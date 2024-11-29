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Животные Пушистый регбист: игры манула со льдинкой в новосибирском зоопарке попали на видео

Пушистый регбист: игры манула со льдинкой в новосибирском зоопарке попали на видео

Кот пытался поднять ее на пенек

1 459
5 комментариев

Манул был сосредоточен на игре

Источник:

В новосибирском зоопарке подросший котенок манул устроил игры с кусочком льда. Это попало на видео постоянного посетителя Сергея Ильтякова.

Новосибирец снял кадры 27 ноября. На них видно, как манул сидит на пеньке и передними лапами перекидывает льдинку из стороны в сторону. Иногда он останавливается и оглядывается по сторонам. Судя по видео, котенок пытался поднять льдинку на пенек, но у него не получилось.

Источник:

Котята у двух самок манула родились в новосибирском зоопарке в апреле этого года. Всего — 12 детенышей, сейчас им около восьми месяцев. Годом ранее у манула Евы родились пятеро котят.

На прошлой неделе героем видео в зоопарке стал взрослый манул Зеленогорск. Он вальяжно прогулялся по своему вольеру и потерся щечками об ограждение.

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Манул Лед Новосибирский зоопарк Кот
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Комментарии
5
Гость
1 час
а как прошла зажировка у Танечки? ей зимой надо превратиться в пушистые шары и уже пора перейти на зимнее питание, поддерживающее округление!
Гость
52 минуты
только ради новостей про манулов и фото Александра Ощепкова пока терпим энжээс
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