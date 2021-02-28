«Поля чистит картошку»: как выглядела Пелагея до популярности, миллионов и звездного замужества — вы удивитесь

В Новосибирске немало людей, которые сегодня знамениты на всю страну. НГС подготовил серию публикаций про звезд, которые, возможно, были вашими соседями или учились с вами в параллельных классах, а теперь вы видите их на голубых экранах. В это воскресенье мы покажем редкие кадры, как выглядела певица Пелагея до славы и громкого брака с известным хоккеистом — простая девчонка в трениках и с открытой улыбкой уже тогда была восходящей звездой.

Вундеркинд с левого берега

Певица Пелагея родилась и выросла в Новосибирске. В ЗАГСе ребенка записали Полиной, несмотря на то, что родители хотели назвать дочку Пелагеей. Малышка с мамой Светланой Хановой жила в доме на улице Широкой, так что певица родом с Троллейного жилмассива. Про это Пелагея шутила на одной из передач «Голос. Дети» на Первом канале: