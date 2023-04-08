Когда сажать капусту на рассаду: объясняем, какие сорта выбрать и как правильно их посеять

С середины апреля сеют рассаду цветной капусты, брокколи, кольраби, а также белокочанной капусты, которая будет употребляться в свежем виде.

— Капусту на квашение, то есть поздние сорта, сеют с конца апреля до начала мая. Если посеять слишком рано, то она может в итоге перерасти и полопаться, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Переросшая рассада капусты дольше приживается и медленнее набирает массу.