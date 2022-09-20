Зима отменяется: белая сирень распустилась в конце сентября в Новосибирске
Цветы радуют жителей улицы Урицкого
В Новосибирске белая сирень зацвела второй раз за сезон. Фото распустившихся цветков сделал читатель НГС 20 сентября.
— Зима в этом году в Сибири отменяется. На улице Урицкого, 7 сирень расцвела, — прислал фото в редакцию читатель НГС Иван.
Всему виной тепло, которое пришло в город.
— Расцвела она из-за очень теплой погоды. И даже заморозки, которые были в конце августа, ей не повредили, — объяснил корреспонденту НГС директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков. — Куст не погибнет, но следующей весной на нем будет меньше цветов.
В Новосибирск пришла волна тепла. В городе воздух прогреется днем до +25 градусов, а по области возможны показатели и в +28 градусов. Но синоптики предупредили о возможном похолодании.