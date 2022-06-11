«Замечательный партнер»: свадьба Павла Прилучного с красоткой Зепюр Брутян оказалась фейком

«А как же Агата?» — вопрошали фанаты и не верили в происходящее, ссылаясь на пиар. Оказалось, они были правы: подозрительное поведение Прилучного, который ранее не имел склонности выставлять свою жизнь напоказ, вызывало вопросы. Слишком быстро звезда «Мажора» устроила личное счастье.

После развода с Агатой Муцениеце Павел завел отношения с актрисой Мирославой Карпович. Поговаривают, что «папина дочка» приложила немало усилий для того, чтобы соблазнить завидного жениха. Она перебралась в его загородный дом почти сразу же, как уехала Агата с детьми. Отношения с Карпович Прилучный никак не афишировал.