Дача без хлопот: как сделать так, чтобы тратить меньше времени на огород и сад и побольше отдыхать

Общие принципы организации малоуходной дачи

Вы купили новую дачу или хотите всё изменить на уже имеющемся участке — нужно начать с двух важных вещей. Во-первых, определиться, что вы хотите, а точнее не хотите делать, видеть, строить.

— Малоуходная дача — это та, которая требует столько сил, времени и финансов, сколько вы готовы в нее вложить. Прежде чем заняться своей дачей, нужно ответить на вопросы — что я люблю, хочу, могу делать. Важно учесть — финансы, свободное время, желание ваше и пожелания других владельцев и ваше состояние здоровья, — перечислила Евгения Петрова, ландшафтный дизайнер.