«Египетская сила», «1000 и 2 помидорки» и «бабайка»: сможете ли вы найти ненастоящие сорта — смешной тест на минуту

В самый разгар сезона посева рассады Россельхознадзор решил проверить, какие семена продают в магазинах. В Канске в Красноярском крае они нашли десятки оригинальных названий сортов и гибридов, которые не существуют. Они не зарегистрированы, как положено, то есть не проверены и по закону запрещены к продаже.
— Из обследованных 6160 партий семян 441 партия реализуется с нарушениями законодательства в области семеноводства, — объяснили в Россельхознадзоре по Красноярскому краю. — На самом деле 7% представленных к продаже сортов овощных культур даже не существуют, так как не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
Томат «странная вещь девочки», арбуз «мармеладный» и кабачок «лимонадный Джо» не смущают покупателей! Дачники приобретают семена с такими названиями, выяснили в Россельхознадзоре.
Проверить растение легко через онлайн-форму. Достаточно вбить сорт или гибрид в строчку. По закону, семена должны быть внесены в Государственный реестр селекционных достижений. Без регистрации вы не можете быть уверены, что сорт или гибрид принесет желаемый результат. Может быть, вместо огурца у вас вырастет кабачок...
Мы подготовили для вас небольшой тест, чтобы проверить, насколько вы внимательны. Только чур — не подглядывать в реестр! Не нужно полностью ориентироваться и на наши картинки. Они могут вас запутать, а могут и дать подсказку.