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Зима отменяется: белая сирень распустилась в конце сентября в Новосибирске

Цветы радуют жителей улицы Урицкого

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Куст не погибнет, но цветов весной будет меньше

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В Новосибирске белая сирень зацвела второй раз за сезон. Фото распустившихся цветков сделал читатель НГС 20 сентября.

— Зима в этом году в Сибири отменяется. На улице Урицкого, 7 сирень расцвела, — прислал фото в редакцию читатель НГС Иван.

Всему виной тепло, которое пришло в город.

— Расцвела она из-за очень теплой погоды. И даже заморозки, которые были в конце августа, ей не повредили, — объяснил корреспонденту НГС директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков. — Куст не погибнет, но следующей весной на нем будет меньше цветов.

В Новосибирск пришла волна тепла. В городе воздух прогреется днем до +25 градусов, а по области возможны показатели и в +28 градусов. Но синоптики предупредили о возможном похолодании.

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