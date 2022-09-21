Божьи коровки появились в Новосибирске из-за теплого сентября

В Новосибирске в сентябре появились божьи коровки. Как сообщают читатели NGS.RU, насекомых стали замечать после наступления осени.



Биолог Алексей Яновский рассказал, что в этом году из-за теплой и сухой погоды божьих коровок стало больше.

— Появление божьих коровок обычная история, циклы у насекомых привязаны не только к долготе дня, сезону, но и к погоде. И нынче действительно много кто летает. Даже бабочки, вот сейчас, например, уже лимонницы и крапивницы летают, как будто апрель на дворе. А у божьих коровок цикл развития всего месяц от кладки. И вполне достаточно такой хорошей теплой погоды, чтобы они во внеурочное время вывелись, — сообщил Алексей Яновский.

