Всего один витамин, который поможет снизить «плохой» холестерин и повысить «хороший». Что говорит профессор-кардиолог

Пить витамины без совета врача не стоит Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Как рассказала «Доктору Питеру» врач-кардиолог Ольга Бокерия, снижающим холестерин эффектом обладает витамин В3, или ниацин (никотиновая кислота). Наш организм использует его для превращения пищи в энергию, а еще для помощи в работе нервной системы и ЖКТ. Нехватка ниацина может приводить к:



диарее;

тошноте;

рвоте;

сыпи;

в тяжелых случаях — к спутанности сознания и слабоумию.

Правда, дефицит витамина В3, как считает специалист, встречается редко благодаря разнообразию питания. Ведь этот витамин можно найти в частых на столе россиян продуктах:



мясе;

рыбе;

мясе птицы;

зелени;

грибах;

яйцах.

Ольга Бокерия, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.



Влияние витамина В3 на уровень холестерина в крови изучалось не в одном исследовании. И вот к каким выводам приходили ученые.



«Интересно, что в 1955 году было установлено, что доза ниацина от 1000 до 3000 мг значительно снижает уровень общего холестерина у мужчин. Также было обнаружено, что ниацин снижает уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), одновременно повышая уровень ЛПВП, так называемого "хорошего" холестерина. В других исследованиях было показано, что ниацин в дозе 1000 мг уменьшал толщину внутренней оболочки сонных артерий и снижал уровень С-реактивного белка, маркера воспаления. Однако дальнейшие исследования показали, что такие результаты возможно получить при длительном (более 5 лет) применении ниацина в дозе не менее 1000 мг», — рассказала Ольга Бокерия в своем телеграм-канале, добавив, что рекомендуемая суточная доза ниацина составляет 15 мг.



Также, по словам кардиолога, ученые доказали, что при систематическом использовании ниацин способен повышать уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) на 30%.



Несмотря на столь весомое влияние витамина В3 на холестерин, статины с повышенным холестерином справляются лучше. Однако в некоторых случаях ниацин действительно может стать палочкой-выручалочкой.



«Ниацин может нормализовать соотношение "хорошего" и "плохого" холестерина, некоторым образом уменьшая прогресс атеросклероза. Даже несмотря на то, что эффективность его слабее, чем у статинов, и лечение требует приверженности к приему лекарства на протяжении многих лет. Если вы не переносите статины, имеет смысл поговорить с врачом, который вас курирует, о возможности использования ниацина», — заключила Ольга Бокерия.



Какими еще свойствами обладает витамин В3 и чем опасна передозировка препаратами с ниацином, читайте здесь.



Только диета поможет?

Высокий уровень холестерина в крови, если с ним ничего не делать, со временем приводит к образованию бляшек в сосудах, которые в дальнейшем могут стать причиной смертельно опасного инфаркта или инсульта.



Чтобы уровень холестерина был в норме, как правило, рекомендуют следить за образом жизни: заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, правильно питаться. Если же уровень холестерина в крови уже высокий, врачи пожизненно назначают специальные препараты — статины, принимать которые многие боятся из-за возможных побочных эффектов. И вот тогда они начинают усиленно следить за рационом в надежде справиться с высоким холестерином без лекарств. Реально ли это?



Как уже объясняла Ольга Бокерия, с помощью изменения питания можно снизить уровень холестерина в крови, но всего лишь на 20% — это максимум. По словам кардиолога, дело в том, что остальные 80% холестерина синтезируются у нас в организме.



Шесть продуктов — природных статинов

Они, конечно, не могут заменить прием лекарств, но тоже помогают снизить уровень холестерина в крови. Врачи всегда подчеркивают, что прием лекарств — лишь часть лечения. Необходимо всегда думать об изменении своего образа жизни, в том числе в питании и физической активности.



По словам диетолога Энджи Джефферсона, следующие продукты стоит регулярно добавлять в рацион тем, кто переживает о здоровье сердца и сосудов:



бобовые , например фасоль и горох. В них есть растительные стеролы и станолы. По химическому составу эти вещества похожи на холестерин, и при этом они способны блокировать всасывание холестерина из кишечника. Для эффекта нужно получать 3 грамма соединений в день;

овес и ячмень . В этих крупах есть растворимая гелеобразующая клетчатка — бета-глюкан, который связывается с холестерином и желчными кислотами во время пищеварения. Они могут помочь снизить уровень холестерина при условии, что содержат не менее 1 грамма бета-глюкана на порцию;

орехи и соя. Они богаты белком, клетчаткой, минералами и растительными соединениями, полезными для сердца. Однако в орехах много калорий, поэтому не увлекайтесь ими, ешьте не больше горсти в день.