Дача без хлопот: как сделать так, чтобы тратить меньше времени на огород и сад и побольше отдыхать

Ухоженная дача с богатым урожаем, на которой не нужно трудиться круглые сутки, — мечта любого дачника. Тренд на малоуходность заметен уже давно. Облегчить себе загородную жизнь и действительно превратить ее в отдых стремится не только молодежь, но и более опытные садоводы-огородники. Эта актуальная тема стала одной из ключевых на форуме «Все — в сад», который прошел в Экспоцентре. Как всё организовать так, чтобы поменьше тратить времени на работу на даче и побольше отдыхать? Ответы на этот вопрос вы найдете в нашем материале.
Общие принципы организации малоуходной дачи
Вы купили новую дачу или хотите всё изменить на уже имеющемся участке — нужно начать с двух важных вещей. Во-первых, определиться, что вы хотите, а точнее не хотите делать, видеть, строить.
— Малоуходная дача — это та, которая требует столько сил, времени и финансов, сколько вы готовы в нее вложить. Прежде чем заняться своей дачей, нужно ответить на вопросы — что я люблю, хочу, могу делать. Важно учесть — финансы, свободное время, желание ваше и пожелания других владельцев и ваше состояние здоровья, — перечислила Евгения Петрова, ландшафтный дизайнер.
Следующий шаг — проект, где вы четко определите, что и как организовать и посадить. Из стилей дизайнер советует остановиться на свободном или геометрическом. Самое главное — простая и функциональная планировка.
Евгения Петрова — практикующий ландшафтный дизайнер с 2011 года. Руководитель собственной компании «РАДА Парк» с 2016 года. Образование — НГУ и НГАУДИ.
— Выбирайте растения, которые характерны для вашего региона. То, что не будет просто так расти по условиям, в разы повышает расход времени на уход, — отметила специалист. — Группы деревьев и кустарников являются самыми малоуходными, если они подобраны правильно по экологии, месту. На втором месте — плодовый сад, затем огород. Больше всего требуют ухода цветник и газон.
Декоративные посадки и плодовый сад
Если совсем ничего не хотите делать на даче, то выбирайте неприхотливые хвойные растения. Но важно — никакого газона под ними. Исключите неустойчивые в вашем регионе виды, капризные и экзотические растения. Сажать деревья и кустарники нужно группами по экологии, чтобы у растений были одни требования к поливу, почве, освещенности. Тогда они не будут и болеть.
— Нужно делать границы между посадками и газоном. Самая большая сложность в садах, что вокруг всё в газоне. Это, конечно, хорошо — грязи нет. Но если мы говорим о группе растений, то лучше их отделять от газона и тогда не придется под кустами косить, — советует Евгения Петрова.
Учитывайте размеры растений во взрослом состоянии. Очень часто люди сажают деревья или кустарники очень близко друг к другу, чтобы быстро получить приятный визуальный эффект. Но потом посадки приходится рассаживать, а значит вкладывать дополнительно и деньги, и время. Не делайте точечных посадок деревьев в газон.
В случае с плодовым садом деревья нужно размещать исходя из их требований к освещенности, поливу, почве. Расстояние между ними также очень важно.
— Такие деревья мы сажаем ради урожая. И если декоративные посадки можно и загустить, то с плодовым садом это не работает. Расстояние должно быть приличное, тогда растения не будут болеть. Плодовый сад не любит ветреные места, — напоминает ландшафтный дизайнер.
Под молодыми деревьями нужно сделать приствольные круги, но с развитием растения их нужно ежегодно увеличивать, и если у вас плодовый сад, то эти приствольные круги в итоге сомкнутся. Можно сразу сделать под ними мульчирование или посадить многолетние цветы.
— Косточковые культуры — вишню, сливу, алычу, абрикосы — лучше сажать весной, потому что они могут выпревать под снегом. Лучше их сажать на юго-западной стороне участка. Также весной сажают облепиху, — напоминает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Остальные деревья и кустарники также можно высаживать весной, но обычно их посадку откладывают на осень, когда времени на это больше. Важно помнить, что большинство культур нужно закладывать в саду парами. Облепихе нужен и мужской, и женский саженец.
— Вишня, слива, груша — перекрестные растения. Нужно обязательно посадить разные сорта. Будьте внимательны — они должны цвести одновременно, чтобы происходило перекрестное опыление, — предупреждает агроном.
Как не потерять здоровье на огороде
Многие дачники хотят выращивать у себя на участке овощи, ягоды, зелень, но огород требует немало усилий. Минимизировать их могут высокие грядки.
— Они должны быть шириной до 100 сантиметров, чтобы было удобнее обслуживать. Дорожки должны быть широкие, чтобы можно было спокойно проехать с тачкой, поставить ведро или табуретку, — объяснила Евгения Петрова.
