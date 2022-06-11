«Замечательный партнер»: свадьба Павла Прилучного с красоткой Зепюр Брутян оказалась фейком
В этом призналась актриса в соцсетях и сообщила об окончании съемок
Роман актера Павла Прилучного с эффектной красоткой Зепюр Брутян оказался выдумкой — «романтический отдых» на острове был лишь рабочей поездкой. Об этом сообщила актриса, написав в соцсетях: «Крайний съемочный день закончен, всем спасибо. Павел — замечательный партнер. Отдельное спасибо за подписчиков».
Напомним, что Прилучный и Брутян начали выкладывать совместные снимки с середины мая. Актерам незамедлительно приписали отношения, а вскоре в Сети появилась информация о тайной женитьбе влюбленных, после которой они улетели на медовый месяц в Южную Африку, где мило обнимались на видео, кормили жирафов и писали о том, как они счастливы.
СМИ даже выяснили, что Павел не пожалел денег на путешествие с новоиспеченной женой — пара поселилась в шикарном отеле LUX* Grand Baie Resort & Residences, где цена номера за сутки начинается от 500 долларов. Учитывая, что, скорее всего, Павел выбрал один из самых дорогих номеров, то на отдых он потратил не менее миллиона рублей.
«А как же Агата?» — вопрошали фанаты и не верили в происходящее, ссылаясь на пиар. Оказалось, они были правы: подозрительное поведение Прилучного, который ранее не имел склонности выставлять свою жизнь напоказ, вызывало вопросы. Слишком быстро звезда «Мажора» устроила личное счастье.
После развода с Агатой Муцениеце Павел завел отношения с актрисой Мирославой Карпович. Поговаривают, что «папина дочка» приложила немало усилий для того, чтобы соблазнить завидного жениха. Она перебралась в его загородный дом почти сразу же, как уехала Агата с детьми. Отношения с Карпович Прилучный никак не афишировал.
Поведение актера разочаровало фанатов — об этом они честно написали в соцсетях, отметив, что не ожидали, что Прилучный будет заниматься подобным ради пиара. Обиженные поклонники призывают отписаться от Брутян. Теперь остается дождаться возвращения пары в Москву, возможно, здесь ситуация изменится. Не исключено, что скоро Зепюр в соцсетях Павла сменят семейные кадры с детьми и Агатой Муцениеце — до начала съемок на Маврикии бывших супругов стали всё чаще замечать вместе.
В начале года фанаты следили за развитием отношений другого звездного сибиряка. Бывший жених Ольги Бузовой, Давид Манукян, признался в любви популярной певице Мари Краймбрери и пригласил ее на свидание.