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И сотни тысяч не жалко: сибиряки показали своих породистых котов — 15 очень красивых животных

Они выбирали питомцев по характеру и красоте

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Все котики прекрасны вне зависимости от того, какой они породы

Многие новосибирцы готовы были заплатить внушительные суммы, чтобы получить породистого питомца. Кто-то выбирал по характеру, кто-то — по внешним характеристикам. В итоге многие получили прекрасных домашних друзей. Новосибирцы показали своих котиков и объяснили, почему выбрали именно их, а также сколько тратят на содержание капризуль в месяц. Любуемся подборкой.

Дымок Эйгон Таргариен — кот породы чаузи F1

Открывает подборку породистых котов — Дымок Эйгон Таргариен, дома просто Дыма. Он породы чаузи F1. Английская буквы и цифра означает, что это первое поколение, родившееся от скрещивания видов. Чаузи получают от абиссинской кошки и дикого камышового кота. Обошелся хозяевам он семь лет назад в 125 тысяч рублей.

— Он из питомника, который находится в Санкт-Петербурге. Пообщалась с заводчиком, прождали, пока котенок подрастет. И этот ураган оказался у нас дома. Порода очень умная и шилопопая. Теперь невроз — мой неотъемлемый спутник, — смеется Людмила.

От породистых животных отказываются так же, как от беспородных

Два сфинкса-отказника достались читательнице НГС Анне Безугловой бесплатно.

— Вообще раньше не любила эту породу и не собиралась заводить, но стало их жалко, вот и забрала с разницей в год. В месяц на корм и наполнитель уходит около 6000, — поделилась цифрами девушка.

Британки куплены без документов

У другой сибирячки, Анны, 5 котов. Два американских керла (те, что с круглыми ушками), две британские кошечки и сибирский кот.

— Не смогла остановиться. Все по своему классные. Керлы по 30 тысяч рублей — порода для тех, у кого есть дети, и именно их они и выберут себе в вожака и будут хвостом ходить. Игривы до старости. Сибирский кот куплен за 6 тысяч рублей 17 лет назад. Самый сильный по здоровью. Британки (15 тысяч рублей без документов). Две болтушки, громко мурчат и храпят, — отметила Анна.

Керлы обожают детей

Два года назад Лариса взяла котенка мейн-куна. Ее зовут Луна.

Вот такая кошечка мейн-кун

— Всю жизнь хотела большую и пушистую кошку. Наша оказалась очень доброй и ласковой с хозяевами, очень умная и разговорчивая. Уход за шубкой, конечно, обязателен. Водим к грумеру периодически. Корма на нее не напасешься, поэтому кормим мясом курицы и субпродуктами, — объяснила девушка.

Это Принцесса. Такая кличка кошечке очень подходит

Ольга мечтала именно о мейн-куне с 15 лет, и в 2018 году купила котенка. Назвала Принцессой.

— Имя дали заводчики. Переименовывать не стали, она быстро к нему привыкла и на другое не реагирует. Кстати, имя ее очень характеризует. Не зря говорят, что как корабль назовешь... За жизнью питомника наблюдала задолго до покупки кошки, поэтому, когда решились, долго питомник не искали. Стоила она на тот момент 30 тысяч рублей. Со всеми документами, прививками и стерилизованная, — перечислила Ольга. — Когда она появилась в нашей семье, я была беременна, и кошка с не очень ласковым характером оказалась отличной нянькой.

Принцессу обязательно возят на груминг раз в 3–4 месяца. Весит она около 10 килограммов.

Эти котики кушают суперпремиум корм

У одного из наших анонимных читателей дома 4 кота, и все британцы.

— Маму с отцом и котятами отдали знакомые разводчики, — отметил читатель. — После первой беременности всех кастрировали. — На сухой корм тратим около 6 тысяч в месяц. Влажный — 4 тысячи. Но его используем, скорее, как вкусняшку. Коты пьют бутилированную воду из фонтанчика с фильтрами. Плюс регулярные прививки и осмотры у ветеринаров — порядка 15–20 тысяч в год. В выставках не участвуем. Сложно вникать в эту тему и для котов большой стресс.

Какая подборка с котиками без эффектного бенгала?

Бенгал был куплен в 2015 году у заводчицы в Бийске за 15 тысяч рублей.

— Купила, потому что просто влюбилась в этого красавца. На тот момент худого, несуразного и ушастого. В выставках не участвуем, некогда этим заниматься. Обходится дороговато, так как в питании и мясо, и рыба, и суперпремиум корм, — подчеркнула Елена, владелица кота.

Мыше уже 12 лет. Она кошечка породы корниш-рекс. Ее взяли с рук за 3 тысячи рублей
А этот прекрасный шотландец был куплен хозяйкой 10 лет назад за 10 тысяч рублей! У него хорошая родословная и прекрасный аппетит
Британца Макса взяли за 6 тысяч без документов

Хозяйка Макса берет ему корм дорогой, для аллергиков.

— Прожиточный минимум достаточно хороший. Но это не самое главное, сколько на него идет затрат. Главное, что он приносит радость в мою жизнь, — рассуждает Юллиана.

Породистый сфинкс. Ему три года. Посмотрите, как изменился взгляд за это время
Кот бурманской породы

Котенок бурманской породы, взятый не под разведение, обошелся его хозяйке Оксане в 20 тысяч рублей.

— Взяли, потому что порода ориентирована на людей, у нее нет особо подшерстка, тактильно приятно гладить. Шерсть как шелк. В этом месяце нашему Арчи 2 года будет, — говорит Оксана.

Очень забавный кот! Порода Уника — девон-рекс

— Их поведение в шутку описывается как нечто среднее между кошкой, собакой и обезьяной. Девон-рексы обычно очень активны, игривы, стремятся к тесному контакту с человеком. Характерная особенность поведения — девон-рексы любят залезать человеку на плечи, сидеть на шее. Шерсть девон-рексов отличается малым количеством так называемого остевого волоса, она волнистая. Животные этой породы реже вызывают аллергию. Уник — наш любимчик, — отметила читательница НГС Людмила.

Голубоглазая невская маскарадная

Ольга купила кошку породы невская маскарадная, потому что дочка хотела именно голубоглазого питомца.

— Характер независимый, сама решает, когда ее нужно гладить. Любит общаться: когда с ней разговариваешь, мяукает в ответ. Обожает играть с мячиком, приносит в зубах, чтобы ей его кидали. С ее появлением все носки автоматически превратились в шерстяные. Любит «сидеть» на спине, как будто сгорбившись, за что называем ее бабулей. Питается кормом суперпремиум класса.

В месяц на кошку уходит около 3 тысяч рублей на корм и около 600 рублей — на наполнитель.

Шотландская вислоухая кошка Шерри

Шерри по документам Semura Sherry Blue Diamond. Была куплена за 11 тысяч рублей в возрасте 2 месяцев.

— У нас кошка ласковая тогда, когда сама этого захочет. Найдет из-под земли и залюбит, топча лапками хозяина. На руках шотландцы сидеть не любят. Рядом — да, на руках — нет. Видели бы вы, как меняются их мордашки, стоит их взять в руки, как ребенка! — рассказывает Мария. — Кормили поначалу премиум кормами. Но когда родились котята, перевели ее на видотипичную для кошки еду — микс из субпродуктов, мяса говядины и курицы, сердце, почки.

В среднем на Шерри уходит около 3 тысяч рублей в месяц.

У владельцев котов точно найдется гора фотографий с любимым питомцем. Мы попросили читателей прислать их фото до взросления и после: как росли их домашние звери, можно увидеть в нашей подборке.

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