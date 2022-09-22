«Это нашествие»: клопы в большом количестве начали появляться в Новосибирске — они залетают в квартиры
Как объяснил ученый, клопы сейчас ищут место для зимовки
В Новосибирске в большом количестве появились клопы на улицах. Новосибирцы жалуются, что насекомые залетают в квартиры и их приходится вылавливать по несколько штук за день.
— В центре рядом с Первомайским сквером с прошлой недели в помещение залетает несвойственное количество древесных клопов: коричневых и бурых! По 6–8 штук одновременно я снимаю со стен и подоконника! Эти клопы, конечно, не опасны, но их лучше не давить. Клопы аномально мигрируют, хотя их ареал обитания — деревья, а не помещения. Это нашествие клопов! — написал в редакцию читатель.
Другая читательница отметила, что все наружные стены домов облеплены клопами в центре города. Клопы добрались и до метро.
— Ехала в метро на днях, и на меня упал огромный клоп. И на полу их было несколько штук. Причем они были не маленькие, а около сантиметра, — написала читательница NGS.RU.
Илья Любечанский, кандидат биологических наук и научный сотрудник Института систематики и экологии животных, рассказал, что клопов много из-за теплой осени.
— Есть такой красноклоп обыкновенный, его еще называют клоп-солдатик, он такого красного цвета, и он действительно образует такие скопления. Он с весны и до осени может скапливаться на улицах, во влажных местах, в почве. Но он не летающий. Эти скопления обращают на себя внимание, он похож на божью коровку, которой сейчас много, — рассказал Илья Любечанский.
Как объяснил кандидат биологических наук, клопы-солдатики вреда не приносят, они питаются растительной пищей.
— Разные другие мелкие клопы могут залетать в квартиры, но опять же растительноядные. В этом году теплая осень, и многие активизируются в это время. Многие из них идут на зимовку, и они ищут места укрытия, они стремятся залетать в квартиры, дома, помещения разные. И это бывает неприятно, — поделился Илья Любечанский.
Как рассказывают ученые, божьи коровки, например, в это время залетают на разные производства, в том числе в цеха хлебозавода и попадают в тесто. Тогда всё тесто приходится выкидывать.
— В это время выход только один — ставить на окна какие-то сетки, чтобы насекомые не залетали. Что касается наших клопов, то есть много клопов-щитников, они питаются соками растений, и они бывают от небольших до крупных, и так как теплое и влажное лето, то возникло много зелени, а когда много зелени, то появляются и много насекомых, — посоветовал кандидат биологических наук.
Недавно в редакцию пришло множество сообщений о большом количестве божьих коровокзалететь, насекомых стали замечать после наступления осени. Также в Новосибирске — их не было несколько недель.. Как сообщают читатели NGS.RU, насекомых стали замечать после наступления осени. Также в Новосибирске снова появились мошки — их не было несколько недель.