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Пора на картошку? Когда сажать самый популярный овощ и как защитить его от проволочника и колорадского жука

В Сибири в начале мая еще рано браться за лопаты

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Текст написан с особой любовью к картошке

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Совсем скоро дачники массово займутся посадкой одного из главных овощей страны — картошки. Важно не промахнуться со сроками, а также правильно удобрить почву. Тогда вы получите богатый и вкусный урожай. Объясняем все тонкости обращения с картофелем.

Когда сажать картошку

Сроки посадки зависят от прогрева почвы. На глубине примерно 10 сантиметров она должна составлять около +7... +9 градусов.

— У нас сажают на майские праздники в более южных частях региона и страны. Но в основном картофель в Сибири сажают с 15 по 25 мая. В более северных районах сроки сдвигаются на 20–28 мая, — привела даты Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

По лунному календарю садовода самые благоприятные дни для посадки картофеля в мае — 23, 24, 28, 29-е. Нежелательные дни в мае — 19-е, 26-е.

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Самые вкусные сорта картофеля

Из желтых сортов стоит обратить внимание на: «гала», «вега», «адретта», «тулеевский».

— Мой самый любимый сорт — «беллароза». Кожура розовая, а внутри мякоть желтая. Если жарить картофель, то это один из самых вкусных сортов, — советует Людмила Шубина.

Из ранних сортов лучше всего выбрать «ванету», «ред скарлет», «барон», «дельфин».

— Все хотят картошку-сорокадневку, но с точки зрения биологии так рано ее не получить. Обычно срок вызревания ранних сортов — около 55–70 дней, — отметила агроном. — А если вам очень хочется получить свежую картошку пораньше, то прорастите семена и посадите раньше обычного срока, но накрыв пленкой. Но придется быть очень бдительными, чтобы урожай не померз.

Как избавиться от проволочника и колорадского жука перед посадкой

На вкус и цвет товарищей нет! Это точно про картошку. Потому что есть поклонники как желтой, так и красной

На вкус и цвет товарищей нет! Это точно про картошку. Потому что есть поклонники как желтой, так и красной

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У картофеля есть два серьезных врага, которые могут загубить весь урожай — проволочник и колорадский жук. С первым легко бороться во время посадки.

Проволочник — личинка жука-щелкуна — любит клубни картофеля, осот, пырей и все культуры, которые имеют сочные корни.

— Во время посадки можно бросить в каждую лунку по кусочку самой дешевой рыбы, например кильки, или добавить по чайной ложке мясо-костной муки, — советует агроном. — Такой запах отобьет проволочника. С огорода нужно убрать всю корнеотпрысковую траву. При перекопке достаем из земли все белые корни.

С колорадским жуком обычно борются препаратами, которые распыляют в разгар сезона на листву. Но есть раствор «Престиж», в который окунают клубни перед посадкой. Семена потом высушивают и сажают.

— Препарат проникает в клубни и переходит потом в листья. Колорадский жук их не ест. Производители утверждают, что вещества находятся только в зелени и не накапливаются в клубнях, — объяснила Людмила Шубина. — Конечно, есть масса других способов борьбы с колорадским жуком. Советую всё же остановиться на биологических методах борьбы, но их применяют, когда уже есть стебель.

Как сажать картошку

Будущий урожай зависит от качества земли и, конечно, от количества любви, которую вы вложите при посадке и уходе

Будущий урожай зависит от качества земли и, конечно, от количества любви, которую вы вложите при посадке и уходе

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Без качественных удобрений хороший урожай картофеля не получить. В каждую лунку нужно обязательно внести перегной, минимум четверть ведра. И конечно, комплексные удобрения — азот, фосфор и калий.

Важно сильно не частить при посадке картофеля. Боритесь с искушением бросать посевной материал ближе чем на расстояние 60 на 60 сантиметров.

— При таком расстоянии куст будет хорошо расти, клубней будет больше, они будут здоровее, — отмечает Людмила Шубина. — Ухаживать тоже будет легче.

Картошку на семена сажают с меньшим расстоянием — 45 на 45 сантиметров. На одну сотку нужно примерно 2,5 ведра посевного материала, которое по размеру соответствует куриному яйцу. После того как появятся всходы, могут быть заморозки. В этом случае лучше всего подокучить картофель, так вы защитите свой урожай.

— Вы сможете без проблем получить около 200 килограммов, — отметила агроном. — Не ленитесь, и вы получите богатый и хороший урожай.

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