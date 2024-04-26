Путин рассказал, в каком случае законно изымать бизнес: главное в России за 25 апреля

Президент 25 апреля выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Источник: kremlin.ru











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 25 апреля.



Путин объяснил, когда изъятие бизнеса оправданно

Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Отдельное внимание он уделил вопросу возврата в государственную собственность некоторых активов.

— Хотел бы подчеркнуть: речь идет не о пересмотре приватизации — мы с вами говорили об этом на предыдущей встрече, — а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносит прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам, — сказал президент. — Хочу еще раз обратить внимание и коллег в этом зале, и в правоохранительных органах: изъятие бизнеса оправданно только в той ситуации, о которой было только что мною сказано. И добавлю: для объяснения претензий собственникам недопустимы никакие формальные поводы и зацепки.

Путин привел в пример ситуацию, когда имущество было приватизировано в девяностых по согласованию только с регионом, без участия федерального центра. По словам президента, тогдашнее правительство само упустило из внимания эти сделки, а значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны.

Во время выступления на съезде РСПП президент также сделал ряд других заявлений и ответил на вопросы представителей бизнеса.

Суд арестовал третьего фигуранта по делу экс-замминистра обороны

Басманный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова, которого подозревают в получении взятки. По версии следствия, бизнесмен Александр Фомин делал бесплатный ремонт для Тимура Иванова взамен на помощь его коммерческой деятельности.

— Следствие полагает, что Фомин, находясь с Ивановым в доверительных отношениях, действуя в составе организованной группы, оказал Иванову Т. В., Бородину С. В. и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией зданий, — рассказали в пресс-службе московских судов.



О задержании Тимура Иванова стало известно вечером 23 апреля. Его подозревают по статье 290 УК — за это грозит до 15 лет колонии. 24 апреля суд отправил его под арест, а вечером того же дня Сергей Шойгу официально отстранил Иванова от должности.



Еще одним фигурантом дела стал друг Иванова Сергей Бородин, он тоже арестован. По версии следствия, Бородин помогал получать взятку от третьих лиц.



Суд приговорил к семи годам колонии экс-замминистра культуры

25 апреля состоялся еще один суд над высокопоставленным чиновником — Тверской суд Москвы вынес приговор экс-замминистра культуры РФ Ольге Яриловой. За злоупотребление должностными полномочиями ее приговорили к 7 годам колонии.

По версии следствия, Ярилова была ответственна за включение музея мороженого в программу «Пушкинской карты», что привело к ущербу бюджета Российской Федерации в размере более 125 млн рублей.

Ивлееву оштрафовали за дискредитацию армии

Тверской суд Москвы признал Анастасию Ивлееву виновной в дискредитации Вооруженных Сил РФ. Блогер и телеведущая, оказавшаяся в декабре прошлого года в центре скандала как организатор «голой вечеринки», получила штраф в 50 тысяч рублей за посты в Instagram (соцсеть запрещена в РФ), которые были опубликованы в феврале и марте 2022 года.

Сама Настя Ивлеева в суд не пришла, решение по ее делу заслушал адвокат Калой Ахильгов.



Герман Стерлигов объявил о разводе

Скандально известный православный миллиардер Герман Стерлигов официально объявил, что развелся с женой. Стерлигов назвал бывшую жену Алену еретичкой, в еретики же он записал дочь и двоих сыновей.



— Моя бывшая жена уже давно пущеница (разведенная женщина. — Прим. ред.) и еретичка. Моя дочь Пелагия — пущеница и еретичка. Мой сын Арсений — блудный сын и еретик, лишен наследства. Мой сын Пантелеимон — блудный сын и еретик, лишен наследства, — написал Герман Стерлигов.



Достойными наследниками Герман Стерлигов признал лишь двух сыновей, Сергия и Михея. Единственная дочь Стерлигова Пелагея развелась с Олегом Сиротой, которого ей в мужья выбрал отец, еще несколько лет назад. Инициатором разрыва стал сам Олег Сирота, при разводе он забрал всё имущество.



Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат от болезни Бехтерева

Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, разработанный в России. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба министерства. Препарат получил международное непатентованное наименование сенипрутуг (seniprutug), которое ему присвоила Всемирная организация здравоохранения.



Болезнь Бехтерева — хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела, в результате происходит постепенное сращивание позвонков между собой, могут поражаться суставы, вплоть до полной потери подвижности.



Сообщается, что лекарство разработала группа ученых Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с отечественной фармацевтической компанией BIOCAD. Разработка и исследования обошлись в 1,2 миллиарда рублей.



Антибиотики перестанут применять при ОРВИ

Минздрав России утвердил новый стандарт медпомощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно перечню лекарственных препаратов для медицинского применения, в новом стандарте отсутствуют антибиотики.