Почему выбрасывают сфинксов?

Наталья помогает сфинксам около 10 лет. Рядом с ней почти всё интервью была Ласка Источник: Тимофей Калмаков











Беззащитность, грациозность и экзотический вид голых кошек привлекает многих потенциальных хозяев. Но к сложному уходу за этими хвостатыми оказываются готовы не все. Наталья Субботина из Перми уже около 10 лет спасает сфинксов от бед. Кто-то выживал на улице, кого-то оставили в подъезде, а кто-то достался новым хозяевам по наследству, но оказался не нужен. 59.RU рассказывает о приюте для сфинксов «Муркот» и судьбах его постояльцев.

Кошкин дом, который создала Наталья Источник: Городские порталы

В мечтах о сфинксе

Наталье Субботиной 43 года. Практически четверть жизни она посвятила сфинксам. Всё началось с мечты о «голой» кошке.



— Первый сфинкс появился у меня более 10 лет назад, когда я уже была взрослой. Начала зарабатывать и купила кошку мечты, — рассказала 59.RU Наталья.



Семен — молодой и активный парень, который недавно оказался в приюте Источник: Тимофей Калмаков











Вскоре Наталье показалось, что кошечке одиноко, и вместе с мужем они стали искать ей компаньона.



— Я увидела, как много именно таких животных, бездомных, живущих в плохих условиях или не нужных хозяевам, — рассказала Наталья.

В приюте проживают 10 сфинксов: восемь — в одной комнате, еще двое, с заболеваниями, — в другой Источник: Тимофей Калмаков











Когда «окотились» все друзья, пришлось открывать приют

Наталье попадались объявления вроде: «Отдам кошку в добрые руки». На фотографиях было видно, что коты — в плохих условиях. Конечно, трудно остаться равнодушной. Наталья нашла котика себе и помогла «окотиться» всем родным и друзьям. Они в шутку говорили ей: «Горшочек, не вари», — но Наталью уже было не остановить. Поначалу она приносила усатых домой, затем снимала комнату в общежитии, а теперь арендует офис с четырьмя комнатами. В двух живут сфинксы, в двух других — кошки с шерстью. В общей сложности в приюте около 30 питомцев.

— У сфинксов другая, чем у мохнатых кошек, энергетика. Они как дети, что ли. Такие неразумные и наивные. Им не нужны сородичи, они скучают по человеку, — рассказала Наталья.

В приюте домашняя атмосфера, коты свободно гуляют по комнате Источник: Тимофей Калмаков











Сначала Наталья совмещала заботу о сфинксах с работой. Причем в этот период взлетела по карьерной лестнице. В гипермаркете, где работала, из старшего оператора выросла до категорийного менеджера. Затем начала бизнес — продавала детскую одежду. Но во время пандемии магазины пришлось закрыть, и теперь у Натальи только приют для кошек. Несмотря на два высших экономических образования, в большой бизнес ее не тянет.

— Когда работаешь в большой организации, есть процессы, регламенты. И меня напрягало, что нужно было всё со всеми согласовывать, нередко кто-то что-то не успевал. Сейчас никто не подводит, — улыбнулась Наталья, указав на котов. — Болеют только периодически, и всё.

Наталья пояснила, что сфинксов сложно содержать. Практически каждую неделю им нужно чистить уши, глаза, мыть или протирать тело, а также стричь когти. Кроме того, сфинксы склонны к пищеварительным расстройствам. Со сложной задачей — быть хозяином сфинкса — справляются не все.

Этому пожилому 16-летнему сфинксу требуется постоянный уход, поэтому он живет у Натальи. Хозяйка умерла, а родственники помогать ему не смогли Источник: АНО «Центр помощи бездомным животным «МУРКОТ» / Vk.com











— Кошки этой породы дорогие в содержании. Если хотите, чтобы они были здоровы, нужно кормить качественным кормом. Кошачья еда из массмаркета не подойдет, так как может вызвать хронические заболевания и, как следствие, гибель, — пояснила Наталья. — Из-за чего еще выкидывают сфинксов? Не приучили к лотку. Каждой кошке нужны подходящие горшок и наполнитель. Также питомцев выкидывают из-за того, что они агрессивны, в основном от того, что долго просидели в одиночестве.



Агрессивный, голодный, обожженный и осиротевший

Так, в агрессии обвинили хрупкого Тилля. Хозяйка вышла замуж, причем у избранника тоже был кот. Забеременела, и ее питомец начал вдруг бросаться и на домочадцев, и на четвероногого друга супруга. Семья забеспокоилась за будущего ребенка и отдала сфинкса в приют. Сначала Тилль всего боялся и от страха мог кинуться на Наталью, но постепенно ей удалось его приручить.

У Тилля особенности пищеварения, поэтому такой стройный. И еще пугается незнакомцев, которые резко двигаются Источник: Тимофей Калмаков











— Он мне уже поверил. Если я пристрою его, он воспримет этот шаг как очередное предательство, и тогда вообще не знаю, что будет с его психикой. Я понимаю, что это мой кот, и, наверное, скоро заберу его, — рассказала Наталья.

К людям Тилль до сих пор относится настороженно. Он может поцарапать гостя, если тот неосторожно начнет махать руками у него перед носом.



В соседней клетке сидит Ласка. Хозяева оставили ее в подъезде.



— Эта кошечка здесь около месяца. Она не любит других животных. Вольер всегда открыт, но Ласка не выходит. При этом она любит людей и страдает без внимания, — рассказала Наталья. — Но пока у нее проблема с лотком. И мы постепенно ее к нему приучаем.

