«Я влюбился»: Даву заметили с Мари Краймбрери на отдыхе в Дубае

Уроженец Новосибирска, популярный видеоблогер, ведущий и хип-хоп исполнитель Давид Манукян был замечен в компании певицы Мари Краймбрери на отдыхе в Дубае, сообщает Telegram-канал «Светские хроники». Косвенно факт новых отношений подтверждает издание «Блокнот».

Краймбрери и Манукян вместе участвовали в шоу «Дуэты», где исполнили песню артистки Amore. Давид был щедр на комплименты в сторону певицы на сцене, а позже напрямую обращался к ней в соцсетях с признанием в любви и приглашал на свидание: пост появился в Instagram-аккаунте Манукяна 21 ноября.

