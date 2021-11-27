«Я первый раз об этом говорю»: Ольга Бузова — о сексе, детях и любви, после которой остаешься на пепелище

Как бы не проявлялась популярность Ольги Бузовой, надо признать, она — феномен современного шоу-бизнеса. Ее хейтят и обожают, но мало кто к ней равнодушен. Об этом говорит и цифра — 23 миллиона подписчиков, которые следят за ее Instagram. У наших друзей, журнала Marie Claire, вышло интервью Ольги пиcaтeлю Aлeкcaндpу Цыпкину — там про ненависть, секс, деньги и большую чистую любовь (после которой можно остаться без всего).
Про хейт и школьные годы
— Ты сама можешь объяснить тот феноменальный уровень ненависти, с которым ты сталкиваешься? Бесконечная травля. Я не понимаю, за что? Ты же слова злого не сказала ни в чей адрес никогда, не унижала никого, не давила, не проявляла высокомерие. Есть идеи, за что тебя так?
— А можно вообще такой вопрос задавать: «За что?» То есть ты сейчас своим вопросом разрешаешь людям хейтить, если, по-твоему, есть за что?
— Хорошо сказано, я даже не думал в таком ракурсе. Нельзя, ты права. Но если убрать нравственный аспект, все-таки есть идеи, чем ты хейтерам не угодила?
— У меня есть трек, который вышел этим летом. «Женская доля» называется. Я как раз его выпустила после истории с МХАТом и после неприятной ситуации на «Матч ТВ». Ну я уже выработала такую схему — отвечать юмором. Умею смеяться над ситуацией, когда ее прожила. В моменте, конечно, мне больно и неприятно. Так вот, я пою в песне: «Улыбки в лицо, разговоры за спиной. Скажите, почему и за что вы так со мной?» То есть я такой же вопрос задаю. Саша, мне никто не ответил.
— Хочешь, я тебе отвечу, за что, ну, по моему мнению?
— Давай.
— А тебе не могут простить, что при отсутствии какой-либо, назовем это «суперсилы», — особенной красоты, голоса, исключительного вкуса, богатых родителей или еще чего-то выдающегося ты вдруг самый популярный блогер в стране, 23 миллиона не оспорить, плюс известная телеведущая, певица, залы собираешь. Ты живой укор: вы все так могли, но почему-то не сделали.
— Я еще вообще-то трудолюбивая.
— Это всем известно, но, согласись, в стране есть еще трудолюбивые люди, и они не такие успешные. Непонимающие, в чем твой секрет, начинают тебя хейтить, а ты на это плюешь, не становишься злобной с...й, не ломаешься.
— Я точно не ломаюсь.
— Это тоже, кстати, злит, я бы сказал, ты реализовала чужие мечты, мечты тех, кто так и не осмелился попробовать, и этого они тебе простить не могут.
— Действительно, как же мне не стыдно?! Просто надо пробовать, даже если не получается с первого раза. У меня, например, была мечта поступить в театральный, но родители, выпускники СПбГУ, врач и математик, сказали, что дочь должна тоже его окончить. Вот я и поступила на географический. Только потом через огромный кастинг в «Дом-2» я начала реализовывать свою мечту о том, чтобы попасть на телевидение и на сцену.
— Надо было родителям тебя все-таки отпустить в театральный. А вообще родители тебя любили? Поддерживали?
— Любили, но не баловали. Я училась в одной из лучших школ Питера. Они мне показывали мир: Колизей и Лувр я увидела ребенком. Домой приходил педагог по фортепиано. Но при этом они могли не разрешать купить мне какой-нибудь дорогой и модный пенал.
— Родители говорили, что ты талантлива?
— Да, они всё время говорили, что я лучшая, верили в меня.
— Ты считаешь себя красивой?
— Нет, я эффектная, харизматичная, у меня отличная фигура, но если брать каноны красоты, то у меня невыдающаяся внешность.
— А мальчики в школе тебя любили?
— О да, в школе у меня поклонников было море, меня учителя не любили, а мальчики как раз наоборот.
— Учителя?
— Ага, говорили родителям, чтобы они своих детей от меня ограждали, не поверишь, меня до сих пор в школу родную не пускают.
— Считают, что опозорила?
— Наверное.
Первый секс и «Дом-2»
— А первая любовь когда была? В школе?
— Ну если ты про что-то серьезное, то нет, уже в универе, в 17 лет.
— То есть первый секс в 17 лет?
— Да. Мне кажется, я первый раз об этом в интервью говорю.
— Ну вырежешь, если захочешь.
