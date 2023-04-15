Пора на картошку? Когда сажать самый популярный овощ и как защитить его от проволочника и колорадского жука

С колорадским жуком обычно борются препаратами, которые распыляют в разгар сезона на листву. Но есть раствор «Престиж», в который окунают клубни перед посадкой. Семена потом высушивают и сажают.

— Препарат проникает в клубни и переходит потом в листья. Колорадский жук их не ест. Производители утверждают, что вещества находятся только в зелени и не накапливаются в клубнях, — объяснила Людмила Шубина. — Конечно, есть масса других способов борьбы с колорадским жуком. Советую всё же остановиться на биологических методах борьбы, но их применяют, когда уже есть стебель.