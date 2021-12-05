За красивой картинкой в Instagram одни страдания. Как Тарасов, Элджей и другие звезды выдали проблемы в семье через соцсети

Еще недавно Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко активно продавали подписчикам свой марафон по построению идеальных семейных отношений, уверяя публику, что им удалось стать гармоничной парой. Но как выясняется теперь, за три года брака у супругов то и дело возникали серьезные конфликты и недопонимания. За идеальными праздниками с шарами и лощеными семейными картинками в дорогих загородных домах часто скрывается....самая обычная жизнь. Конфликты, ссоры, недопонимания и даже разводы, как надо поругаться с супругом, чтобы даже отписаться от него в социальных сетях. Наши коллеги из «СтарХита» собрали звезд, которые до последнего пытались сохранить видимость идеальной семьи, но потом что-то пошло не так.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко
В конце октября Костенко родила сына Алексея, незадолго до этого радостного события модель отписалась от Дмитрия в соцсети и стала намекать в сторис на одиночество. Потом Анастасия заверила, что в ее семье всё хорошо, а все слухи о разрыве с Тарасовым — всего лишь происки недоброжелателей. Правда, сам футболист признался — в его отношениях с Настей не всегда всё гладко.
— Родная, как ты и просила, сам от души с ошибками. Написал я это перед родами, пока ты спала. Благодарен тебе за всех наших детей, за сына особенно, и ты знаешь почему. Хочу сказать, что это был тяжелый период для нас… Ты родила мне троих прекрасных детей! Мы прошли с тобой гормоны, послеродовую депрессию и так далее, и это за три года. Но знаю, что для тебя это еще сложнее, и понимаю, как тебе было тяжело! Несмотря на все наши недопонимания, которые, естественно, были, как и у всех людей, хочу, чтобы ты знала, — я люблю тебя, и, как поется в песне: «Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына и за дочь». P. S. Я счастлив, всем спасибо за поддержку, — делился 34-летний спортсмен в личном блоге.
Сейчас в семье Тарасовых, по словам Анастасии, всё хорошо. Дмитрий много времени проводит с детьми, о чем делится с подписчиками в личном блоге.
— Вот смотрю на этих прекрасных детей и поверить не могу, что эти три чуда — наши с тобой, Дмитрий. Запланированные, долгожданные, любимые и любящие. Наша любовь умножается и приобретает еще один новый статус — многодетная семья! Мы так упорно к этому шли вместе, рука в руке и плечом к плечу, и я уже в предвкушении предстоящих хлопот и незабываемых моментов. В новый путь, мои самые любимые и родные человечки! Нашей с папой любви хватит на каждого из вас, ведь с каждым разом ее становится всё больше и больше. До слез обожаю вас, — расчувствовалась 27-летняя многодетная мама.
Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились в начале 2018-го. Поговаривали, что футболист долгое время изменял второй жене Ольге Бузовой с Настей. Сами супруги упорно опровергают подобные доводы в свой адрес, уверяя публику, якобы их отношения зародились лишь после того, как оба были свободны.
Настя Ивлеева и Элджей
Около трех лет продлились отношения блогерши Насти Ивлеевой и рэпера-хулигана Элджея. В марте текущего года супруги приняли решение о расставании, но долго не делились о семейных проблемах с широкой публикой. Пара появлялась вместе на различных мероприятиях, Настя тепло поздравляла избранника с днем рождения. Поэтому поклонники влюбленных считали, что у них всё хорошо.
Однако сравнительно недавно Элджей выпустил песню, в которой рассказал об истинном раскладе дел:
«Как жаль, внутри будто бы рефрижератор,
Больше некуда бежать, да и больше не надо.
Бэйби, ты секси, ты на моих чипсах и Pepsi, (Настя действительно принимала участие в рекламных компаниях чипсов и газированного напитка. — Прим. ред.)
Но нам стало скучно, больше неинтересно.
Ну и всё, на этом закончили.
Я больше не твой член,
А ты такая миловидная».
Чуть позже звезды подтвердили разрыв, отметив, что им удалось остаться хорошими друзьями и простить друг другу былые обиды.
