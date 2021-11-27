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«Я первый раз об этом говорю»: Ольга Бузова — о сексе, детях и любви, после которой остаешься на пепелище

Самый популярный блогер страны дала откровенное интервью, в котором рассказала, почему ее не пускают в родную школу

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Ольга призналась, сколько зарабатывает и на что тратит

Ольга призналась, сколько зарабатывает и на что тратит

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Как бы не проявлялась популярность Ольги Бузовой, надо признать, она — феномен современного шоу-бизнеса. Ее хейтят и обожают, но мало кто к ней равнодушен. Об этом говорит и цифра — 23 миллиона подписчиков, которые следят за ее Instagram. У наших друзей, журнала Marie Claire, вышло интервью Ольги пиcaтeлю Aлeкcaндpу Цыпкину — там про ненависть, секс, деньги и большую чистую любовь (после которой можно остаться без всего).

Про хейт и школьные годы

— Ты сама можешь объяснить тот феноменальный уровень ненависти, с которым ты сталкиваешься? Бесконечная травля. Я не понимаю, за что? Ты же слова злого не сказала ни в чей адрес никогда, не унижала никого, не давила, не проявляла высокомерие. Есть идеи, за что тебя так?

— А можно вообще такой вопрос задавать: «За что?» То есть ты сейчас своим вопросом разрешаешь людям хейтить, если, по-твоему, есть за что?

— Хорошо сказано, я даже не думал в таком ракурсе. Нельзя, ты права. Но если убрать нравственный аспект, все-таки есть идеи, чем ты хейтерам не угодила?

— У меня есть трек, который вышел этим летом. «Женская доля» называется. Я как раз его выпустила после истории с МХАТом и после неприятной ситуации на «Матч ТВ». Ну я уже выработала такую схему — отвечать юмором. Умею смеяться над ситуацией, когда ее прожила. В моменте, конечно, мне больно и неприятно. Так вот, я пою в песне: «Улыбки в лицо, разговоры за спиной. Скажите, почему и за что вы так со мной?» То есть я такой же вопрос задаю. Саша, мне никто не ответил.

— Хочешь, я тебе отвечу, за что, ну, по моему мнению?

— Давай.

— А тебе не могут простить, что при отсутствии какой-либо, назовем это «суперсилы», — особенной красоты, голоса, исключительного вкуса, богатых родителей или еще чего-то выдающегося ты вдруг самый популярный блогер в стране, 23 миллиона не оспорить, плюс известная телеведущая­, певица, залы собираешь. Ты живой укор: вы все так могли, но поче­му-то не сделали.

— Я еще вообще-то трудолюбивая.

— Это всем известно, но, согласись, в стране есть еще трудолюбивые люди, и они не такие успешные. Непонимающие, в чем твой секрет, начинают тебя хейтить, а ты на это плюешь, не становишься злобной с...й, не ломаешься.

— Я точно не ломаюсь.

— Это тоже, кстати, злит, я бы сказал, ты реализовала чужие мечты, мечты тех, кто так и не осмелился попробовать, и этого они тебе простить не могут.

— Действительно, как же мне не стыдно?! Просто надо пробовать, даже если не получается с первого раза. У меня, например, была мечта поступить в театральный, но родители, выпускники СПбГУ, врач и математик, сказали, что дочь должна тоже его окончить. Вот я и поступила на географический. Только потом через огромный кастинг в «Дом-2» я начала реализовывать свою мечту о том, чтобы попасть на телевидение и на сцену.

— Надо было родителям тебя все-таки отпустить в театральный. А вообще родители тебя любили? Поддерживали?

— Любили, но не баловали. Я училась в одной из лучших школ Питера. Они мне показывали мир: Колизей и Лувр я увидела ребенком. Домой приходил педагог по фортепиано. Но при этом они могли не разрешать купить мне какой-нибудь дорогой и модный пенал.

— Родители говорили, что ты талантлива?

— Да, они всё время говорили, что я лучшая, верили в меня.

— Ты считаешь себя красивой?

— Нет, я эффектная, харизматичная, у меня отличная фигура, но если брать каноны красоты, то у меня невыдающаяся внешность.

— А мальчики в школе тебя любили?

— О да, в школе у меня поклонников было море, меня учителя не любили, а мальчики как раз наоборот.

— Учителя?

— Ага, говорили родителям, чтобы они своих детей от меня ограждали, не поверишь, меня до сих пор в школу родную не пускают.

— Считают, что опозорила?

— Наверное.

Первый секс и «Дом-2»

Ольга известна как самая популярная блондинка с телестройки «Дом-2» (в те времена там действительно строили дом)

Ольга известна как самая популярная блондинка с телестройки «Дом-2» (в те времена там действительно строили дом)

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— А первая любовь когда была? В школе?

— Ну если ты про что-то серьезное, то нет, уже в универе, в 17 лет.

— То есть первый секс в 17 лет?

— Да. Мне кажется, я первый раз об этом в интервью говорю.

— Ну вырежешь, если захочешь.

