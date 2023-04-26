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Семь кругов садаИнструкция

Что посадить на даче: какие культуры будут расти вместе, что делать с дорожками и как дешево огородить грядки

Объясняем, сколько и что нужно посадить на одну семью

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Планирование — залог успешного овощеводства

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Планирование участка, а тем более огорода — дело очень важное и хлопотное. Нужно просчитать, сколько и что посадить, а главное, куда и как. Тема стала одной из ключевых на форуме «Все — в сад», который прошел в Экспоцентре. Объясняем, сколько посадок нужно на одну семью, что можно посадить вместе на одной грядке, из чего сделать дорожки и как дешево огородить посадки.

Перед тем как браться за лопату и грабли, остановитесь и возьмите листок. Составьте план участка. Сколько времени вы готовы тратить на огород? Если совсем немного, то лучше организовывать малоуходную дачу.

— Форма грядок может быть любой, как и материал для них. При традиционных земляных грядках потребуется много времени для ухода, — предупреждает Татьяна Чернова, ландшафтный дизайнер. — Из чего сделать грядки: металл, дерево, пластик, конструкции из бетона. Сегодня выбор очень большой.

Что посадить на грядке

При планировании огорода обязательно учитывайте освещенность участка

При планировании огорода обязательно учитывайте освещенность участка

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Определиться, какие овощи и ягоды вы будете выращивать, достаточно легко. Меньше всего потребует ухода зелень: салат, петрушка, укроп и другие травы. Овощи требуют большего ухода, как и ягоды.

— Нужно учесть погодные условия, количество гостей, которые будут приходить, урожайность и освещенность участка. При правильной организации огорода вы затрачиваете много сил сразу, а дальше легко и свободно за ним ухаживаете, и у вас есть время даже позагорать, — отметила специалист.

Помните, что тень выдержат капуста, огурцы, свекла, редис, горох. Полутень — мята, шалфей, лук, петрушка. А томатам, клубнике, баклажанам, перцам нужны самые освещенные участки.

— Мульчирование грядок скошенной травой позволяет не пропалывать их регулярно. Земля будет рыхлая, а постоянная смена органики освободит вас от необходимости внесения дополнительных удобрений, — объяснила ландшафтный дизайнер. — Можно осенью внести конский перегной.

Что можно сажать на одной грядке

Многие культуры прекрасно совместимы. Обязательно нужно соблюдать севооборот.

— Могут вырабатываться различные болезни, если не соблюдать севооборот, — объяснила Татьяна Чернова, ландшафтный дизайнер. — Советую вести дневник огородника.

При этом не стоит сажать рядом огурцы и картофель, тыкву и томаты, лук и бобовые.

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Многоступенчатое использование грядок

Если у вас не так много места под огород, как хотелось бы, то можно со временем менять культуры даже в один сезон или использовать многоступенчатый подход.

— Первый урожай, который мы можем получить, — редис. На его место можно будет сеять салат или кинзу, — отметила Татьяна Чернова.

Посеяв морковь в начале мая, вы сможете собрать урожай ко второй декаде августа. На это место можно посеять потом редис.

— Вдоль огурцов можно посеять укроп. Вдоль перца — салат. Так сохранится ярусность по высоте, — добавила специалист.

Данные приведены примерные. Многое зависит от сорта и всхожести семян

Данные приведены примерные. Многое зависит от сорта и всхожести семян

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Что посадить рядом с огородом

Многие растения способны отпугивать различных вредителей. Стоит учитывать это при планировании огорода.

— Бузина украсит любой ландшафт, она прекрасно стрижется и отпугивает плодожорок и долгоносиков, — объяснила Татьяна Чернова.

Моль и гусеницы не любят календулу, тля и клопы бегут от настурции, а слизни и улитки — от петрушки с укропом. Колорадского жука раздражает запах бархатцев.

Что сделать между грядками

Газон требует много сил, поэтому стоит задуматься о других покрытиях на даче

Газон требует много сил, поэтому стоит задуматься о других покрытиях на даче

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Обычно грядки располагают параллельно друг другу, и, помимо основной дорожки, возникает пространство между разными культурами.

— Между грядками многие оставляют газон, но он требует много времени и тщательного ухода, — отмечает Татьяна Чернова.

Самый популярный вариант — черный укрывной материал. Он пропускает воду, но не дает расти сорнякам. Его крепят к земле пластиковыми гвоздиками или придавливают любыми подручными средствами. Осенью укрывной материал снимают, сушат и убирают до следующего сезона. Средний срок службы — 3–5 лет.

Можно также положить широкие доски, старые ковры, куски линолеума, но всё это будет выглядеть малопривлекательно, хотя и защитит огород от сорняков.

Опилки на огороде лучше не использовать, как бы велик ни был соблазн, так как если вы будете вносить изменения в план огорода, то придется вносить много мочевины.

— Опилки состоят из клетчатки и содержат небольшое количество фосфора, кальция, калия и других естественных для растений веществ, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Клетчатка, попадая в почву, начинает очень активно забирать ценный для растений азот — опилкам он нужен для процесса гниения. В итоге если человек внесет их как рыхлящее вещество в грядку, то может нанести вред: почву разрыхлит, но растения посадит на голодный паек.

Из чего сделать дорожки между грядками

Главной дорожке стоит уделить особое внимание

Главной дорожке стоит уделить особое внимание

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Главную дорожку лучше делать из более прочных материалов. По ней чаще будут ходить люди, а также перемещаться садовая техника.

— Дорожки можно сделать из пористых плиток, положив на щебеночную основу. Такая дорожка позволяет содержать огород чистым. Земля просыпалась — ее легко убрать. Вода также сразу уходит, — отметила Татьяна Чернова.

Дорожку можно отсыпать щебнем, галькой, кирпичом — но ходить босиком будет неприятно. С укладкой плит и камня нужно быть внимательными и обязательно продумывать систему водоотведения.

Чем дешево огородить грядки

Земляной бортик — самый экономный вариант для огораживания грядки

Земляной бортик — самый экономный вариант для огораживания грядки

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Самый дешевый, фактически нулевой по денежным затратам способ — земляной бортик.

— Достаточно граблями аккуратно сгрести землю, — советует Людмила Шубина, агроном. — За такой грядкой будет достаточно просто следить. Повредили бортик — насыпали новый.

Грядки можно огородить кусками шифера или положить доски. Металлические и деревянные ограждения стоят дорого, при этом есть очень симпатичные пластиковые варианты. Для огораживания грядок используются кирпич, камень или бетон.

Вариантов для огораживания — масса. Один из самых дешевых — бордюрная лента

Вариантов для огораживания — масса. Один из самых дешевых — бордюрная лента

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Важное про сад и огород

Объясняем, когда сажать морковь и свеклу и на какие сорта стоит обратить внимание.

Конец апреля и начало мая — самое время, чтобы сажать лук, а также яровой чеснок, если вы не посадили озимый.

Ухоженная дача с богатым урожаем, на которой не нужно трудиться круглые сутки, — мечта любого дачника. Облегчить себе загородную жизнь вы сможете, используя советы экспертов.

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