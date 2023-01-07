«Весь ствол усыпан жуками»: новосибирец купил на Новый год елку с насекомыми — видео

Как сообщил НГС житель Новосибирска Кирилл, он приобрел пихту 17 декабря. Жуков на дереве сибиряк обнаружил 6 января.



— Когда я убрал их, начали искать, откуда они взялись, стали осматривать елку, — рассказал сибиряк в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». — Весь ствол усыпан этими жуками. Написали жалобу, а нам ответ пришел, что 14 дней прошло, товары надлежащего качества не подлежат возврату, деньги мы не вернем.