— А я этим горжусь, я вообще горжусь тем, что у меня все отношения с мужчинами были долгими и серьезными. Никто не может сказать, что он, походя как-то со мной, что-то там имел. О том, что со мной что-то общее имел, может сказать только мой бывший, мои бывшие. А их все знают, их по пальцам посчитать. И ни один человек не может сказать: «Да мы с ней однажды в туалете, прости, обдолбались». Ни один человек не может так сказать, потому что я никогда в жизни не притрагивалась к наркотикам в любом проявлении.
— Ох, тебя девушки должны не любить — в центре мужского внимания и при этом не очень доступна.
— Так и было, в «Доме-2» все девочки меня пытались изгнать, а парни, наоборот, это вся страна видела.
— О «Доме-2». Вот скажи мне, мы сейчас с тобой разговариваем, у тебя богатая, правильно поставленная речь, но посмотришь видео из «Дома-2» и...
— Двух слов связать не могу. Это правда, ну, во-первых, 17 лет прошло, кое-чему научилась.
— Но ты же из образованной семьи и хорошей школы.
— Я очень эмоциональна, у меня всегда речь бежала впереди мыслей, вот только недавно научилась как-то это контролировать.
— Не могу тебя не спросить про «Дом-2», как тебя туда занесло? Как тебя родители отпустили?
— Тогда никто не знал, что это за программа. Звали парней и девушек строить дом. И меня выбрали единственную из Питера, а заявок туда подали миллионы. Но все, разумеется, думают, что я туда попала неслучайно, что кто-то меня двинул.
— Я каждый раз, когда слышу, что кто-то куда-то попал через постель, думаю: это как же люди должны тр...ться, чтобы их, по мнению толпы, везде ставили только из-за этого? Как думаешь, если бы тебя не отобрали в «Дом-2», не было бы такого успеха сейчас?
— Был бы. Я бы всё равно пробилась. У меня амбиции, и я готова пахать, но, конечно, «Дом-2» был удачей.
О миллионах и громком разводе
— Ты богатый человек?
— Обеспеченный.
— Сколько у тебя отложено? Миллион долларов лежит?
—Это сколько в рублях?
— Понятно. А еще папа математик! Семьдесят...
— Нет, ну конечно, больше! Но вообще я не про деньги, в смысле, я не точно знаю, сколько их у меня. Я рада, что купила квартиру себе, маме, что многое могу себе позволить (недвижимость Ольги в центре Москвы оценивают в 120 млн руб. — МС). Вообще, если кто-то скажет тебе, что не любит деньги, то от такого человека надо бежать, потому что он врун.
— А ты когда первые большие деньги заработала? В «Дом-2» или нет?
— Нет. Серьезные доходы начались в 2017 году.
— И ты купила квартиру себе сама?
— Сначала квартиру маме. Мама работает на Петроградке в Питере и всегда хотела там жить — я ей сюрпризом купила большую, шикарную квартиру. Накопила 13 миллионов и очень этим горжусь. Я же была тогда в браке. Не думала, что, находясь в браке, нужно откладывать и прятать. Почему для меня была такая травма? Это потом я повзрослела и поняла, проанализировала. Была сильная работа над собой. То есть я была уверена, что никогда не окажусь на улице без денег.
— А так получилось?
— В 30 лет. Да.
— Почему? Я не знаю деталей.
—Бывший муж меня выгнал из квартиры. Сказал: «У тебя ровно неделя, чтобы отсюда…».
— В смысле?
— Из-за того, что у него уже была другая женщина. Уже год.
— Ты осталась без ничего?
— Даже без машины. Он и машину забрал. Ну, благо, я работала…
Про будущих детей и смену фамилии
— Если выйдешь второй раз замуж, ты сменишь фамилию?
— Нет.
— Так, товарищи, расходимся. Бузова фамилию не поменяет.
— А тебе этот момент важен?
— Мне вообще не важен. Тем более, знаешь, надо еще найти человека, который добровольно на мою фамилию поменяет. Надо постараться.
— Мне вообще не важны ни штамп, ни фамилия. Хочу, чтобы это знал мой будущий супруг. Более того, и дети будут с моей фамилией.
— Вот тут ты можешь столкнуться с проблемой.
— А какая разница, чья фамилия?
— Минуточку. Он у тебя тоже спросит, какая разница. Вот тут ты извини. Так, знаешь, мы слона не продадим. Может, справедливости ради скажешь так: мальчик — фамилия отца, девочка — моя фамилия.
— Наоборот. Мальчик — сто процентов моя фамилия, чтобы род продолжить. Ладно, давай про это не будем писать, мне еще замуж выходить.
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