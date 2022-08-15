«Холодная масса уже не уйдет»: синоптики считают, что лето в Новосибирске закончилось
Температура днем на неделе может опуститься до +14 градусов
В Новосибирске в ближайшую неделю ожидается прохладная погода. В середине недели синоптики прогнозируют дождь.
— Поступила на нашу территорию холодная воздушная масса. Ночная температура 16–18 августа составит
Днем 17 и 18 августа местами ожидается небольшой дождь.
— А холодная масса уже не уйдет, лето закончилось. На ближайшую неделю, по крайней мере, мы ожидаем такую умеренно-теплую погоду. Пока жары не видно, — добавила синоптик.
В субботу, 13 августа, в Новосибирске прошел сильный ливень. В результате улицы города оказались затоплены водой. Посмотрите на последствия стихии в фоторепортаже НГС.