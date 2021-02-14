«Наливные ляхи и пухлые щеки»: как выглядели Элджей и Ивлеева до того, как стали звездами и заработали миллионы

Сейчас сибиряк и скандальный рэпер Элджей вместе со своей женой блогером-миллионником и ведущей «Орла и решки» Анастасией Ивлеевой считаются одной из самых красивых и эпатажных пар страны. Миллионы подписчиков внимательно следят за развитием их отношений, прогнозируя паре то охлаждение, то прибавление. Интересно, что союз молодых знаменитостей вполне предсказуем, они оба из простых семей и добились известности и достатка исключительно своими силами. Настя родилась в Санкт-Петербурге, а Алексей в Новосибирске. Редакция НГС собрала старые фото звезд и убедилась: они могли бы стать отличной парой, даже если бы встретились 10 лет назад.
Золотая блузка и черная коса
Во время учебы в институте телеведущая и блогер Настя Ивлеева работала мастером по маникюру и хостес в разных заведениях.
Но то, что она всегда была заводной, — это факт. В будущем именно юмористические вайны, которые она начнет снимать для instagram, принесут ей всероссийскую известность.
В 2015 году еще никому неизвестная Ивлеева перебралась из Санкт-Петербурга в Москву, где устроилась работать менеджером в салон, который продавал автомобили. Тогда девушка начала вести instagram. Идею снимать видео и выкладывать их в сеть Насте подкинул ее бывший бойфренд — участник «Фабрики звезд» и солист группы «Челси» Арсений Бородин. Он помогал девушке найти работу в Москве. Пара познакомилась в 2011 году, когда телеведущая работала хостес в одном из питерских ресторанов.
Будущая пассия Элджея не только прокачалась в карьере, но и изменилась внешне, на многих архивных фотографиях Настя — брюнетка.
Золотая блузка, простая кухня, средства для мытья посуды на заднем плане — в этой девчушке едва ли можно узнать сегодняшнюю ведущую «Орла и решки». Настя не боится посмеяться над собой, многие скрывают свои старые и неудачные фото от публики, блогер же сама поделилась ими в социальных сетях, чем вызвала волну одобрения и поддержки от подписчиков.
Чтобы было с чем сравнить — вернемся в 2021 год. Свежее фото телеведущей, которая ведет свое шоу на ютьюбе и разъезжает по Москве на новеньком Lamborghini.
На контрасте посмотрим на любимый жанр начала 2000-х — фото в подъезде. Признавайтесь, у всех есть такие кадры в альбомах? Звезды — не исключения.
А вот наше любимое. Это фото Настя прокомментировала в своем блоге так: «Остальные (фото), где у меня черные волосы, наливные ляхи и пухлые щеки, это я только переехала в Москву».
Хорошист в шляпе или плохой парень?
Теперь посмотрим на архивные фото супруга Насти, популярного рэпера Элджея. Алексей Узенок (настоящее имя знаменитости) родился и вырос в Новосибирске. Здесь же учился в школе
Алексей был пухленьким и скромным — если сейчас зайти в любую российскую школу, то в коридорах вы увидите немало таких ребят. В старших классах увлекся рэпом и сменил стиль в одежде, но все равно оставался приятным и неконфликтным парнем, как вспоминают учителя. Когда они просили его одеться поприличнее, он не перечил и на следующий день появлялся в школе в черном классическом костюме. Уже позже Алексей пытался создать себе репутацию «плохого и злого», говоря, что окончил всего 9 классов. Но мы-то знаем, что Леша прилежно доучился до 11-го.
Сейчас Элджея только изредка можно увидеть в сторис жены без легендарных белых линз.
Свадьба
Полтора года назад Элджей и Настя Ивлеева поженились.
— Было все очень скромненько... Платья у меня не было... Никто ничего не планировал. Все получилось очень спонтанно, даже сама роспись... Расписались, пришли домой, выпили вина, легли спать... Друзья не обиделись, потому что мы не те люди, которые вокруг этого создают какое-то мероприятие. Это наше личное, прекрасное мероприятие, — прокомментировала свою свадьбу ведущая «Орла и решки» в разговоре с Иваном Ургантом.
До того как узаконить отношения, Ивлеева и рэпер встречались больше года. 8 марта он выпустил новый клип на песню California, который посвятил своей возлюбленной (так, по крайней мере, считают поклонники). А через год Элджей собрал всю свою семью на концерте в Новосибирске, пришел даже его дедушка. На нем эпатажный сибиряк признался в любви новосибирцам.
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