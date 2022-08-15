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«Холодная масса уже не уйдет»: синоптики считают, что лето в Новосибирске закончилось

Температура днем на неделе может опуститься до +14 градусов

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Согласно прогнозу, жары в ближайшее время не будет

Согласно прогнозу, жары в ближайшее время не будет

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В Новосибирске в ближайшую неделю ожидается прохладная погода. В середине недели синоптики прогнозируют дождь.

— Поступила на нашу территорию холодная воздушная масса. Ночная температура 16–18 августа составит +8… +10 градусов, дневная — +14… +17. Ветер западный и северо-западный силой 3–9 м/с, 16 августа возможны порывы до 14 м/с, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Днем 17 и 18 августа местами ожидается небольшой дождь.

— А холодная масса уже не уйдет, лето закончилось. На ближайшую неделю, по крайней мере, мы ожидаем такую умеренно-теплую погоду. Пока жары не видно, — добавила синоптик.

В субботу, 13 августа, в Новосибирске прошел сильный ливень. В результате улицы города оказались затоплены водой. Посмотрите на последствия стихии в фоторепортаже НГС.

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