Но с высокими грядками не всё так радужно, как выглядит на первый взгляд. Они красивые, поддерживать чистоту проще, но всегда есть «но».
— Такие грядки становятся всё популярнее, но скорее у малоопытных садоводов, у молодежи. Смотрятся они красиво, но нужно учитывать, что в высоких грядках выдувается влага. Если их оставить без регулярного полива хоть ненадолго, то будет потом недобор урожая, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Также стоит учесть, что доски гниют, и в любом случае им потребуется замена лет через 5–7 в зависимости от качества материала.
— Очень важно расположение источников воды на огороде, чтобы не таскаться со шлангами. Учитывайте севооборот культур. Планируйте столько грядок, чтобы он соблюдался. Всё это сэкономит вам силы и средства, — добавила Евгения Петрова. — Мульчируйте огород органикой.
Для огорода нужно выбирать самое лучшее, хорошо освещенное место на участке.
— В первую очередь уберите сорняки, мусор, — советует агроном Людмила Шубина. — Технология изготовления грядки максимально проста: вскопали поле, заборонили и ногами протаптывайте дорожки неглубокие. Такие грядки самые практичные для растений. Они защитят почву от чрезмерного перегрева и высушивания.
Идеальный размер грядок — до 1 метра в ширину, а расстояние между ними — 30–50 сантиметров.
Каменистый сад и водоем
Каменистые сады и водоемы становятся всё более популярными. Это очень красиво, но увы — требует много сил и времени. При этом облегчить себе заботы возможно.
— Минимум газона. Если он есть, то должен быть в один уровень с плитами мощения или камнями. Можно использовать гравийную отсыпку, но не под деревьями. Лучше использовать почвопокровные растения и крупные камни, — советует Евгения Петрова. — Чтобы как можно меньше ухаживать за водоемом, дно должно быть без камней. Даже если у вас неглубокий водоем из черной пленки, он будет выглядеть хорошо. Должна быть четкая береговая линия без земли, камней, валунов, чтобы не вырастали сорняки.
Посадите растения в водоем — они будут вытягивать органику, и это облегчит уход. Альтернативы водоему — прудик в сосуде, портативный фонтан, небольшой фонтан-шутиха на каменной отсыпке.
Цветник — для красоты, а не для работы
Тяжелее чем ухаживать за цветником, только смотреть за газоном. Если от цветов отказаться вы не готовы, то выбирайте — холодостойкие сорта. Многолетние цветы должны составлять как минимум 80%. Они должны быть устойчивы к болезням и вредителям, не нуждаться в подвязке и опоре.
— Выбирайте цветы, не нуждающиеся в частой обрезке, и те растения, которые декоративны и после отцветания, — отмечает Евгения Петрова.
Если вы используете медленно и долго растущие на одном месте растения, то вам не придется часто в цветнике что-то перекапывать, делить, сажать.
— Нужно сразу подготовить место под цветы, очистив его от сорняков и создав хороший плодородный слой. Оформите стыковку цветника с газоном, — предупреждает ландшафтный дизайнер. — Нужно правильно поливать цветы — под корень, чтобы растение не болело и не развивались грибковые инфекции.
Если всё же хочется газон
Больше всего времени и ухода потребует газон. Его нужно стричь минимум раз в неделю, а то и чаще. Поливать, следить за состоянием травы, подкармливать, накрывать...
Альтернативой может стать газон из травы, которая и так растет на участке, а не специальной.
— Достаточно выровнять землю и косить раз в одну-две недели то, что растет. Трава, которая и так растет, — всегда там росла без специальных подкормок и поливов. Она и дальше будет расти, — уверяет Евгения Петрова. — Можно сделать условный газон из почвопокровных растений.
Для этого подойдет, например, вербейник монетчатый — он очень быстро затягивает необходимую площадь и выглядит достаточно привлекательно. Подойдет он и для плодового сада.
— Можно посеять белый клевер. Он не очень долговечный. Пачкается, пчелки летают. Но зато его не нужно часто косить, и он отлично обогащает почву азотом. Если место заболоченное, то можно использовать мох, — добавила эксперт.
На что еще важно обратить внимание
Оформляйте границы газона, цветников, посадок. Можно использовать резиновые ограничители, пластиково-металлические, бортики.
— Возле любых вертикальных ограничителей, бортиков — обязательна полоска камня, чтобы удобно было косить и не пришлось всё подрезать ножницами и триммером проходить второй раз, — советует Евгения Петрова. — Предпочтительно твердое мощение. Его легко чистить, подметать, убирать любую грязь, помыть и т.д.
Мощение должно быть выше уровня посадок, чтобы вода стекала с него, и в один уровень с газоном, чтобы было удобно косить. Не организовывайте детскую площадку на газоне, лучше используйте специальное покрытие.
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