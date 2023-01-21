«Часто грунт кислый и заражен вредителями»: как выбрать и подготовить землю для рассады, чтобы она не погибла

Многие ждали этого — и вот мы вновь открываем нашу рубрику «Семь кругов сада», потому что подготовку к дачному сезону нужно начинать уже сейчас. За окном еще лежит снег и даже не думает таять, но многие уже выбирают семена для рассады, а залог хорошего урожая — это земля, в которой вы будете всё сейчас выращивать. Рассказываем, чем опасен покупной грунт, как его обезопасить и как сделать идеальную основу для рассады самостоятельно.
Чем опасен готовый грунт
У многих дачников не так много времени, чтобы самостоятельно готовить грунт, поэтому чаще всего его покупают уже готовый в магазине. Но нужно быть очень внимательными, так как такая земля таит в себе много проблем.
Основные — это высокая кислотность и вредители.
— Чаще всего производители берут рыхлый верховой торф — он достаточно дешевый, легкий, но при этом кислый. Если посеять семена, то всходы появятся, но развиваться не будут. Росток может в одном состоянии из-за высокой кислотности находиться неделями, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Очень часто готовый грунт — кислый и может еще и вредителей вам занести.
Пока сейчас в запасе есть еще время — недели 2–3, то можно сделать биотест. Такая проверка позволит вам не загубить основную рассаду. Посейте самые дешевые семена капусты или редиса. Если они взойдут и не будут развиваться, то грунт кислый. В него нужно добавить доломитовую муку или мел. Можно спасти и уже взошедшие ростки.
— Уже готовые сеянцы полейте кальциевой селитрой. Чайная ложка кальциевой селитры (это щелочное удобрение) разводят в трех литрах воды. Раствор сделает так, что корни сеянцев начнут развиваться как положено, — объяснила Людмила Шубина.
Вредители, которые встречаются в готовом грунте
В этом году множество дачников жалуются, что покупной грунт богат вредителями.
— В этот раз он очень щедр на сциарид. Только протравишь всё, и снова они! Столкнулась в прошлом году, не пролила кипятком перед посевом — в результате лишилась всходов белого калибрахоа, — отмечает Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик. — В этом году под ударом эустомы.
Сциарилы, или почвенные комарики, или грибные комарики, — хорошо известный вредитель, особенно любит виться у фиалок. Самка откладывает яйца в почву, откуда и вылупляются личинки при комфортной температуре и высокой влажности грунта.
Даже тем, кто не имеет дачи, знакомы почвенные комарики. Они больше похожи на мошку, настолько они маленькие и любят виться у комнатных растений. Личинки в большом количестве наносят вред корневой системе.
— Для профилактики: ставим ловушки, снижаем поливы и мульчируем диатомитом, — перечислила Кристина Хрустова. — А вот если видите самих личинок, то тут одним диатомитом не отделаться, надо травить срочно. Конечно, комарик в первую очередь отдает предпочтение влажному грунту, кислому. Травить надо комплексно, сразу все горшки. Иначе одна летающая особь снова даст потомство во все остальные горшки.
Для протравки подойдут инсектициды, продающиеся в любом магазине с семенами. Также можно использовать клеевые ловушки.
Также в готовом грунте могут встречаться ногохвостки, луковичные клещи, корневой червец и другие. Все они могут погубить вашу рассаду, если не принять меры. Лучше всего изначально обработать субстрат, чтобы потом не использовать химию.
— Пролейте грунт кипятком. Этого достаточно, чтобы убить большинство личинок. В горячую землю, конечно, не нужно ничего сажать. Нужно подождать, когда остынет. В холодную землю также лучше ничего не сажать, пусть постоит сутки в комнате. Обработайте грунт раствором марганца, если не доверяете кипятку, но ни в коем случае не прожаривайте землю, — предупреждает Людмила Шубина. — Если мы подвергаем грунт прожариванию или пропариванию, то убиваем так все полезные микроорганизмы — почва становится мертвой.
Готовим грунт сами
Почва под рассаду — это очень важная составляющая вашего будущего урожая. Если прогадать с ней, то можно потерять очень многое.
— У разных культур свои сроки посадки, но почву нужно подготовить уже сейчас. Лучше всего, если вы сделаете ее сами, — отмечает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
У идеального грунта три составляющие: дерновая земля, разрыхлитель и перегной.
Дерновую землю лучше брать из-под бобовых, так как она обогащена азотом. Разрыхлители могут быть разными: перлит, вермикулит, обычный песок, перепревшие опилки, верховой торф. Самый простой и доступный сейчас вариант — торф.
— При добавлении верхового торфа нужно добавить обязательно доломитовую муку, которая уберет лишнюю кислотность. На стандартное ведро потребуется примерно 2–3 ложки, — объяснила Людмила Шубина.
Перегной должен быть рыхлым, перепревшим, без навозного запаха.
Такой домашний субстрат будет идеальным для любой рассады — питательный, влагоемкий, а самое главное, без паразитов и с нормальной кислотностью.
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