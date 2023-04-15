Пора на картошку? Когда сажать самый популярный овощ и как защитить его от проволочника и колорадского жука

Совсем скоро дачники массово займутся посадкой одного из главных овощей страны — картошки. Важно не промахнуться со сроками, а также правильно удобрить почву. Тогда вы получите богатый и вкусный урожай. Объясняем все тонкости обращения с картофелем.
Когда сажать картошку
Сроки посадки зависят от прогрева почвы. На глубине примерно 10 сантиметров она должна составлять около
— У нас сажают на майские праздники в более южных частях региона и страны. Но в основном картофель в Сибири сажают с 15 по 25 мая. В более северных районах сроки сдвигаются на 20–28 мая, — привела даты Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
По лунному календарю садовода самые благоприятные дни для посадки картофеля в мае — 23, 24, 28, 29-е. Нежелательные дни в мае — 19-е, 26-е.
Самые вкусные сорта картофеля
Из желтых сортов стоит обратить внимание на: «гала», «вега», «адретта», «тулеевский».
— Мой самый любимый сорт — «беллароза». Кожура розовая, а внутри мякоть желтая. Если жарить картофель, то это один из самых вкусных сортов, — советует Людмила Шубина.
Из ранних сортов лучше всего выбрать «ванету», «ред скарлет», «барон», «дельфин».
— Все хотят картошку-сорокадневку, но с точки зрения биологии так рано ее не получить. Обычно срок вызревания ранних сортов — около 55–70 дней, — отметила агроном. — А если вам очень хочется получить свежую картошку пораньше, то прорастите семена и посадите раньше обычного срока, но накрыв пленкой. Но придется быть очень бдительными, чтобы урожай не померз.
Как избавиться от проволочника и колорадского жука перед посадкой
У картофеля есть два серьезных врага, которые могут загубить весь урожай — проволочник и колорадский жук. С первым легко бороться во время посадки.
Проволочник — личинка жука-щелкуна — любит клубни картофеля, осот, пырей и все культуры, которые имеют сочные корни.
— Во время посадки можно бросить в каждую лунку по кусочку самой дешевой рыбы, например кильки, или добавить по чайной ложке мясо-костной муки, — советует агроном. — Такой запах отобьет проволочника. С огорода нужно убрать всю корнеотпрысковую траву. При перекопке достаем из земли все белые корни.
С колорадским жуком обычно борются препаратами, которые распыляют в разгар сезона на листву. Но есть раствор «Престиж», в который окунают клубни перед посадкой. Семена потом высушивают и сажают.
— Препарат проникает в клубни и переходит потом в листья. Колорадский жук их не ест. Производители утверждают, что вещества находятся только в зелени и не накапливаются в клубнях, — объяснила Людмила Шубина. — Конечно, есть масса других способов борьбы с колорадским жуком. Советую всё же остановиться на биологических методах борьбы, но их применяют, когда уже есть стебель.
Как сажать картошку
Без качественных удобрений хороший урожай картофеля не получить. В каждую лунку нужно обязательно внести перегной, минимум четверть ведра. И конечно, комплексные удобрения — азот, фосфор и калий.
Важно сильно не частить при посадке картофеля. Боритесь с искушением бросать посевной материал ближе чем на расстояние 60 на 60 сантиметров.
— При таком расстоянии куст будет хорошо расти, клубней будет больше, они будут здоровее, — отмечает Людмила Шубина. — Ухаживать тоже будет легче.
Картошку на семена сажают с меньшим расстоянием — 45 на 45 сантиметров. На одну сотку нужно примерно 2,5 ведра посевного материала, которое по размеру соответствует куриному яйцу. После того как появятся всходы, могут быть заморозки. В этом случае лучше всего подокучить картофель, так вы защитите свой урожай.
— Вы сможете без проблем получить около 200 килограммов, — отметила агроном. — Не ленитесь, и вы получите богатый и хороший урожай.
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