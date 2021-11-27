«Я первый раз об этом говорю»: Ольга Бузова — о сексе, детях и любви, после которой остаешься на пепелище

— А можно вообще такой вопрос задавать: «За что?» То есть ты сейчас своим вопросом разрешаешь людям хейтить, если, по-твоему, есть за что?



— Хорошо сказано, я даже не думал в таком ракурсе. Нельзя, ты права. Но если убрать нравственный аспект, все-таки есть идеи, чем ты хейтерам не угодила?



— У меня есть трек, который вышел этим летом. «Женская доля» называется. Я как раз его выпустила после истории с МХАТом и после неприятной ситуации на «Матч ТВ». Ну я уже выработала такую схему — отвечать юмором. Умею смеяться над ситуацией, когда ее прожила. В моменте, конечно, мне больно и неприятно. Так вот, я пою в песне: «Улыбки в лицо, разговоры за спиной. Скажите, почему и за что вы так со мной?» То есть я такой же вопрос задаю. Саша, мне никто не ответил.



— Хочешь, я тебе отвечу, за что, ну, по моему мнению?



— Давай.



— А тебе не могут простить, что при отсутствии какой-либо, назовем это «суперсилы», — особенной красоты, голоса, исключительного вкуса, богатых родителей или еще чего-то выдающегося ты вдруг самый популярный блогер в стране, 23 миллиона не оспорить, плюс известная телеведущая­, певица, залы собираешь. Ты живой укор: вы все так могли, но поче­му-то не сделали.

