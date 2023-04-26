Что посадить на даче: какие культуры будут расти вместе, что делать с дорожками и как дешево огородить грядки

— Между грядками многие оставляют газон, но он требует много времени и тщательного ухода, — отмечает Татьяна Чернова.



Самый популярный вариант — черный укрывной материал. Он пропускает воду, но не дает расти сорнякам. Его крепят к земле пластиковыми гвоздиками или придавливают любыми подручными средствами. Осенью укрывной материал снимают, сушат и убирают до следующего сезона. Средний срок службы — 3–5 лет.

Можно также положить широкие доски, старые ковры, куски линолеума, но всё это будет выглядеть малопривлекательно, хотя и защитит огород от сорняков.

Опилки на огороде лучше не использовать, как бы велик ни был соблазн, так как если вы будете вносить изменения в план огорода, то придется вносить много мочевины.

— Опилки состоят из клетчатки и содержат небольшое количество фосфора, кальция, калия и других естественных для растений веществ, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Клетчатка, попадая в почву, начинает очень активно забирать ценный для растений азот — опилкам он нужен для процесса гниения. В итоге если человек внесет их как рыхлящее вещество в грядку, то может нанести вред: почву разрыхлит, но растения посадит на голодный паек.