«Прямых аналогов нет». Из российских ветклиник пропал популярный препарат от клещей для собак

Владельцы собак заказывают препарат из-за рубежа, однако это не всегда безопасно Источник: eapteka.ru, Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Из российских ветаптек пропал препарат «Бравекто» , который применяли для профилактики и лечения укусов блох и клещей у животных. Об исчезновении самого популярного средства заговорили собаководы. Остатки лекарства еще можно найти на маркетплейсах, однако оно взлетело в цене почти в два раза.

— Собаководы, помогите! «Бравекто» нигде нет. Чем заменяете? — написала Элина на одном из форумов.

«Бравекто» производит американская компания MSD Animal Health. В основе лекарства — действующее вещество флураланер. Данный препарат назначали для профилактики и лечения собак от бабезиоза (пироплазмоза), которым животное может заразиться от клещей.

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков подтвердил MSK1.RU, что «Бравекто» исчез из ветаптек. По его словам, это было самое популярное и надежное средство, а прямых аналогов у него нет.

— «Бравекто» всегда относился к группам самых дорогих, но самых надежных и безопасных [лекарств]. Его разрешали применять даже беременным и кормящим сукам. Сейчас он действительно полностью пропал. Прямых аналогов у него нет, — рассказал MSK1.RU ветврач Михаил Шеляков.

Источник: eapteka.ru











По данным Россельхознадзора, «Бравекто» официально не ввозился в Россию с 2022 года. При этом компания MSD подала в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору заявление о том, что препарат соответствует всем нужным требованиям, чтобы продолжать продажи, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Либо дорого, либо некачественно

Сейчас «Бравекто» еще можно найти на маркетплейсах, но препарат стал дороже почти в два раза. Средняя цена за упаковку составляет 5–6 тысяч рублей , а раньше лекарство покупали за 2–2,5 тысячи.

— «Бравекто» и «Симпарика» — цена космос, — пишет Елена.

Источник: ozon.ru











Чтобы сэкономить деньги, владельцы собак заказывают препарат из-за рубежа. Например, таблетки активно закупают в Турции, рассказала MSK1.RU Наита, которая занимается доставкой лекарств. Предложения о заказе «Бравекто» появились и в различных чатах фарм-байеров.

Источник: Бравекто на заказ / T.me











Михаил Шеляков предупредил, что препараты, ввезенные параллельным импортом, могут оказаться фальшивыми. Кроме того, курьеры часто не соблюдают необходимые условия перевозки, что может негативно повлиять на качество средства.

— Сейчас везут [препараты] сомнительного качества, может даже фальсификаты. Фактически это частные перекупщики. Где они его взяли, как они его везли, не был ли нарушен температурный режим, сроки годности и так далее, мы не знаем, — отметил ветврач.

Чем заменить

По словам ветеринара, у «Бравекто» нет прямых аналогов, но есть лекарства со схожим принципом действия. Например, «Симпарика» — цена на него ниже, но эффект длится только один месяц.

— Если «Бравекто» действовал три месяца, «Симпарика» действует один месяц. Он стоит немножко дешевле, но если каждый месяц мы даем по таблетке, то еще дороже получается, — объяснил Шеляков. — Есть другие таблетки — «Фронтлайн» например. Но в основном все перешли на наружные обработки: капли на холку, брызгалки на тело.

В прошлом году в России также зарегистрировали аналог «Бравекто» — «Флувекто» . Его разработал научно-внедренческий центр «Агроветзащита». Однако пока он находится на стадии подготовки к производству и на рынок не поступал.