Разлучница — кто она? Почему на самом деле расстались известный сибиряк из Затулинки и Ольга Бузова

Разлад в звездной паре совпал с 35-летним юбилеем певицы. По мнению эксперта, часто люди (а знаменитости тоже люди) расстаются перед или в сам день рождения, Новый год и на другие важные даты.

Психотерапевт Игорь Лях объясняет, что расставания и разводы накануне праздников — это естественный процесс. Люди задумываются о том качестве жизни, которое у них было в прошлом году, а иногда приходят к совсем неутешительным выводам. Особенно это характерно для ситуации, когда человек склонен к инфантилизму в отношениях и возрастной регрессии, то есть восприятию себя маленьким ребенком, о котором стоит позаботиться. Именно такие пары обычно подводят итоги и приходят к неутешительному заключению, что о них позаботились недостаточно, и начинают поиск партнера, который позаботится лучше.

Дава — чудовище?

Еще одна версия расставания звездной пары: Давид пренебрежительно относился к своей избраннице, позволял поднять на Ольгу руку и изменял ей с девушками легкого поведения. Бузова назвала Манукяна чудовищем и объявила об их расставании. Никто не знает, что творилось за закрытыми дверьми — аккаунт Ольги в Instagram не слишком афиширует их совместный быт, в отличие от Давида, где каждое второе фото и видео демонстрировало их любовь, порой было даже слишком сахарно. СМИ наперебой рассказывают, как со слезами на глазах Ольга просила подписчиков не писать ей о Давиде, публиковала в историях скрин переписки с бывшим возлюбленным и угрожала рассказать его маме, какое Давид на самом деле чудовище.