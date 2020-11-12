Красотка из Новосибирска покорила мужчин на проекте «Дом-2» — в родном городе ей не везло в любви

— Всё время, когда я встречаю парня, который мне нравится, и пытаюсь его как-то добиваться, а в итоге, когда завоевываю его интерес, то теряю свой интерес к нему. Последние мои отношения привели к тому, что я просто сбежала из Москвы. Не так давно я жила в блогерском доме у Давы (Давид Манукян, блогер. — Прим. ред.), где снимала видосы в социальные сети, но посчитала, что этот хаус мне не подходит. Я решила перейти в хаус к Ольге Бузовой, — рассказала Виктория в видеопрезентации и добавила, что идет на проект, чтобы убедиться — дело в ней или не в тех мужчинах.



На лобном месте Виктория кратко рассказала о своей личной жизни и уверенно ответила ведущей Ольге Бузовой, что приехала на проект не ради подписок — она действительно хочет попробовать построить отношения на проекте и при этом стать узнаваемой, как когда-то начинала сама Ольга.