— А я этим горжусь, я вообще горжусь тем, что у меня все отношения с мужчинами были долгими и серьезными. Никто не может сказать, что он, походя как-то со мной, что-то там имел. О том, что со мной что-то общее имел, может сказать только мой бывший, мои бывшие. А их все знают, их по пальцам посчитать. И ни один человек не может сказать: «Да мы с ней однажды в туалете, прости, обдолбались». Ни один человек не может так сказать, потому что я никогда в жизни не притрагивалась к наркотикам в любом проявлении.

— Ох, тебя девушки должны не любить — в центре мужского внимания и при этом не очень доступна.

— Так и было, в «Доме-2» все девочки меня пытались изгнать, а парни, наоборот, это вся страна видела.

— О «Доме-2». Вот скажи мне, мы сейчас с тобой разговариваем, у тебя богатая, правильно поставленная речь, но посмотришь видео из «Дома-2» и...

— Двух слов связать не могу. Это правда, ну, во-первых, 17 лет прошло, кое-чему научилась.

— Но ты же из образованной семьи и хорошей школы.

— Я очень эмоциональна, у меня всегда речь бежала впереди мыслей, вот только недавно научилась как-то это контролировать.

Блогер не считает себя красивой, скорее, харизматичной

Блогер не считает себя красивой, скорее, харизматичной

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— Не могу тебя не спросить про «Дом-2», как тебя туда занесло? Как тебя родители отпустили?

— Тогда никто не знал, что это за программа. Звали парней и девушек строить дом. И меня выбрали единственную из Питера, а заявок туда подали миллионы. Но все, разумеется, думают, что я туда попала неслучайно, что кто-то меня двинул.

— Я каждый раз, когда слышу, что кто-то куда-то попал через постель, думаю: это как же люди должны тр...ться, чтобы их, по мнению толпы, везде ставили только из-за этого? Как думаешь, если бы тебя не отобрали в «Дом-2», не было бы такого успеха сейчас?

— Был бы. Я бы всё равно пробилась. У меня амбиции, и я готова пахать, но, конечно, «Дом-2» был удачей.

О миллионах и громком разводе

— Ты богатый человек?

— Обеспеченный.

— Сколько у тебя отложено? Миллион долларов лежит?

—Это сколько в рублях?

— Понятно. А еще папа математик! Семьдесят...

— Нет, ну конечно, больше! Но вообще я не про деньги, в смысле, я не точно знаю, сколько их у меня. Я рада, что купила квартиру себе, маме, что многое могу себе позволить (недвижимость Ольги в центре Москвы оценивают в 120 млн руб. — МС). Вообще, если кто-то скажет тебе, что не любит деньги, то от такого человека надо бежать, потому что он врун.

— А ты когда первые большие деньги заработала? В «Дом-2» или нет?

— Нет. Серьезные доходы начались в 2017 году.

— И ты купила квартиру себе сама?

— Сначала квартиру маме. Мама работает на Петроградке в Питере и всегда хотела там жить — я ей сюрпризом купила большую, шикарную квартиру. Накопила 13 миллионов и очень этим горжусь. Я же была тогда в браке. Не думала, что, находясь в браке, нужно откладывать и прятать. Почему для меня была такая травма? Это потом я повзрослела и поняла, проанализировала. Была сильная работа над собой. То есть я была уверена, что никогда не окажусь на улице без денег.

— А так получилось?

В 30 лет. Да.

— Почему? Я не знаю деталей.

—Бывший муж меня выгнал из квартиры. Сказал: «У тебя ровно неделя, чтобы отсюда…».

— В смысле?

Из-за того, что у него уже была другая женщина. Уже год.

— Ты осталась без ничего?

— Даже без машины. Он и машину забрал. Ну, благо, я работала…

Про будущих детей и смену фамилии


Последний роман Ольги, о котором известно в публичном пространстве, был с сибиряком Давидом Манукяном

Последний роман Ольги, о котором известно в публичном пространстве, был с сибиряком Давидом Манукяном

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— Если выйдешь второй раз замуж, ты сменишь фамилию?

— Нет.

— Так, товарищи, расходимся. Бузова фамилию не поменяет.

— А тебе этот момент важен?

— Мне вообще не важен. Тем более, знаешь, надо еще найти человека, который добровольно на мою фамилию поменяет. Надо постараться.

— Мне вообще не важны ни штамп, ни фамилия. Хочу, чтобы это знал мой будущий супруг. Более того, и дети будут с моей фамилией.

— Вот тут ты можешь столкнуться с проблемой.

— А какая разница, чья фамилия?

— Минуточку. Он у тебя тоже спросит, какая разница. Вот тут ты извини. Так, знаешь, мы слона не продадим. Может, справедливости ради скажешь так: мальчик — фамилия отца, девочка — моя фамилия.

— Наоборот. Мальчик — сто процентов моя фамилия, чтобы род продолжить. Ладно, давай про это не будем писать, мне еще замуж выходить.

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Ольга Бузовашоу-бизнес
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