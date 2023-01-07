«Весь ствол усыпан жуками»: новосибирец купил на Новый год елку с насекомыми — видео

Житель Новосибирска перед Новым годом купил пихту в одном из оптово-розничных флористических центров города для украшения дома. Однако праздничное настроение не продлилось долго — по словам мужчины, в начале января он обнаружил насекомых, которые попали в квартиру с новогоднего дерева.
Как сообщил НГС житель Новосибирска Кирилл, он приобрел пихту 17 декабря. Жуков на дереве сибиряк обнаружил 6 января.
— Когда я убрал их, начали искать, откуда они взялись, стали осматривать елку, — рассказал сибиряк в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». — Весь ствол усыпан этими жуками. Написали жалобу, а нам ответ пришел, что 14 дней прошло, товары надлежащего качества не подлежат возврату, деньги мы не вернем.
Мужчина не смог предоставить НГС фотографию чека покупки, однако указал, что стоимость новогоднего дерева составила 5200 рублей. Новосибирец отметил корреспонденту издания, что после жалобы специалисты центра отправили ему акт по санитарным нормам, в котором сообщили, что жуки, которые он обнаружил, не являются запрещенными.
— В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О карантине растений» был утвержден перечень карантинных насекомых-вредителей растений, подвергающихся фитосанитарному контролю, ввозимой на территорию России цветочной продукции. Пауки и мучнистые червецы в данный список не включены, они не является карантинным объектом, поэтому наличие его в растениях допускается фитосанитарным контролем, — цитирует сибиряк сообщение.
В результате 7 января мужчина написал заявления Россельхознадзор и Роспотребнадзор с информацией о происшествии. Как сообщил новосибирец, вместо того, чтобы встречать гостей на Рождество, его семья вынуждена разбирать новогоднюю елку.
НГС отправил запрос в пресс-службы ведомств с просьбой прокомментировать ситуацию.
В конце сентября жители Новосибирска пожаловались на клопов в квартирах. Как сообщил НГС ученый, насекомые с улицы залетали в дома в поиске места для зимовки.