— Многие подозревали, что в нашей жизни настали какие-то перемены. Умалчивать об этом месяцами и годами просто невозможно. Написать пост в Instagram о том, что мы не вместе, это, конечно, прекрасно, но наши отношения заслуживали большего, и мне хотелось красиво преподнести все это, — откровенничала 30-летняя Ивлеева в интервью Ксении Собчак.
Ксения Бородина и Курбан Омаров
В этом году неожиданно для широкой публики развелись и Ксения Бородина с Курбаном Омаровым. Супруги прожили в браке шесть лет, за это время у них родилась дочь Теона. Поклонники пророчили звездной паре еще одного малыша, но, видимо, не судьба.
Оказывается, Ксения давно приняла решение о расставании с Курбаном, который, по ее словам, принес ей много боли. Правда, всё это время Бородина старалась показать в Сети счастливую семейную жизнь, отмечая при этом, что не имеет привычки публично ныть из-за личных проблем.
Теперь же общественности остается только догадываться, из-за чего распался некогда крепкий союз ведущей «ДОМа-2» и предпринимателя.
— Никогда не жила ради картинки в Instagram. Для меня семья — одна из главных вещей в жизни человека. И больше всего я хотела жить с мужем долго и счастливо, стараясь спасти наш хрупкий мир. Вы ничего не знаете. Хватит спрашивать причину нашего расставания, не хочу об этом говорить, — отмечала в свою очередь 38-летняя Ксюша.
Оксана Самойлова и Джиган
В феврале 2020-го на свет появился долгожданный сын Джигана и Оксаны Самойловой. Рэпер так увлекся празднованием очередного отцовства, что ушел в пьяный загул, а потом и... вовсе попал в реабилитационный центр. Об этом широкая публика узнавала из прямых эфиров артиста в Instagram, куда он выходил в, мягко говоря, неадекватном состоянии.
После всего этого Самойлова призналась публике, что намерена разводиться с избранником.
— Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось, что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться всё, что строилось 10 лет. Не знаю, что еще можно сказать... Снимать беззаботные сторис я просто не могу. Грузить вас своими печалями не хочу. Делать вид, что ничего не случилось, я не собираюсь, но и рассказывать всё в соцсетях не буду. Также как и ходить на всякие передачи. Ситуация усложняется тем, что мы всё еще не можем вылететь домой. Я устала, мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем, — делилась в тот нелегкий период брюнетка.
Несмотря ни на что, Самойлова всё же простила супруга и вытащила его из тяжелых зависимостей. Сейчас Джиган снова считается примерным семьянином, а Оксана продолжает уверять общественность в идеальности своих отношений.
— Ребят, хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем! Я честно всё рассказала и честно сказала, что понятия не имею, правильно поступила или нет. Вы со своими делайте что хотите. Я никого ни к чему не призываю и не говорю: «Делай как я!» Не делайте как я! Думайте своей головой и чувствуйте своим сердцем! — сетовала 33-летняя многодетная мама.
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу
Брак артистки и бизнесмена продлился около 10 лет, за это время у супругов родилась дочь София. В конце лета 2018-го Мурата Налчаджиоглу заметили в одном из ночных клубов Киева, где он проводил время не с Ани, а моделью Яной Беляевой. Лорак не стала терпеть измену и подала на развод.
Несмотря ни на что, экс-возлюбленным удалось остаться в теплых отношениях ради общего ребенка. Сейчас у Лорак своя личная жизнь и есть избранник, Налчаджиоглу тоже времени зря не теряет и собирается жениться.
И всё же певица признается, что разрыв с Муратом дался ей очень тяжело, ведь она хотела до последнего сохранить семью.
— Развод был мучительным. Не верю, когда кто-то говорит, что он прошел приятно и легко. Любой развод — это трагедия, это больно, это печально, это разочарование. Я оптимист, до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что всё будет хорошо, всё образуется. Ведь многие семьи так живут. В какой-то период колебания были. Все-таки мы прожили вместе с бывшим мужем 14 лет. Это очень много, целая жизнь. Настоящие чувства были. Уж точно, когда принимала решение связать свою жизнь с этим человеком, то не думала о том, что когда-либо окажусь в такой ситуации, — рассказывала 43-летняя звезда в интервью «OK!»
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