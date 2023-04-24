Беременная жена Павла Прилучного устроила необычную фотосессию и намекнула на двойню

— Наверное, вы хотите девочку. Павлу думаю всё равно, у него уже есть и то, и другое. Я вам желаю здорового ребёнка, — пишет поклонница.



— В любом случае это будет безумно харизматичный и талантливый ребёнок, от большой и красивой любви, да ещё и с такими родителям — ребёнок обречён быть особенным, — комментирует Наринэ Баласян.