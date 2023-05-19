Двое новосибирских предпринимателей вошли в рейтинг Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов России по полученным дивидендам. В список попали двое новосибирцев.
Издание составило список 50 россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2019–2021 годы. 16-ю строчку рейтинга занял выпускник НГУ Виктор Харитонин — исполнительный директор АО «Фармстандарт» — компании, которая производит лекарственные препараты различных фармакотерапевтических групп.
По оценке Forbes, дивидендный доход бизнесмена за 2019–2021 годы составил 54 миллиарда рублей. Доход Харитонину принесли компании «Фармстандарт», «Биокад» и «Генериум».
По данным «Контур.Фокус», АО «Генериум» образовали в 2009 году, на конец 2021 года выручка компании составила 118,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 64,5 миллиарда рублей. Бывшим владельцем организации выступает ЗАО «Фармацевтическая фирма "Лекко"», учрежденное АО «Фармстандарт».
Аналогичные источники дохода названы у уроженца Новосибирска Егора Кулькова. Бизнесмен оказался на 33-м месте рейтинга богачей с дивидендным доходом в 27,5 миллиарда рублей. Предприниматель, по данным Forbes, выступает партнером Харитонина.
Как сообщает «Контур.Фокус», АО «Фармстандарт» зарегистрировано в Московской области, гендиректором предприятия является Григорий Потапов. На конец прошлого года выручка организации достигла 135 миллиардов рублей, чистая прибыль — 49,2 миллиарда. В конце 2021 года выручка АО «Биокад» составила 93 миллиарда рублей, чистая прибыль — 43,7 миллиарда рублей.
Егор Кульков входит в несколько рейтингов журнала, в том числе в списки российских миллиардеров за 2022 и 2023 год.
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