«У них почти нет дневного перерыва»: мошки снова появились в Новосибирске — когда они исчезнут

В Новосибирске снова появились мошки — их не было несколько недель. Как объяснила Людмила Петрожицкая, кандидат биологических наук, это вторая генерация мошкары в городе

— Что комары, что мошки — это кровососущие насекомые, и среди них есть те, которые имеют одну генерацию в год и есть те, кто имеет две генерации в течение года. Это дополнительно в августе и сентябре появляются и летают особи второго поколения. Комаров сейчас немного, — рассказала Людмила Петрожицкая.

