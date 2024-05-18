Тайный магнат и энергетик из Дубая: чем владеют новосибирцы из списка Forbes — состояние одного из них оценили в 600 миллиардов

Все бизнесмены — постоянные участники рейтинга Forbes Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Гигантские яхты, личные коллекции картин всемирно известных художников, состояние в десятки миллиардов долларов, попадание под санкции — все это портрет типичных богачей из списка Forbes. Они делают состояние на угле, строят аэропорты, занимаются производством лекарств. НГС изучил свежий рейтинг 125 российских миллиардеров, который ежегодно публикует Forbes, и нашел там бизнесменов и инвесторов, чьи имена связаны с Новосибирской областью. Кто эти богачи и какие компании им принадлежат — в этом обзоре.



Оценка Forbes — это стоимость принадлежащих бизнесмену активов (акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости), а также личного имущества.

Выпускники НГУ и аптечные короли

Выпускники НГУ Виктор Харитонин и Егор Кульков — постоянные участники рейтинга миллиардеров. 52-летний Виктор Харитонин занимает 24-ю строчку рейтинга, его состояние оценивается в 6,9 миллиарда долларов (более 636 миллиардов рублей) — это его личный абсолютный рекорд с 2011 года.



Свою карьеру он начал в нулевых, специализируясь на фармпроизводстве. Сейчас, по данным Forbes, у него доли в нескольких акционерных обществах, которые выпускают лекарства под брендами «Арбидол», «Компливит», «Пенталгин» и другие, а также 70%-ная доля в МКООО «Огмент Инвестментс Лимитед» (зарегистрировано в Калининграде), которое и владеет большей частью фармактивов. В 2023 году МКООО показало выручку в 111 миллиардов рублей, чистую прибыль — в 105 миллиардов рублей.



В 2023 году, как пишет «Интерфакс», «Огмент Инвестментс Лимитед» в партнерстве с другими структурами купили российский бизнес немецкого химического концерна Henkel за 54 миллиарда рублей. Henkel, впрочем, может выкупить бизнес обратно, но в срок до 2026 года.

В отличие от своего бизнес-партнера Егора Кулькова Виктор Харитонин появляется на публике Источник: Телеканал Первый Ярославский. Ярославль / youtube.com











10 лет назад Виктор Харитонин купил гоночную трассу Нюрбургринг в Германии, на которой раньше проводили гонки «Формулы 1». На покупку актива, как писал Forbes, миллиардер потратил 77 миллионов евро (примерно 7,6 миллиарда рублей по курсу 2014 года).



О его партнере по «Огмент Инвестментс Лимитед» — Егоре Кулькове — практически ничего не известно. Причем настолько, что даже фотографий бизнесмена, которого в рейтинге называют частным инвестором, в Сети не найти. Состояние тайного миллиардера оценили в 4,2 миллиарда долларов (385 миллиардов рублей), и это, как и в случае с его партнером, тоже личный рекорд.



Свой капитал он сделал на том же «Огмент Инвестментс Лимитед», на различных фармпроизводствах, а также на британском стартапе CMR Surgical, который развивает платформу хирургических роботизированных систем Versius.



— За 6 лет стоимость стартапа выросла c нескольких миллионов долларов до трех миллиардов на конец 2021 года, а стоимость доли Кулькова превысила один миллиард долларов, — пишет Forbes.



Отец Егора Кулькова, Николай Кульков тоже связан с бизнесом. Он основал группу ЦФТ, в которую входит разработчик программных решений для финансового сектора «Центр финансовых технологий» и платежная система «Золотая корона». Сын Егора Кулькова, Василий Кульков занимается поставками систем Versius в Россию.



Кто еще связан с регионом





До 2019 года в рейтинг попадала Наталия Филёва — еще одна выпускница новосибирского вуза (НГТУ) и акционер группы S7. После ее гибели в авиакатастрофе в 2019 году бизнес сосредоточился в руках ее супруга Владислава Филёва и дочерей: Марии и Татьяны, которые в 2023 году вошли в рейтинг 20 богатейших женщин России.

