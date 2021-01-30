Разлучница — кто она? Почему на самом деле расстались известный сибиряк из Затулинки и Ольга Бузова

Ольга Бузова и Давид Манукян в очередной раз расстались. «Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи», — написала Бузова в соцсетях. Известно, что проблемы в отношениях начались у звездной пары после дня рождения певицы, но до начала вечеринки ничего не предвещало беды, Давид нежно поздравил возлюбленную с 35-летием. Мы собрали самые вероятные и невероятные версии разрыва.
Разлучница — кто она?
Дело в том, что Дава участвует в новом проекте «Танцы со звездами». Его парой по танцам стала 23-летняя танцовщица Дарья Палей. И хотя девушка уже опровергала слухи об их романе, убеждая, что у нее есть муж и маленький ребенок, подписчики Ольги Бузовой всё равно не успокаиваются и травят Дарью в Сети.
Подогревает слухи об измене и мама Давы, которая очень активно участвует в жизни сына.
— Был очень насыщенный, очень позитивный и очень интересный день. Для шоу «Танцы со звездами» телеканал «
В день рождения певицы и телеведущей Давид появился только под конец мероприятия и устроил для любимой сюрприз — фейерверк, который, судя по реакции на видео в соцсетях, не слишком впечатлил Бузову. Подписчики мгновенно обвинили парня в том, что он предпочел Ольге общество своей партнерши по танцам.
Кризис, связанный с юбилеем
Разлад в звездной паре совпал с 35-летним юбилеем певицы. По мнению эксперта, часто люди (а знаменитости тоже люди) расстаются перед или в сам день рождения, Новый год и на другие важные даты.
Психотерапевт Игорь Лях объясняет, что расставания и разводы накануне праздников — это естественный процесс. Люди задумываются о том качестве жизни, которое у них было в прошлом году, а иногда приходят к совсем неутешительным выводам. Особенно это характерно для ситуации, когда человек склонен к инфантилизму в отношениях и возрастной регрессии,
Дава — чудовище?
Еще одна версия расставания звездной пары: Давид пренебрежительно относился к своей избраннице, позволял поднять на Ольгу руку и изменял ей с девушками легкого поведения. Бузова назвала Манукяна чудовищем и объявила об их расставании. Никто не знает, что творилось за закрытыми дверьми — аккаунт Ольги в Instagram не слишком афиширует их совместный быт, в отличие от Давида, где каждое второе фото и видео демонстрировало их любовь, порой было даже слишком сахарно. СМИ наперебой рассказывают, как со слезами на глазах Ольга просила подписчиков не писать ей о Давиде, публиковала в историях скрин переписки с бывшим возлюбленным и угрожала рассказать его маме, какое Давид на самом деле чудовище.
— Может, пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле? Ты меня бьешь, плюешь в лицо. И как оскорбляешь, — спросила у него артистка.
После заявления Ольги подписчики атаковали аккаунты Давида и его мамы, та вступилась за сына и заявила, что слова Ольги — выдумка.
— И Тарасов бил, и сейчас она пьяная перед всей страной сторис строчит, — прокомментировала ситуацию Анна. И следующим комментарием добавила: «Она конченая шлюха, алкоголичка». Сам Давид никак не комментировал происходящее в соцсетях.
Кончился контракт
Еще в самом начале звездного романа общественность не унималась и не принимала Бузову и Манукяна как пару, считая их отношения всего лишь контрактом. Напомним, что их отношения начались полтора года назад — Давид и Ольга познакомились на съемках клипа «Лайкер». По сюжету они изображали влюбленную пару. После выхода клипа поклонники начали активно обсуждать их возможные отношения, которые и Ольга, и Давид отрицали. А в декабре позапрошлого года все-таки объявили себя парой. НГС поговорил с близким другом Давида Манукяна и спросил, что он думает о слухах по поводу контракта, который якобы заключили «влюбленные».
— В Москве он ни с кем не встречался, всё время работал, не до девушек было. К отношениям Давид относится достаточно серьезно. Про них могут говорить всё, что угодно, но могу сказать, что настоящие чувства и любовь не сыграешь. И то, как у них, как это выглядит вживую — это по-настоящему. Все удивились, но что такого, бывает, — комментирует Арут отношения его друга со звездной невестой.
Отношения пары за полтора года резко менялись: Ольга и Давид то сходились, то расставались, но версия с контрактом каждый раз давала о себе знать. Возможно, и на этот раз контракт закончился, продлевать его не стали, поэтому Ольга и Давид публично завершили свои отношения, а Бузова под конец решила выложить всю правду, не скрывая отвращения к Манукяну.
Отвлечение внимания от другой проблемы?
Еще одна версия подписчиков обоих сторон конфликта состоит в том, что новость о своем расставании Ольга Бузова и Давид Манукян объявили аккурат перед массовыми протестами по стране в поддержку Алексея Навального — якобы для того, чтобы отвлечь внимание части аудитории от митинга. Пост о расставании в своем инстаграме Ольга выложила
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