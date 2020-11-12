Красотка из Новосибирска покорила мужчин на проекте «Дом-2» — в родном городе ей не везло в любви

Студентка из Новосибирска пришла на проект «Дом-2»
Популярная в TikTok и Instagram блогер из Новосибирска Виктория Фомина появилась в эфире выпуска реалити-шоу «Дом-2». Восемнадцатилетняя сибирячка приехала на проект, чтобы найти любовь. На лобном месте Виктория рассказала, что в родном городе никто из парней не смог привлечь ее внимание, и поэтому она решила попытать счастье на проекте. Вика призналась, что испытывает симпатию сразу к двум участникам — Сергею Захарьяшу и Джордану Хешаму.
В видеопрезентации Виктория рассказала о том, что уже 5 лет занимается блогингом и на эту часть своей жизни пожаловаться не может, в отличие от личной — в этом вопросе у Вики одно разочарование.
— Всё время, когда я встречаю парня, который мне нравится, и пытаюсь его как-то добиваться, а в итоге, когда завоевываю его интерес, то теряю свой интерес к нему. Последние мои отношения привели к тому, что я просто сбежала из Москвы. Не так давно я жила в блогерском доме у Давы (Давид Манукян, блогер. — Прим. ред.), где снимала видосы в социальные сети, но посчитала, что этот хаус мне не подходит. Я решила перейти в хаус к Ольге Бузовой, — рассказала Виктория в видеопрезентации и добавила, что идет на проект, чтобы убедиться — дело в ней или не в тех мужчинах.
На лобном месте Виктория кратко рассказала о своей личной жизни и уверенно ответила ведущей Ольге Бузовой, что приехала на проект не ради подписок — она действительно хочет попробовать построить отношения на проекте и при этом стать узнаваемой, как когда-то начинала сама Ольга.
Яркая сибирячка приглянулась обоим парням, к которым приехала: Джордан Хешам пытался впечатлить Викторию спортивным телосложением и оголил торс, а Сергей Захарьяш обещал научить Викторию уму-разуму. По итогам голосования Викторию было решено оставить на проекте.
Летом еще один сибиряк пытался обрести счастье на проекте «Дом-2» — предприниматель Сергей Тавлинский отправился на реалити-шоу, чтобы завоевать сердце Селены Майер.