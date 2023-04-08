Когда сажать капусту на рассаду: объясняем, какие сорта выбрать и как правильно их посеять

В апреле у дачников хватает хлопот. Нужно досеять рассаду овощей и сделать это вовремя. Капуста — одна из самых холодостойких и неприхотливых в уходе культур. Но именно от качества рассады зависит ваш будущий урожай. Объясняем, когда сажать капусту на рассаду, какие сорта выбрать и что делать при посеве.
Когда сажать капусту на рассаду
Всё зависит от того, когда рассада будет высажена на постоянное место. В случае с капустой играет роль и то, как вы будете использовать кочаны.
С середины апреля сеют рассаду цветной капусты, брокколи, кольраби, а также белокочанной капусты, которая будет употребляться в свежем виде.
— Капусту на квашение, то есть поздние сорта, сеют с конца апреля до начала мая. Если посеять слишком рано, то она может в итоге перерасти и полопаться, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Переросшая рассада капусты дольше приживается и медленнее набирает массу.
Возраст рассады капусты на момент высадки должен составлять 30–40 дней в зависимости от сорта.
— Ночных заморозков капуста не боится. Легко выдерживает и +5 градусов, так что даже в Сибири ее можно будет высадить в конце мая, — добавила агроном.
По лунному календарю садовода благоприятные дни для посева капусты в апреле — 9, 12, 13, 17, 18, 22, 25, 26, 27-е, в мае — 5, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25-е. Неблагоприятные дни — 15, 19, 20-е, в мае — 12,19, 26-е.
Какие сорта капусты выбрать
Свежую белокочанную капусту дачники могут легко срезать в начале июля. Стоит обратить внимание на зарекомендовавшие себя раннеспелые сорта — «Июньская», «Фора», «Алина», «Казачок», «Малахит», «Золотой гектар».
— И в Сибири многие уже в конце июня срезают капусту. В салаты, в блюда разные, — отмечает Людмила Шубина. — Но посеять рассаду лучше в середине февраля, не затягивать с этим.
Капуста на квашение — другой разговор. Ее сеют с 20 апреля, не раньше. Иначе растение может перерасти и полопаться. Себя зарекомендовали — «Мегатон», «Ринда», «Белорусская».
— У большинства гибридов сейчас выработана хорошая устойчивость к растрескиванию. «Мегатон» легко дает 10 килограммов и больше и остается целым, — отметила агроном.
Как посеять капусту на рассаду
Капуста очень требовательна к качеству почвы. Грунт должен быть рыхлым и питательным.
— Лучше добавить немного доломитовой муки, чтобы почва была некислой, — отметила Людмила Шубина. — Дренаж в рассадном горшке обязателен.
Семена сеют на глубину примерно в 0,5–0,7 сантиметра. Расстояние между рядками — 2–3 сантиметра. Температура для всходов должна быть не ниже +20 градусов. Всходы появятся на 5–10 день в зависимости от сорта.
— После посева рассадный горшок накрывают пленкой, — напомнила агроном. — После появления всходов рассаду нужно досвечивать.
Не стоит заливать рассаду. Полив капусты нужен умеренный — около 2–3 раз в неделю.
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