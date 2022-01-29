«Я влюбился»: Даву заметили с Мари Краймбрери на отдыхе в Дубае

Уроженец Новосибирска, популярный видеоблогер, ведущий и хип-хоп исполнитель Давид Манукян был замечен в компании певицы Мари Краймбрери на отдыхе в Дубае, сообщает Telegram-канал «Светские хроники». Косвенно факт новых отношений подтверждает издание «Блокнот».
Краймбрери и Манукян вместе участвовали в шоу «Дуэты», где исполнили песню артистки Amore. Давид был щедр на комплименты в сторону певицы на сцене, а позже напрямую обращался к ней в соцсетях с признанием в любви и приглашал на свидание: пост появился в Instagram-аккаунте Манукяна 21 ноября.
— Я влюбился. Отмечайте в комментах Мари и пишите: «Иди с Давидом на свидание», — подписал Манукян фрагмент их выступления. Подобное поведение изначально было воспринято поклонниками как пиар-ход, но совместный отдых звезд поставил эту теорию под сомнение.
Издание «Блокнот» сообщает, что Давида и Мари заметили вместе в аэропорту Дубая. Об этом свидетельствовала табличка с их именами в руках туроператора, которая попала в сторис блогера. После артисты отправились в один отель, а на их видео в историях схожий вид.
Накануне появилось еще одно подтверждение того, что артисты вместе проводят отпуск. Их засняли в ресторане у знаменитого шеф-повара Нусрета Гёкче. Несмотря на то, что друг Манукяна снимал только его, очевидцы опубликовали снимки, где видно, что за столом вместе с ним сидит и Мари. Кроме того, в пользу совместного отдыха свидетельствует фотография в Instagram у мамы блогера, где рядом с ней и бабушкой Давида позируют друзья Мари (третье фото в подборке).
Поклонники обоих предполагают, что Давид и Мари скрывают свой роман, так как не публикуют в соцсетях друг друга совместные фото. Такой же тактики Дава придерживался в начале отношений с Ольгой Бузовой.
Напомним, что ранее Манукян встречался с Ольгой Бузовой — пара рассталась в январе прошлого года, Ольга обвинила бывшего возлюбленного в измене и рукоприкладстве. После их романа длиною в полтора года, Манукян не был замечен в официальных отношениях, хотя ему приписывали роман с Дарьей Палей — партнершей по шоу «Танцы со звездами», затем с фигуристкой Аделиной Сотниковой — с ней Манукян должен был участвовать в шоу «Ледниковый период», однако, получив травму руки накануне первого выпуска, его исключили из проекта.
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