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«Я влюбился»: Даву заметили с Мари Краймбрери на отдыхе в Дубае

Сибиряк с Затулинки признавался девушке в любви и звал ее на свидание

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Фанаты подозревают, что между участниками шоу «Дуэты» завязались романтические отношения

Фанаты подозревают, что между участниками шоу «Дуэты» завязались романтические отношения

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Уроженец Новосибирска, популярный видеоблогер, ведущий и хип-хоп исполнитель Давид Манукян был замечен в компании певицы Мари Краймбрери на отдыхе в Дубае, сообщает Telegram-канал «Светские хроники». Косвенно факт новых отношений подтверждает издание «Блокнот».

Краймбрери и Манукян вместе участвовали в шоу «Дуэты», где исполнили песню артистки Amore. Давид был щедр на комплименты в сторону певицы на сцене, а позже напрямую обращался к ней в соцсетях с признанием в любви и приглашал на свидание: пост появился в Instagram-аккаунте Манукяна 21 ноября.

Я влюбился. Отмечайте в комментах Мари и пишите: «Иди с Давидом на свидание», — подписал Манукян фрагмент их выступления. Подобное поведение изначально было воспринято поклонниками как пиар-ход, но совместный отдых звезд поставил эту теорию под сомнение.

Издание «Блокнот» сообщает, что Давида и Мари заметили вместе в аэропорту Дубая. Об этом свидетельствовала табличка с их именами в руках туроператора, которая попала в сторис блогера. После артисты отправились в один отель, а на их видео в историях схожий вид.

Накануне появилось еще одно подтверждение того, что артисты вместе проводят отпуск. Их засняли в ресторане у знаменитого шеф-повара Нусрета Гёкче. Несмотря на то, что друг Манукяна снимал только его, очевидцы опубликовали снимки, где видно, что за столом вместе с ним сидит и Мари. Кроме того, в пользу совместного отдыха свидетельствует фотография в Instagram у мамы блогера, где рядом с ней и бабушкой Давида позируют друзья Мари (третье фото в подборке).

Поклонники обоих предполагают, что Давид и Мари скрывают свой роман, так как не публикуют в соцсетях друг друга совместные фото. Такой же тактики Дава придерживался в начале отношений с Ольгой Бузовой.

Напомним, что ранее Манукян встречался с Ольгой Бузовой — пара рассталась в январе прошлого года, Ольга обвинила бывшего возлюбленного в измене и рукоприкладстве. После их романа длиною в полтора года, Манукян не был замечен в официальных отношениях, хотя ему приписывали роман с Дарьей Палей — партнершей по шоу «Танцы со звездами», затем с фигуристкой Аделиной Сотниковой — с ней Манукян должен был участвовать в шоу «Ледниковый период», однако, получив травму руки накануне первого выпуска, его исключили из проекта.

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Мари КраймбрериОльга БузоваДавид Манукянличная жизнь звёзд
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