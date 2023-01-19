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У сибирячки новогодняя елка дала свежие почки и шишки. Можно ли теперь посадить это дерево?

Девушка надеется сохранить елку

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Из-за полива дерево пробудилось

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У жительницы Новосибирска распустилась новогодняя елка — на ветках образовалась свежая хвоя и даже наросли небольшие шишечки.

Читательница НГС Ольга прислала в редакцию видео и надеется, что теперь ей удастся сохранить дерево.

— Купили на обычном елочном базаре. Поставили и водой ее периодически поливали, — объяснила корреспонденту НГС Ольга. — Елочка распустилась! У нее весна! Она решила остаться у нас жить.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читательница НГС Ольга

Увы, но взрослое дерево уже не посадишь.

— Женщина поила елку водой и пробудились ростовые почки. Ничего необычного в этом нет. Такое дерево посадить не получится. Оно не сможет дать нужную корневую систему. Единственный вариант срезать эту ветку со свежей хвоей, почками и обработать стимулятором образования и роста корней. Затем посадить в песчаную смесь. Тогда она может дать корни, но только веточка, а не целое огромное дерево. И то вероятность достаточно низкая, так как потребуется много усилий, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Нужно будет обязательно прикрыть посаженную ветку пленкой, чтобы она была постоянно во влажном состоянии и следить, чтобы хвоя не осыпалась.

Но не всем так везет, как Ольге. В конце прошлого года житель Новосибирска перед Новым годом купил пихту в одном из оптово-розничных флористических центров города для украшения дома. Однако праздничное настроение не продлилось долго — по словам мужчины, в начале января он обнаружил насекомых, которые попали в квартиру с новогоднего дерева.

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