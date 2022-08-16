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Непрерывные дожди и первый снег: какой будет погода в Новосибирске в сентябре?

Изучаем прогнозы интернет-сервисов

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В сентябре может потеплеть до +23 градусов

В сентябре может потеплеть до +23 градусов

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В Новосибирске в сентябре возможно понижение температуры до 0 градусов. Вторая половина месяца может быть дождливой. НГС изучил прогнозы погоды, которые составили популярные интернет-сервисы, — рассказываем, когда ждать похолодания.

По данным сайта «Яндекс.Погода», в первой половине сентября температура будет держаться на уровне +10... +20 градусов. С 9 сентября начнутся дожди. В оставшуюся часть месяца может похолодать до +5 градусов.

Прогноз составлен на основе статистических данных

Прогноз составлен на основе статистических данных

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Сайт World Weather прогнозирует теплую погоду с 1 по 11 сентября, когда температура воздуха составит +18... +21 градус днем, а ночью — +12... +15 градусов. Ожидается, что большую часть дней в Новосибирске будет облачно.

С 12 сентября температура днем будет держаться на уровне <nobr class="_">+10... +17</nobr> градусов

С 12 сентября температура днем будет держаться на уровне +10... +17 градусов

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Сайт RusMeteo составил прогноз на основе статистических данных за 10 лет. Согласно сайту, с 8 сентября в городе практически непрерывно будет лить дождь. Ожидается, что самым теплым днем станет 17 сентября, когда воздух прогреется до +23 градусов. Резкое похолодание до +6 градусов днем возможно 20 сентября. После этого ночные температуры составят 0... +3 градуса, дневные — +4... +9.

26 сентября возможен снег

26 сентября возможен снег

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Накануне, 15 августа, синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня в Новосибирске. По данным специалистов, в город пришла холодная масса и жары уже не будет.

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