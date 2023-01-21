«Часто грунт кислый и заражен вредителями»: как выбрать и подготовить землю для рассады, чтобы она не погибла

— Чаще всего производители берут рыхлый верховой торф — он достаточно дешевый, легкий, но при этом кислый. Если посеять семена, то всходы появятся, но развиваться не будут. Росток может в одном состоянии из-за высокой кислотности находиться неделями, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Очень часто готовый грунт — кислый и может еще и вредителей вам занести.

Пока сейчас в запасе есть еще время — недели 2–3, то можно сделать биотест. Такая проверка позволит вам не загубить основную рассаду. Посейте самые дешевые семена капусты или редиса. Если они взойдут и не будут развиваться, то грунт кислый. В него нужно добавить доломитовую муку или мел. Можно спасти и уже взошедшие ростки.