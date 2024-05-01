Дава подарил Киркорову необычную сумку от Louis Vuitton — рассматриваем дорогой аксессуар

Торжество прошло 30 апреля Источник: соцсети Dava











Новосибирский блогер Dava подарил оригинальную сумку бренда Louis Vuitton из коллекции весна-лето — 2024 Филиппу Киркорову на его день рождения. 30 апреля «королю» российской эстрады исполнилось 57 лет. Фото с праздника Dava опубликовал в личных социальных сетях.



На свой день рождения Киркоров закатил шумную вечеринку. На торжество, помимо Dava, пришли Ани Лорак, Григорий Лепс, Наташа Королева с Тарзаном, Анна Керимова и другие знаменитые друзья именинника.



Банкетный стол растянулся на всю гостиную и ломился от угощений на любой вкус. Пределами коттеджа праздник не ограничился. Территория участка была украшена светящимися шарами, а у выхода к водоему установили яркие дельфиньи хвосты. На улицу гости вышли еще и ради салюта, запущенного в честь дня рождения певца.



Появление Dava на дне рождении Киркорова стало неожиданным для гостей. Дело в том, что поп-король несколько раз публично намекал на конфликт с блогером, но в подробности не вдавался.

