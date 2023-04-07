«Египетская сила», «1000 и 2 помидорки» и «бабайка»: сможете ли вы найти ненастоящие сорта — смешной тест на минуту

В самый разгар сезона посева рассады Россельхознадзор решил проверить, какие семена продают в магазинах. В Канске в Красноярском крае они нашли десятки оригинальных названий сортов и гибридов, которые не существуют. Они не зарегистрированы, как положено, то есть не проверены и по закону запрещены к продаже.

