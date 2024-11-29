Пушистый регбист: игры манула со льдинкой в новосибирском зоопарке попали на видео

Манул был сосредоточен на игре Источник: Сергей Ильтяков / «ВКонтакте»











В новосибирском зоопарке подросший котенок манул устроил игры с кусочком льда. Это попало на видео постоянного посетителя Сергея Ильтякова.

Новосибирец снял кадры 27 ноября. На них видно, как манул сидит на пеньке и передними лапами перекидывает льдинку из стороны в сторону. Иногда он останавливается и оглядывается по сторонам. Судя по видео, котенок пытался поднять льдинку на пенек, но у него не получилось.

Источник: Сергей Ильтяков / «ВКонтакте»

Котята у двух самок манула родились в новосибирском зоопарке в апреле этого года. Всего — 12 детенышей, сейчас им около восьми месяцев. Годом ранее у манула Евы родились пятеро котят.