Безумно дорого: новосибирский блогер признался, что потратил миллион на лотереи

Он купил лотереи в разных странах Источник: It's Mamix/youtube











Новосибирский блогер Максим Монахов (известный как Mamix) потратил миллион рублей на лотерейные билеты. Он покупал их в разных странах — об этом сибиряк рассказал в видеоролике на своем канале на YouТube.



— В 10 странах купил лотереи на 1 млн рублей, — также сказано в сообществе блогера во «ВКонтаке».



Mamix решил провести эксперимент, чтобы узнать, где выгоднее всего играть в лотерею. В список вошли билеты из Китая, Турции, Бразилии и других. В некоторых странах ему помогали знакомые.

— Мы проверили 10 стран и лучший результат был в 80%. Мы просто вернули обратно часть этих денег — кэшбэк, если можно так сказать, — сказал в видеоролике блогер. — Но, как бы то ни было, я безумно счастлив тому, что мы с командой смогли реализовать такую идею.



Максим Монахов отметил, что, помимо 1 миллиона рублей на лотереи, он и его команда потратили еще 3,5 на реализацию идеи. Вместе с тем он добавил, что «оно того стоило».



— Пролететь тысячи, десятки тысяч километров, познакомиться с новыми культурами, новыми людьми, — сказал блогер. — Я это никогда не забуду. Перелетали всю планету, потратили на все это в общей сложности 4 месяца, 5 миллионов рублей.