Сажаем огурцы, капусту и арбузы: что обязательно нужно посеять на рассаду в мае и какие сорта выбрать

В начале мая на подоконниках и балконах дачников уже стоит крепкая рассада томатов, перцев, баклажанов и цветов. Но посевная еще не закончена! Пора приступать к подготовке рассады огурцов, поздней капусты и арбузов с дынями. Объясняем, как правильно это сделать и на какие сорта стоит обратить свое внимание.
В мае на рассаду сеют самые теплолюбивые культуры — те, которые очень быстро растут.
Сажаем огурцы на рассаду
Огурцы очень любят тепло и погибают при температуре ниже +14 градусов, поэтому в открытый грунт их высаживают только в начале июня. А в неотапливаемую теплицу — в третьей декаде мая.
Возраст рассады должен быть 30–35 дней в зависимости от сорта. Важно не ошибиться с выбором семян.
— Для открытого грунта используем пчелоопыляемые гибриды, для теплицы — самоопыляемые, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Слишком старое или слишком молодое растение могут не дать ожидаемого урожая, поэтому нужно соблюдать сроки высадки.
Угроза возвратных заморозков в Новосибирской области сохраняется до 10 июня, поэтому раньше этой даты высаживать огурцы не стоит. В каждом регионе эта дата разная.
Среди самоопыляемых гибридов хорошо себя зарекомендовали «Доломит», «Профи», «Муромский», «Король грядки». Для открытого грунта хорошо подойдут «Маша», «Мария», «Адам», «Даша», «Домовенок».
Грунт под огурцы должен быть рыхлее, чем у томатов и перцев. Лучше всего добавить в него перепревшие
Всходы появятся только при показателях выше +22 градусов, поэтому нужно полить землю, закрыть горшок пленкой и поставить в теплое место. Ждите всходы на
По лунному календарю садовода сеять огурцы на рассаду в мае лучше всего — 7, 14, 23, 24,
Когда сажать капусту
В начале мая сеют рассаду капусты позднеспелой, на квашение. Это холодостойкая культура, которая спокойно выдерживает понижение температуры до +5 градусов.
— Возраст рассады капусты на момент высадки в грунт — 30–40 дней. Если растение будет переросшее, то медленнее наберет массу, — предупредила агроном.
Среди позднеспелых сортов себя зарекомендовали — «Мегатон», «Ринда», «Белорусская». Более подробно о посеве капусты на рассаду мы рассказывали в начале апреля.
Капусту сеют в отдельные стаканчики или рассадный ящик. Дренаж на дне обязателен. Глубина посева — 0,5–0,7 сантиметра. Расстояние между рядками — 2–3 сантиметра. Температура на всходах не ниже +20 градусов. Растения покажутся на
По лунному календарю садовода капусту в мае нужно сеять — 5, 9, 10, 11, 14,
Когда пикировать капусту
Многие сеют капусту в рассадные ящики для экономии места. К началу мая рассада раннеспелых сортов уже достаточно большая, чтобы приступить к пикировке.
— Пикировку проводят при появлении пары настоящих листов, — отметила Людмила Шубина.
По лунному календарю пикировать рассаду в мае нужно 1, 2, 28,
Когда сажать арбузы и дыни
Выращивание арбузов и дынь уже не диковинка даже в Сибири. Лучше всего подготовить рассаду, чтобы гарантированно получить вкусные, сладкие плоды.
— Возраст растений на момент высадки в открытый грунт должен быть 30–35 дней в зависимости от сорта. Так что сеем рассаду в начале мая, — объяснила агроном.
Среди арбузов стоит обратить внимание на «Кримсон свит», «Трофи», «Филиппок», дыни — «Золушка», «Вьетнамская», «Лолита», «Нежная». Всем известные «Торпеда» и «Колхозница» подходят для более теплого климата.
Для посева арбузов в грунт нужно будет добавить песка — на два стакана почвы один стакан песка. Культура в удобренной земле будет чрезмерно наращивать зеленую массу. Также не стоит увлекаться поливом. Ничего страшного не будет от краткого пересыхания почвы. Дыня, как огурцы, любит рыхлую почву. Обе культуры очень теплолюбивы и дадут всходы только при температуре выше +25 градусов.
По лунному календарю садовода сеять арбузы и дыни на рассаду в мае лучше всего — 9, 10,
Сажаем кабачки и тыквы
Кабачок — самый знаменитый овощ, который в августе дачники пытаются пристроить любому, кто зазевался и не смог отказать. В основном эту культуру сеют сразу в открытый грунт, но если вы большой любитель кабачков, то стоит посеять рассаду.
Возраст растений на момент высадки на постоянное место — 30–35 дней.
— Сеять на рассаду лучше в период 5–10 мая. Кабачки плохо выдерживают перепады температур, поэтому высаживайте их в открытый грунт не ранее начала июня, — отметила агроном. — Сортов очень много и их различают по цвету — зеленоплодные, белоплодные, желтые.
Самые популярные зеленые кабачки — «Грибовский» и «Хьюго», белые — «Белогор», «Белый лебедь», желтые — «Золотинка», «Банан», «Апельсинка».
Также новосибирцы выращивают и тыквы. Если вы хотите получить урожай пораньше, то стоит заняться рассадой. Возраст на момент высадки также должен быть 30 дней.
— Среди сортов хорошие — «Медовая», «Грибовская», «Оранжевое солнце», — перечислила агроном.
Сеют кабачки и тыкву также в отдельные стаканчики. Грунт рыхлый, питательный. Всходы появятся на
По лунному календарю садовода стоит заняться рассадой кабачков и тыкв в мае — 9, 10,
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