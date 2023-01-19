У сибирячки новогодняя елка дала свежие почки и шишки. Можно ли теперь посадить это дерево?

— Женщина поила елку водой и пробудились ростовые почки. Ничего необычного в этом нет. Такое дерево посадить не получится. Оно не сможет дать нужную корневую систему. Единственный вариант срезать эту ветку со свежей хвоей, почками и обработать стимулятором образования и роста корней. Затем посадить в песчаную смесь. Тогда она может дать корни, но только веточка, а не целое огромное дерево. И то вероятность достаточно низкая, так как потребуется много усилий, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.