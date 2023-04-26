13-летняя Милана из Новосибирска попала в список номинантов Forbes — чем она известна

13-летняя блогер и певица из Новосибирска Милана Хаметова попала в список номинантов Forbes в категории «Новые медиа» рейтинга «30 до 30» за 2023 год и стала его самой юной участницей. Вместе с Миланой в списке можно увидеть таких музыкальных исполнителей как Мари Краймбрери, Jony, Ваня Дмитренко из Красноярска и другие.
В рейтинг «30 до 30» входят те, кто к 30 годам «получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне». А в категорию «Новые медиа» включает героев, чья деятельность связана с соцсетями.
Милана Хаметова родилась и выросла в Новосибирске. С детства девочка занималась танцами, пением, снималась для рекламы новосибирских брендов детской одежды. В 2016 году Милана Хаметова победила в конкурсе красоты «Мини-Мисс Сибирь» в категории девочек от 5 до 7 лет, а в следующем году получила гран-при конкурса «Маленькая Мисс Россия — 2017».
Первый аккаунт в Instagram* девочке создали родители, ее мама — Альбина Хаметова является ее менеджером. Сегодня у Миланы больше 1 миллиона подписчиков, в Сеть она выкладывает преимущественно музыкально-развлекательный контент, песни, танцы, нередко появляются видео в соавторстве с Давой (Давид Манукян. — Прим. ред.), который тоже родом из Новосибирска.
Работа Миланы Хаметовой с Давой началась в 2020 году, когда у Манукяна появился собственный TikTok-хаус — Super House, где он обучал юных блогеров премудростям ведения соцсетей. Милана Хаметова стала участницей проекта, и вскоре Дава заключил с ней эксклюзивный продюсерский контракт и стал сам заниматься ее продвижением.
Весной 2021 года Милана Хаметова записала дебютную песню «Умка». Ролик набрал более 90 млн просмотров на YouTube, где у Миланы больше 5 миллионов подписчиков. На «Яндекс.Музыке» у Хаметовой почти
21 апреля 2022 года Хаметова выпустила релиз на песню «Краш» вместе Василисой Кукоякой — дочерью музыканта и актера Дениса Кукояки, бывшего участника группы «Хлеб». После девочки объявили кастинг на участие в съемках клипа.
За личной жизнью другого звездного новосибирца следят сотни тысяч поклонниц — актер Павел Прилучный готовится стать отцом в третий раз, его жена намекнула на двойню.
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