Ласка не любит сородичей, но обожает людей. Практически всё время, пока шло интервью, она льнула к Наталье Источник: Тимофей Калмаков











Найти сфинкса в подъезде — не такая уж редкость. Однажды в многоэтажке обнаружили кота, рядом с которым лежал закрытый пакетик влажного корма.

— Как кошка должна была его открыть — не знаю, — вздохнула Наталья.

Другой сфинкс, Гоша, появился из-за того, что не был приучен к лотку. Но сначала несмотря на то, что приют согласился его взять, хозяин отвез кота... в деревню. Об этом «неординарном решении» Наталья узнала не сразу.

— Кот полгода жил на улице, грелся возле трубы у барака, ел на помойке. Мой муж его забрал. Кот был весь обожженный, потому что сфинксам нельзя загорать. Кожу и глаза я мазала ему специальными средствами. Кот, кстати, сразу же пошел в лоток, не знаю, почему он у хозяев этого не делал, — рассказала Наталья. — Его уже забрали, живет в хорошей семье.

Так выглядел котик после полугода жизни на улице Источник: АНО «Центр помощи бездомным животным «МУРКОТ» / Vk.com











А это уже похорошевший бывший обитатель улицы. Его назвали Гошей Источник: АНО «Центр помощи бездомным животным «МУРКОТ» / Vk.com











Нередко кошки, как и другие животные, оказываются на улице от того, что не стало хозяина.

— У одного сфинкса хозяин попал в реанимацию, а затем умер. Кошка две недели сидела в закрытой квартире. Соседи через форточку кидали ей еду. Когда зашли в квартиру, оказалось, нет ни лотка, ни миски, и так было всю жизнь, — рассказала Наталья. — Кошку привезли сюда. Она долго ела с пола. Ставили миску, набирала корм, а затем выплевывала его на пол и начинала есть с него. И в лоток не ходила. Мы ее приучили к нему и уже пристроили в семью.

О тяжелых временах помнит и другая усатая красотка. Она нежится на диване под пледом, а раньше кроху избивал хозяин.

Изольду избивал хозяин. В ее глазах будто застыли слезы Источник: Тимофей Калмаков











— Изольду волонтеры забрали у пьющего человека. Два килограмма веса, что тут бить. У кошки одна почка, проблемы с желчным пузырем, — рассказала Наталья. — Когда она приехала, была желтая — под цвет покрывала. Я две недели делала ей капельницы. Сейчас она, конечно, малоактивная, потому что всё еще болеет.

Наталья считает, что кошки попадают в плохие условия в том числе из-за того, что нет контроля за их разведением. Питомники, которые следят за здоровьем «хвостатых родителей» и ставят прививки, продают сфинксов примерно по 30 тысяч рублей. Но есть и те, кто разводит кошек для заработка и не особенно следит за их здоровьем. Их продают по более доступным ценам и дальнейшую судьбу не отслеживают. В одном из объявлений Наталья нашла таких кошек и забрала.



— Мусю и Семена отдавали парой, для разведения, они не кастрированные. Семен — молодой, активный кот, но Мусе требовалась помощь, — рассказала Наталья. — У кошки сильный заворот век. Скорее всего, уже слепая на один глаз. И ей всего два года, но уже куча хронических заболеваний, проблемы с внутренними органами. Мы ее обследуем и лечим.

У двухлетней Муси хватает проблем со здоровьем, но прежние хозяева видели в ней будущую маму, на которой можно нажиться Источник: Тимофей Калмаков











Иногда живут лучше, чем я

Наталья пристроила уже больше ста котов. В основном, в Перми и соседних городах. Несколько «выпускников», как называет их хозяйка приюта, живут в Москве, один — в Питере.

Этот кот обитает в отдельном закутке, потому что у него вирус иммунодефицита. Но болезнь не мешает ему бегать, прыгать и радоваться жизни Источник: Тимофей Калмаков











— Коты все со своими привычками. Мне нравится находить к ним подход, видеть, как они из бедных и несчастных превращаются в красивых и счастливых. Когда присылают фотографии с ними из дома, прямо душа радуется, — улыбнулась Наталья. — Иногда они живут лучше, чем я.

У многих «шерстяных» кошек нет тяжелых заболеваний, но прежние хозяева хотели их усыпить Источник: Тимофей Калмаков











Помимо сфинксов, Наталья помогает и мохнатым кошкам. Среди них есть те, у которых ампутированы лапки, и спасенные от эвтаназии. О животных, которых принесли усыпить, но они могли бы вести полноценную жизнь, Наталье сообщают ветеринары. И она, не в силах оставаться равнодушной, забирает их в приют.

Рыжий котик хочет любви и ласки Источник: Тимофей Калмаков











С некоторых пор Наталья взяла шефство еще и над приютом под Пермью. Мечтает открыть кошачий дом в Кунгуре. Необходимость в нем возникла после происшествия на птицефабрике «Комсомольская». В конце февраля работник кинул в печь несколько кошек. Двух удалось спасти. Это Феникс и Удача, они уже пролечились и обрели новый дом. После трагедии руководство птицефабрики распорядилось избавить территорию предприятия от всех кошек. Пришлось забирать десятки хвостатых. Волонтеры о них уже позаботились. Но приюта в Кунгуре нет. Наталья нашла подходящее помещение, но, чтобы его выкупить, нужно 800 тысяч рублей. Уже удалось кое-что собрать, но средств недостаточно. Помочь котикам обрести дом можно тут.