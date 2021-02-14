«Наливные ляхи и пухлые щеки»: как выглядели Элджей и Ивлеева до того, как стали звездами и заработали миллионы

До того как узаконить отношения, Ивлеева и рэпер встречались больше года. 8 марта он выпустил новый клип на песню California, который посвятил своей возлюбленной (так, по крайней мере, считают поклонники). А через год Элджей собрал всю свою семью на концерте в Новосибирске, пришел даже его дедушка. На нем эпатажный сибиряк признался в любви новосибирцам.



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Предприниматель из Новосибирска бросил бизнес и поехал на «Дом-2» ради любимой.

