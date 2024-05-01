Дава подарил Киркорову необычную сумку от Louis Vuitton — рассматриваем дорогой аксессуар

Новосибирский блогер Dava подарил оригинальную сумку бренда Louis Vuitton из коллекции весна-лето — 2024 Филиппу Киркорову на его день рождения. 30 апреля «королю» российской эстрады исполнилось 57 лет. Фото с праздника Dava опубликовал в личных социальных сетях.
На свой день рождения Киркоров закатил шумную вечеринку. На торжество, помимо Dava, пришли Ани Лорак, Григорий Лепс, Наташа Королева с Тарзаном, Анна Керимова и другие знаменитые друзья именинника.
Банкетный стол растянулся на всю гостиную и ломился от угощений на любой вкус. Пределами коттеджа праздник не ограничился. Территория участка была украшена светящимися шарами, а у выхода к водоему установили яркие дельфиньи хвосты. На улицу гости вышли еще и ради салюта, запущенного в честь дня рождения певца.
Появление Dava на дне рождении Киркорова стало неожиданным для гостей. Дело в том, что поп-король несколько раз публично намекал на конфликт с блогером, но в подробности не вдавался.
Известно, что в декабре 2023 года Дава отказал в поддержке поп-королю, зашедшему «не в ту» дверь, которая вела на голую вечеринку Анастасии Ивлеевой. Более того, блогер публично осудил бывшего друга. Но конфликт между звездами возник еще раньше. Впрочем, пока ни один из участников конфликта не хочет раскрывать причины, из-за которых их дружбе пришел конец.