184

В мае мы сеем рассаду самых теплолюбивых культур

Поделиться

В начале мая на подоконниках и балконах дачников уже стоит крепкая рассада томатов, перцев, баклажанов и цветов. Но посевная еще не закончена! Пора приступать к подготовке рассады огурцов, поздней капусты и арбузов с дынями. Объясняем, как правильно это сделать и на какие сорта стоит обратить свое внимание.

В мае на рассаду сеют самые теплолюбивые культуры — те, которые очень быстро растут.

Поделиться

Сажаем огурцы на рассаду

Огурцы достаточно быстро всходят — всего за 3–5 дней

Огурцы достаточно быстро всходят — всего за 3–5 дней

Поделиться

Огурцы очень любят тепло и погибают при температуре ниже +14 градусов, поэтому в открытый грунт их высаживают только в начале июня. А в неотапливаемую теплицу — в третьей декаде мая.

Возраст рассады должен быть 30–35 дней в зависимости от сорта. Важно не ошибиться с выбором семян.

— Для открытого грунта используем пчелоопыляемые гибриды, для теплицы — самоопыляемые, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Слишком старое или слишком молодое растение могут не дать ожидаемого урожая, поэтому нужно соблюдать сроки высадки.

Угроза возвратных заморозков в Новосибирской области сохраняется до 10 июня, поэтому раньше этой даты высаживать огурцы не стоит. В каждом регионе эта дата разная.

Среди самоопыляемых гибридов хорошо себя зарекомендовали «Доломит», «Профи», «Муромский», «Король грядки». Для открытого грунта хорошо подойдут «Маша», «Мария», «Адам», «Даша», «Домовенок».

Грунт под огурцы должен быть рыхлее, чем у томатов и перцев. Лучше всего добавить в него перепревшие 2–3-летние опилки или вермикулит. Семена сразу сеют в отдельные горшки объемом от 1 литра. В лунку глубиной в один сантиметр закладывают 2–3 зерна суперфосфата двойного, присыпают землей и тогда только кладут семечко.

Всходы появятся только при показателях выше +22 градусов, поэтому нужно полить землю, закрыть горшок пленкой и поставить в теплое место. Ждите всходы на 3–5-й день.

По лунному календарю садовода сеять огурцы на рассаду в мае лучше всего — 7, 14, 23, 24, 25-го. Неблагоприятные дни для посева огурцов — 12, 19, 26-е.

Когда сажать капусту

В мае сеют рассаду позднеспелой капусты — на квашение

В мае сеют рассаду позднеспелой капусты — на квашение

Поделиться

В начале мая сеют рассаду капусты позднеспелой, на квашение. Это холодостойкая культура, которая спокойно выдерживает понижение температуры до +5 градусов.

— Возраст рассады капусты на момент высадки в грунт — 30–40 дней. Если растение будет переросшее, то медленнее наберет массу, — предупредила агроном.

Среди позднеспелых сортов себя зарекомендовали — «Мегатон», «Ринда», «Белорусская». Более подробно о посеве капусты на рассаду мы рассказывали в начале апреля.

Капусту сеют в отдельные стаканчики или рассадный ящик. Дренаж на дне обязателен. Глубина посева — 0,5–0,7 сантиметра. Расстояние между рядками — 2–3 сантиметра. Температура на всходах не ниже +20 градусов. Растения покажутся на 5–10-й день.

По лунному календарю садовода капусту в мае нужно сеять — 5, 9, 10, 11, 14, 23-го. Неблагоприятные дни — 12,19, 26-е.

Когда пикировать капусту

Многие сеют капусту в рассадные ящики для экономии места. К началу мая рассада раннеспелых сортов уже достаточно большая, чтобы приступить к пикировке.

— Пикировку проводят при появлении пары настоящих листов, — отметила Людмила Шубина.

По лунному календарю пикировать рассаду в мае нужно 1, 2, 28, 29-го, то есть на растущую луну.

Когда сажать арбузы и дыни

Для посева арбузов потребуется песок

Для посева арбузов потребуется песок

Поделиться

Выращивание арбузов и дынь уже не диковинка даже в Сибири. Лучше всего подготовить рассаду, чтобы гарантированно получить вкусные, сладкие плоды.

— Возраст растений на момент высадки в открытый грунт должен быть 30–35 дней в зависимости от сорта. Так что сеем рассаду в начале мая, — объяснила агроном.

Среди арбузов стоит обратить внимание на «Кримсон свит», «Трофи», «Филиппок», дыни — «Золушка», «Вьетнамская», «Лолита», «Нежная». Всем известные «Торпеда» и «Колхозница» подходят для более теплого климата.

Для посева арбузов в грунт нужно будет добавить песка — на два стакана почвы один стакан песка. Культура в удобренной земле будет чрезмерно наращивать зеленую массу. Также не стоит увлекаться поливом. Ничего страшного не будет от краткого пересыхания почвы. Дыня, как огурцы, любит рыхлую почву. Обе культуры очень теплолюбивы и дадут всходы только при температуре выше +25 градусов.

По лунному календарю садовода сеять арбузы и дыни на рассаду в мае лучше всего — 9, 10, 11-го. Неблагоприятные дни — 12, 19, 26-е.

Сажаем кабачки и тыквы

Хотите собрать кабачки и тыквы пораньше? Сейте рассаду!

Хотите собрать кабачки и тыквы пораньше? Сейте рассаду!

Поделиться

Кабачок — самый знаменитый овощ, который в августе дачники пытаются пристроить любому, кто зазевался и не смог отказать. В основном эту культуру сеют сразу в открытый грунт, но если вы большой любитель кабачков, то стоит посеять рассаду.

Возраст растений на момент высадки на постоянное место — 30–35 дней.

— Сеять на рассаду лучше в период 5–10 мая. Кабачки плохо выдерживают перепады температур, поэтому высаживайте их в открытый грунт не ранее начала июня, — отметила агроном. — Сортов очень много и их различают по цвету — зеленоплодные, белоплодные, желтые.

Самые популярные зеленые кабачки — «Грибовский» и «Хьюго», белые — «Белогор», «Белый лебедь», желтые — «Золотинка», «Банан», «Апельсинка».

Также новосибирцы выращивают и тыквы. Если вы хотите получить урожай пораньше, то стоит заняться рассадой. Возраст на момент высадки также должен быть 30 дней.

— Среди сортов хорошие — «Медовая», «Грибовская», «Оранжевое солнце», — перечислила агроном.

Сеют кабачки и тыкву также в отдельные стаканчики. Грунт рыхлый, питательный. Всходы появятся на 5–7-й день, но для этого температура должна быть не ниже +22 градусов.

По лунному календарю садовода стоит заняться рассадой кабачков и тыкв в мае — 9, 10, 11-го. Отложить семена в сторону рекомендуют — 12, 19, 26-е.

Что еще почитать про сад и огород

Когда высаживать розу весной, как ее правильно подрезать и черенковать, а также какие сорта выбрать, мы узнали у экспертов.

На майские праздники дачники будут приводить в порядок свои участки, поэтому встают традиционные вопросы — можно ли жечь мусор, а также жарить шашлыки. Отвечаем на них.

Сколько посадок нужно на одну семью, что можно посадить вместе на одной грядке, из чего сделать дорожки и как дешево огородить посадки, объяснили эксперты.

Все самые важные новости Новосибирска и региона мы оперативно публикуем в Тelegram-канале НГС. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий!

По теме

ДачаСадОгородКапустаОгурцыТыкваАрбузДыня
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter