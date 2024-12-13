Манул поставил лапки на хвост — милое зимнее видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирске подросший котенок манула поставил лапки на хвост. Милое видео снял постоянный гость Новосибирского зоопарка.
У диких котов могут подмерзать подушечки лап, поэтому, чтобы согреться, манулы ставят лапки на хвост. Таким образом они быстро согреваются. И конечно, выглядят очень мило в такие минуты.
Ранее в новосибирском зоопарке подросший котенок манула устроил игры с кусочком льда.
До этого героем видео в зоопарке стал взрослый манул Зеленогорск. Он вальяжно прогулялся по своему вольеру и потерся щечками об ограждение.