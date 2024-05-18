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Развлечения Безумно дорого: новосибирский блогер признался, что потратил миллион на лотереи

Безумно дорого: новосибирский блогер признался, что потратил миллион на лотереи

Он скупал билеты в разных странах мира для видеоролика

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Он купил лотереи в разных странах

Новосибирский блогер Максим Монахов (известный как Mamix) потратил миллион рублей на лотерейные билеты. Он покупал их в разных странах — об этом сибиряк рассказал в видеоролике на своем канале на YouТube.

— В 10 странах купил лотереи на 1 млн рублей, — также сказано в сообществе блогера во «ВКонтаке».

Mamix решил провести эксперимент, чтобы узнать, где выгоднее всего играть в лотерею. В список вошли билеты из Китая, Турции, Бразилии и других. В некоторых странах ему помогали знакомые.

— Мы проверили 10 стран и лучший результат был в 80%. Мы просто вернули обратно часть этих денег — кэшбэк, если можно так сказать, — сказал в видеоролике блогер. — Но, как бы то ни было, я безумно счастлив тому, что мы с командой смогли реализовать такую идею.

Максим Монахов отметил, что, помимо 1 миллиона рублей на лотереи, он и его команда потратили еще 3,5 на реализацию идеи. Вместе с тем он добавил, что «оно того стоило».

— Пролететь тысячи, десятки тысяч километров, познакомиться с новыми культурами, новыми людьми, — сказал блогер. — Я это никогда не забуду. Перелетали всю планету, потратили на все это в общей сложности 4 месяца, 5 миллионов рублей.

В мае стало известно, что новосибирский блогер Дава подарил необычную сумку бренда Louis Vuitton Филиппу Киркорову. Ее вручили на день рождения.

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