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Две компании из Новосибирска вошли в новый список Forbes — чем они отличились

Журнал опубликовал рейтинг лучших работодателей страны

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В список 125 компаний вошли две фирмы из Новосибирска

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Журнал Forbes составил новый рейтинг лучших работодателей России. В список 125 компаний вошли две фирмы, зарегистрированные в Новосибирске.

Перечень организаций опубликован на сайте Forbes. Исходя из рейтинга, в нем оказались новосибирские 2ГИС и S7 Airlines.

При составлении рейтинга журнал оценивал компании по набору метрик, объединенных в три группы: «Сотрудники и общество» «Экология» и «Корпоративное управление».

— Общий балл по каждой группе рассчитывается как среднее арифметическое баллов по входящим в нее метрикам, — сообщает издание.

После расчета баллов по группам компаниям присваиваются статусы «Платина», «Золото», «Серебро» или «Бронза». Исходя из данных, новосибирские фирмы оказались в категории «Золото».

По данным «Контур.Фокуса», ООО «ДубльГИС» образовали в Новосибирской области, генеральным директором компании выступает Денис Лукьянов. На конец 2022 года выручка организации составила 7,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,4 миллиарда. На сайте 2ГИС указано, что навигатор действует в 1060 городах в 12 странах.

Как сообщает «Контур.Фокус», АО «Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) зарегистрирована в Новосибирской области, генеральным директором фирмы является Вадим Клебанов, акционером — ЗАО «Группа компаний С7». Гендиректором последнего выступает Дмитрий Куделькин, до 2018 года собственниками компании числились Наталья и Владислав Филевы. На конец 2022 года выручка АО «Авиакомпания «Сибирь» достигала 151,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 34,2 миллиарда рублей.

В мае журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов России по полученным дивидендам. В список попали двое уроженцев Новосибирска Виктор Харитонин и Егор Кульков.

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