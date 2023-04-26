13-летняя Милана из Новосибирска попала в список номинантов Forbes — чем она известна

Первый аккаунт в Instagram* девочке создали родители, ее мама — Альбина Хаметова является ее менеджером. Сегодня у Миланы больше 1 миллиона подписчиков, в Сеть она выкладывает преимущественно музыкально-развлекательный контент, песни, танцы, нередко появляются видео в соавторстве с Давой (Давид Манукян. — Прим. ред.), который тоже родом из Новосибирска.

Работа Миланы Хаметовой с Давой началась в 2020 году, когда у Манукяна появился собственный TikTok-хаус — Super House, где он обучал юных блогеров премудростям ведения соцсетей. Милана Хаметова стала участницей проекта, и вскоре Дава заключил с ней эксклюзивный продюсерский контракт и стал сам заниматься ее продвижением.

