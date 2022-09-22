«Это нашествие»: клопы в большом количестве начали появляться в Новосибирске — они залетают в квартиры

В Новосибирске в большом количестве появились клопы на улицах. Новосибирцы жалуются, что насекомые залетают в квартиры и их приходится вылавливать по несколько штук за день.

— В центре рядом с Первомайским сквером с прошлой недели в помещение залетает несвойственное количество древесных клопов: коричневых и бурых! По 6–8 штук одновременно я снимаю со стен и подоконника! Эти клопы, конечно, не опасны, но их лучше не давить. Клопы аномально мигрируют, хотя их ареал обитания — деревья, а не помещения. Это нашествие клопов! — написал в редакцию читатель.