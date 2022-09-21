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Божьи коровки появились в Новосибирске из-за теплого сентября

Эти насекомые исчезнут, когда температура воздуха ночью опустится до ноля

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Божьи коровки залетают в квартиры людей

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В Новосибирске в сентябре появились божьи коровки. Как сообщают читатели NGS.RU, насекомых стали замечать после наступления осени.

Биолог Алексей Яновский рассказал, что в этом году из-за теплой и сухой погоды божьих коровок стало больше.

— Появление божьих коровок обычная история, циклы у насекомых привязаны не только к долготе дня, сезону, но и к погоде. И нынче действительно много кто летает. Даже бабочки, вот сейчас, например, уже лимонницы и крапивницы летают, как будто апрель на дворе. А у божьих коровок цикл развития всего месяц от кладки. И вполне достаточно такой хорошей теплой погоды, чтобы они во внеурочное время вывелись, — сообщил Алексей Яновский.

Как пояснил биолог, божьи коровки исчезнут, когда ночные температуры станут около ноля, а дневные опустятся до +5 градусов. В такую погоду божьи коровки начнут засыпать.

В Новосибирске белая сирень зацвела второй раз за сезон. Фото распустившихся цветков сделал читатель NGS.RU 20 сентября.

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