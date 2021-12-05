За красивой картинкой в Instagram одни страдания. Как Тарасов, Элджей и другие звезды выдали проблемы в семье через соцсети

Сейчас в семье Тарасовых, по словам Анастасии, всё хорошо. Дмитрий много времени проводит с детьми, о чем делится с подписчиками в личном блоге.

— Вот смотрю на этих прекрасных детей и поверить не могу, что эти три чуда — наши с тобой, Дмитрий. Запланированные, долгожданные, любимые и любящие. Наша любовь умножается и приобретает еще один новый статус — многодетная семья! Мы так упорно к этому шли вместе, рука в руке и плечом к плечу, и я уже в предвкушении предстоящих хлопот и незабываемых моментов. В новый путь, мои самые любимые и родные человечки! Нашей с папой любви хватит на каждого из вас, ведь с каждым разом ее становится всё больше и больше. До слез обожаю вас, — расчувствовалась 27-летняя многодетная мама.

Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились в начале 2018-го. Поговаривали, что футболист долгое время изменял второй жене Ольге Бузовой с Настей. Сами супруги упорно опровергают подобные доводы в свой адрес, уверяя публику, якобы их отношения зародились лишь после того, как оба были свободны.