«У них почти нет дневного перерыва»: мошки снова появились в Новосибирске — когда они исчезнут
Суточная активность мошек переместилась на дневные часы
В Новосибирске снова появились мошки — их не было несколько недель. Как объяснила Людмила Петрожицкая, кандидат биологических наук, это вторая генерация мошкары в городе
— Что комары, что мошки — это кровососущие насекомые, и среди них есть те, которые имеют одну генерацию в год и есть те, кто имеет две генерации в течение года. Это дополнительно в августе и сентябре появляются и летают особи второго поколения. Комаров сейчас немного, — рассказала Людмила Петрожицкая.
Как добавила ученая, мошки не так сильно зависят от осадков, как комары. Они развиваются в текучих водоемах, реках, ручьях и так далее. Комары же больше зависят от атмосферных осадков, и так как сейчас засушливый сезон, то комаров немного.
— Почти все виды мошек, кроме одного, который у нас развивается в реке Оби, имеют по две, а некоторые по три и четыре генерации. То есть они непрерывно развиваются, — сообщила Людмила Петрожицкая.
Как отметила кандидат биологических наук, мошки исчезнут, когда среднесуточная температура воздуха станет ниже 5 градусов.
— До 20-х чисел сентября будут. В иные года летали даже в октябре, то есть был очень теплый октябрь. Пока погодные условия позволяют, мошки будут летать, — добавила ученая.
При этом активность мошек сместилась на более поздние часы, ко времени, когда воздух прогревается. Летать они начинают с 10 или 11 утра.
— И летают они в течение дня, то есть у них почти нет дневного перерыва. А если есть, то буквально на час, когда солнечная активность повышена и освещенность высокая и она приводит к тому, что они испытывают стресс и спасаются в укрытия, — рассказала Людмила Петрожицкая.
После дневного перерыва мошки могут летать до шести-семи часов вечера.
В Новосибирске в сентябре возможно понижение температуры до 0 градусов. Вторая половина месяца может быть дождливой. НГС изучил прогнозы погоды, которые составили популярные интернет-сервисы, — рассказываем, когда ждать похолодания.