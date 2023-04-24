Беременная жена Павла Прилучного устроила необычную фотосессию и намекнула на двойню

Беременная жена актера Павла Прилучного показала в сети фотографии с большим животом и намекнула на двойню. На фотосессии актриса примерила два образа — голубой и розовый, продолжив держать интригу с полом ребенка. Напомним, что Прилучный станет отцом уже в третий раз, а для Брутян это первая беременность.
Фанаты звездной пары восприняли намек на двойню с энтузиазмом и принялись строить догадки в комментариях под постом.
— Наверное, вы хотите девочку. Павлу думаю всё равно, у него уже есть и то, и другое. Я вам желаю здорового ребёнка, — пишет поклонница.
— В любом случае это будет безумно харизматичный и талантливый ребёнок, от большой и красивой любви, да ещё и с такими родителям — ребёнок обречён быть особенным, — комментирует Наринэ Баласян.
— Девочка, я подумала так, когда Мия (дочь Павла от предыдущего брака — прим.ред) ходила расстроенная месяца 3 назад, думаю ей сказали, что будет еще одна девочка, что у папы будет еще любимица… Поэтому, я думаю, что девочка, по реакции Мии, — строит догадки еще одна поклонница семьи Прилучных.
— Мальчик, видно по животу, — уверяет другая.
Семья актёров вместе приезжает на приемы в элитную подмосковную клинику, где наблюдаются многие звезды шоу-бизнеса. Контракт на роды в Лапино начинается от 350 тысяч рублей, VIP-пакет обойдется в 1,5 миллиона. В него входит трехместная палата, школа для беременных и мам, индивидуальный пост медсестры для новорожденного, сеансы лечебно-оздоровительного плавания и еще порядка 20 пунктов всевозможных услуг.
Свадьба Павла и Зепюр состоялась 25 августа 2022 года, а ранее актеры успели несколько раз пошутить над фанатами: то объявляли себя парой, то признавались, что их отношения — фейк.
В феврале на актёра подала в суд бывшая жена Агата Муцениеце — она требует признать Павла утратившим право пользования московской квартирой и снять его с регистрационного учета.
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