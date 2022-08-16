Непрерывные дожди и первый снег: какой будет погода в Новосибирске в сентябре?
Изучаем прогнозы интернет-сервисов
В Новосибирске в сентябре возможно понижение температуры до
По данным сайта «Яндекс.Погода», в первой половине сентября температура будет держаться на уровне
Сайт World Weather прогнозирует теплую погоду с 1 по 11 сентября, когда температура воздуха составит
Сайт RusMeteo составил прогноз на основе статистических данных за 10 лет. Согласно сайту, с
Накануне, 15 августа, синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня в Новосибирске. По данным специалистов, в город пришла холодная масса и жары уже не будет.