Семья Филёвых по-прежнему фигурирует в списке богачей Forbes — на 73 месте с состоянием 1,9 миллиарда долларов (174 миллиарда рублей). АО «Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) зарегистрирована в Новосибирской области, генеральным директором является Вадим Клебанов, акционером — ЗАО «Группа компаний С7». Владислав Филёв владеет 50% акций группы, дочерям погибшей предпринимательницы принадлежит по 25%. Выручка ЗАО «Группа компаний С7» в 2023 году составила 3,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 37 миллиардов (в цифрах нет ошибки).

До 2019 года именно Наталия Филёва была ведущим акционером «Группы компаний С7», теперь 50% принадлежат вдовцу Владиславу Филёву Источник: Бизнес секреты / youtube.com











На 7-й строчке оказался Андрей Мельниченко — сооснователь АО «СУЭК», которое в 2022 году (более поздних данных найти не удалось) показало выручку в 83 миллиарда рублей, а чистую прибыль — в 85 миллиардов. «СУЭК» управляет «Сибирской генерирующей компанией», которая в 2018 году купила контрольный пакет акций новосибирского АО «СИБЭКО».



В 2023 году Генпрокуратура подала иск к Андрею Мельниченко с целью вернуть в пользу государства «СИБЭКО», поскольку компания была связана со структурами экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова — его обвинили в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Но национализации не случилось, и вскоре Генпрокуратура отозвала иск. Как пишет РБК, согласно заключенному соглашению, в обмен на отказ от иска структуры Андрея Мельниченко должны направить средства на благотворительность.

Андрей Мельниченко в прошлом году чуть было не лишился своего крупного актива Источник: Forbes / youtube.com











Состояние бизнесмена оценили в 21,1 миллиарда долларов (1,9 триллиона рублей). Местом его проживания указан Дубай. Имя Андрея Мельниченко фигурирует в нескольких санкционных списках, а также миллиардер известен коллекцией яхт. В частности, крупнейшей в мире яхтой, которую в марте 2022 года, по данным РБК, задержали в Италии в рамках санкций. Еще одно его хобби — коллекционирование картин импрессионистов.



Председатель совета директоров УК «Эльга» Альберт Авдолян занял 47 строчку рейтинга. Его состояние —2,9 миллиарда долларов (270 миллиардов рублей).

Роман Троценко связан с новосибирским аэропортом Толмачево Источник: Forbes / youtube.com











В 2021 году миллиардер купил угольный гигант «Сибирский антрацит» у наследников основателя компании Дмитрия Босова — ранее и он попадал в список Forbes. Но актив у «Эльги» не задержался, хотя планы были грандиозными: миллиардер хотел объединить свои угольные активы, компании «Эльга Уголь» и «Сибантрацит». Но в 2023 году новосибирское предприятие продали «Башкирскому промышленному холдингу».

Сам Альберт Авдолян решил сосредоточиться на разработке только Эльгинского месторождения, поэтому запасы угля в Горловском бассейне (Новосибирская область) ему оказались не интересны. В 2023 году УК «Эльга» выручила 9,1 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 162 миллиона рублей.

53-е место — у Романа Троценко, сколотившем состояние в 2,8 миллиарда долларов (259 миллиарда рублей), и это несколько меньше, чем годом ранее. С Новосибирской областью миллиардер связан через «Новапорт Холдинг», который является акционером аэропорта Толмачево (38% акций). По данным Forbes, «Новапорт Холдинг» входит в принадлежащую Троценко Инфраструктурную компанию «АЕОН». В 2023 году она показала убыток в 1,5 миллиарда рублей.

Сам миллиардер переключился на другие виды деятельности. Как указано в рейтинге, в 2022 году вместе с партнерами Роман Троценко выкупил угольную компанию «Воркутауголь» и агрохолдинг «Ростагро».



В конце прошлого года журнал Forbes составил новый рейтинг лучших работодателей России. В список 125 компаний вошли две фирмы, зарегистрированные в Новосибирске.