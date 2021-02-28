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«Поля чистит картошку»: как выглядела Пелагея до популярности, миллионов и звездного замужества — вы удивитесь

Мы собрали редкие фото и факты о певице (вы же знали, что она родилась и выросла на левом берегу Новосибирска?)

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НГС нашел редкие фото певицы Пелагеи до популярности

НГС нашел редкие фото певицы Пелагеи до популярности

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В Новосибирске немало людей, которые сегодня знамениты на всю страну. НГС подготовил серию публикаций про звезд, которые, возможно, были вашими соседями или учились с вами в параллельных классах, а теперь вы видите их на голубых экранах. В это воскресенье мы покажем редкие кадры, как выглядела певица Пелагея до славы и громкого брака с известным хоккеистом — простая девчонка в трениках и с открытой улыбкой уже тогда была восходящей звездой.

Вундеркинд с левого берега

Певица Пелагея родилась и выросла в Новосибирске. В ЗАГСе ребенка записали Полиной, несмотря на то, что родители хотели назвать дочку Пелагеей. Малышка с мамой Светланой Хановой жила в доме на улице Широкой, так что певица родом с Троллейного жилмассива. Про это Пелагея шутила на одной из передач «Голос. Дети» на Первом канале:

— Ни троллейбусов, ни троллей я там ни разу не встречала, — высказалась она.

О родном отце звезды ничего не известно, кроме имени и фамилии. Ханова — фамилия отчима и первый творческий псевдоним. Если верить биографии на фан-сайтах Пелагеи в Новосибирске, в девушке с младенческого возраста можно было заподозрить будущую звезду — она повторяла фразы колыбельных, которые Светлана пела ей на ночь. В три года юное дарование научилось читать, а еще через полгода девочка печатала на машинке первые рассказы собственного сочинения.

На фото знаменитость с мамой Светланой Хановой

На фото знаменитость с мамой Светланой Хановой

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8-летняя сибирячка без экзаменов поступила в спецшколу при Новосибирской консерватории и через год познакомилась с лидером группы «Калинов Мост» Дмитрием Ревякиным, именно он отправил видеокассету с ее творчеством на популярный тогда конкурс «Утренняя звезда», где впоследствии она займет первое место, станет «Лучшим исполнителем народной песни в России 1996 года» и получит первый серьезный гонорар — 1000 долларов.

Когда Пелагее исполнилось 10 лет, ее семья переехала в Москву, но в Новосибирск певица по-прежнему часто приезжает. Об этом свидетельствуют фотографии из поездок по Сибири, размещенные на официальном сайте певицы.

19-летняя Пелагея на Алтае

19-летняя Пелагея на Алтае

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Популярность юной Пелагее не помешала воспользоваться ценнейшей голубой глиной из реки Лебедь, которая находится на Алтае<br>

Популярность юной Пелагее не помешала воспользоваться ценнейшей голубой глиной из реки Лебедь, которая находится на Алтае

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— Поля чистит картошку, — так на официальном сайте Пелагеи подписано следующее фото.

Что тут еще добавишь, брюки гармонируют с сибирской природой

Что тут еще добавишь, брюки гармонируют с сибирской природой

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— У Поли всегда есть возможность закрепить нерегулярные московские уроки вождения, — каждое фото из старых архивов на официальном сайте певицы снабжено забавной подписью.

Здесь будущая наставница проекта «Голос» и миллионерша рассекает по полям на&nbsp;<nobr class="_">Toyota RAV 4</nobr>

Здесь будущая наставница проекта «Голос» и миллионерша рассекает по полям на Toyota RAV 4

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Сейчас Пелагея — заслуженная артистка РФ, певицу действительно знают и любят по всей России. Также сибирячка является тренером-наставницей шоу «Голос» и «Голос. Дети» на Первом канале. В 2016 году она впервые попала в рейтинг Forbes, заняв 46-ю строчку в списке 50 самых богатых знаменитостей России, тогда Пелагея заработала за год 900 тысяч долларов.

Вернемся в наши дни и посмотрим на недавние фото певицы. Из-за скачков веса (Пелагея склонна к полноте) сибирячке приписывают ряд пластических операций. СМИ писали, что после родов она не только похудела на 20 килограммов, но и сделала маммопластику, подтяжку лица и шеи, а также установила виниры.

Как вам обновленная певица?&nbsp;

Как вам обновленная певица? 

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У нас есть возможность сравнить фото задолго до преображения, все та же поездка на Алтай.

Фото сделано в 2005 году&nbsp;

Фото сделано в 2005 году 

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Сложно сказать, были ли действительно у Пелагеи пластические операции или все решилось обычным уходом за собой и похудением.

Певица на пресс-конференции журнала FUZZ в 2007 году<br>

Певица на пресс-конференции журнала FUZZ в 2007 году

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Не зря Троллейный жилмассив считается одним из самых криминальных районов города

Не зря Троллейный жилмассив считается одним из самых криминальных районов города

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Личная жизнь

В 2010 году певица вышла замуж за режиссера Comedy Woman Дмитрия Ефимовича и сменила фамилию. В 2012 году развелась с ним и вернула фамилию Ханова. Бывший муж знаменитости рассказал НГС о причинах развода и новой жизни.

До второго брака образ Пелагеи в СМИ был исключительно положительным. Но в апреле 2016 года певица закрутила роман с известным хоккеистом Иваном Телегиным, который на тот момент был женат и совсем недавно стал отцом. Когда все поздравляли Телегина с пополнением, он уже спешил по вечерам на свидание с певицей. Позже хоккеист развелся и женился на Хановой.

На фото Пелагея с уже бывшим мужем — Иваном Телегиным

На фото Пелагея с уже бывшим мужем — Иваном Телегиным

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Вот как сибирячка прокомментировала домыслы о том, что она увела хоккеиста из семьи.

— Чистая совесть, как говорят, лучшая подушка. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, у меня совесть чистая, и я сплю прекрасно. А все остальное, что говорят, не стоит этому верить. Я бы не смогла спокойно жить, если бы то, что пишут, было правдой, если бы я кого-то уводила. Это просто еще один период в моей жизни, который меня сделал сильнее, — объяснила она в документальном фильме «Пелагея. Счастье любит тишину».

Пара расписалась все в том же 2016-м без пышных торжеств. В январе 2017 года у них родилась дочь Таисия. А в конце 2019 года в СМИ прогремела информация о разводе.

— О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то, что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут и не будут осуждать, — сообщается в официальном аккаунте Пелагеи в Instagram.

И напоследок еще немного старых фото. Уж очень нам они приглянулись.

Все та же поездка на Алтай 2005 года, Пелагея здесь с музыкантами своей группы

Все та же поездка на Алтай 2005 года, Пелагея здесь с музыкантами своей группы

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Тогда певица экспериментировала с разным цветом волос, но ей определенно лучше блондинкой

Тогда певица экспериментировала с разным цветом волос, но ей определенно лучше блондинкой

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