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Животные Манул поставил лапки на хвост — милое зимнее видео из Новосибирского зоопарка

Манул поставил лапки на хвост — милое зимнее видео из Новосибирского зоопарка

Подушечки лапок замерзли

1 506
8 комментариев

Мило погрел лапки

Источник:

В Новосибирске подросший котенок манула поставил лапки на хвост. Милое видео снял постоянный гость Новосибирского зоопарка.

У диких котов могут подмерзать подушечки лап, поэтому, чтобы согреться, манулы ставят лапки на хвост. Таким образом они быстро согреваются. И конечно, выглядят очень мило в такие минуты.

Это видео можно смотреть вечно

Источник:

Ранее в новосибирском зоопарке подросший котенок манула устроил игры с кусочком льда.

До этого героем видео в зоопарке стал взрослый манул Зеленогорск. Он вальяжно прогулялся по своему вольеру и потерся щечками об ограждение.

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Комментарии
9
ruterist
1 час
я сходил за хлебом 🍞
Shkrobko1983
52 минуты
А за такой "Нужный" репортаж платят Зарплату или это на добровольных началах?
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