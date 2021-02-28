«Поля чистит картошку»: как выглядела Пелагея до популярности, миллионов и звездного замужества — вы удивитесь

В Новосибирске немало людей, которые сегодня знамениты на всю страну. НГС подготовил серию публикаций про звезд, которые, возможно, были вашими соседями или учились с вами в параллельных классах, а теперь вы видите их на голубых экранах. В это воскресенье мы покажем редкие кадры, как выглядела певица Пелагея до славы и громкого брака с известным хоккеистом — простая девчонка в трениках и с открытой улыбкой уже тогда была восходящей звездой.
Вундеркинд с левого берега
Певица Пелагея родилась и выросла в Новосибирске. В ЗАГСе ребенка записали Полиной, несмотря на то, что родители хотели назвать дочку Пелагеей. Малышка с мамой Светланой Хановой жила в доме на улице Широкой, так что певица родом с Троллейного жилмассива. Про это Пелагея шутила на одной из передач «Голос. Дети» на Первом канале:
— Ни троллейбусов, ни троллей я там ни разу не встречала, — высказалась она.
О родном отце звезды ничего не известно, кроме имени и фамилии. Ханова — фамилия отчима и первый творческий псевдоним. Если верить биографии на фан-сайтах Пелагеи в Новосибирске, в девушке с младенческого возраста можно было заподозрить будущую звезду — она повторяла фразы колыбельных, которые Светлана пела ей на ночь. В три года юное дарование научилось читать, а еще через полгода девочка печатала на машинке первые рассказы собственного сочинения.
8-летняя сибирячка без экзаменов поступила в спецшколу при Новосибирской консерватории и через год познакомилась с лидером группы «Калинов Мост» Дмитрием Ревякиным, именно он отправил видеокассету с ее творчеством на популярный тогда конкурс «Утренняя звезда», где впоследствии она займет первое место, станет «Лучшим исполнителем народной песни в России 1996 года» и получит первый серьезный гонорар —
Когда Пелагее исполнилось 10 лет, ее семья переехала в Москву, но в Новосибирск певица по-прежнему часто приезжает. Об этом свидетельствуют фотографии из поездок по Сибири, размещенные на официальном сайте певицы.
— Поля чистит картошку, — так на официальном сайте Пелагеи подписано следующее фото.
— У Поли всегда есть возможность закрепить нерегулярные московские уроки вождения, — каждое фото из старых архивов на официальном сайте певицы снабжено забавной подписью.
Сейчас Пелагея — заслуженная артистка РФ, певицу действительно знают и любят по всей России. Также сибирячка является тренером-наставницей шоу «Голос» и «Голос. Дети» на Первом канале. В
Вернемся в наши дни и посмотрим на недавние фото певицы. Из-за скачков веса (Пелагея склонна к полноте) сибирячке приписывают ряд пластических операций. СМИ писали, что после родов она не только похудела на
У нас есть возможность сравнить фото задолго до преображения, все та же поездка на Алтай.
Сложно сказать, были ли действительно у Пелагеи пластические операции или все решилось обычным уходом за собой и похудением.
Личная жизнь
В 2010 году певица вышла замуж за режиссера Comedy Woman Дмитрия Ефимовича и сменила фамилию. В 2012 году развелась с ним и вернула фамилию Ханова. Бывший муж знаменитости рассказал НГС о причинах развода и новой жизни.
До второго брака образ Пелагеи в СМИ был исключительно положительным. Но в апреле 2016 года певица закрутила роман с известным хоккеистом Иваном Телегиным, который на тот момент был женат и совсем недавно стал отцом. Когда все поздравляли Телегина с пополнением, он уже спешил по вечерам на свидание с певицей. Позже хоккеист развелся и женился на Хановой.
Вот как сибирячка прокомментировала домыслы о том, что она увела хоккеиста из семьи.
— Чистая совесть, как говорят, лучшая подушка. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, у меня совесть чистая, и я сплю прекрасно. А все остальное, что говорят, не стоит этому верить. Я бы не смогла спокойно жить, если бы то, что пишут, было правдой, если бы я кого-то уводила. Это просто еще один период в моей жизни, который меня сделал сильнее, — объяснила она в документальном фильме «Пелагея. Счастье любит тишину».
Пара расписалась все в том же 2016-м без пышных торжеств. В январе
— О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то, что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут и не будут осуждать, — сообщается в официальном аккаунте Пелагеи в Instagram.
И напоследок еще немного старых фото. Уж очень нам они приглянулись.
Что еще почитать о знаменитых сибиряках:
Как выглядели Элджей и Ивлеева до того, как стали звездами и заработали миллионы
Как вчерашний школьник из Новосибирска стал звездой шоу-бизнеса и заработал миллионы благодаря одному видео
Разлучница — кто она? Почему на самом деле расстались известный сибиряк из Затулинки и Ольга Бузова