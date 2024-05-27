Пушистая дюжина: у двух самок манула родились котята в Новосибирском зоопарке — детенышам около месяца

Обе мамы очень внимательны Источник: Владимир Губов, Новосибирский зоопарк / Telegram











В Новосибирском зоопарке две самки манула стали мамами. Ранее было известно, что котята появились у Лоло — их сняли на видео. В учреждении уточнили, что у одной самки пять котят, у второй семь.

Детеныши родились в апреле с разницей в пять дней. Сейчас им уже больше месяца, поэтому они уже начали выходить из домиков на короткие прогулки.

— Одна самка уже имеет опыт материнства, для второй это первый опыт. И обе замечательно справляются, — цитирует пресс-служба зоопарка зоолога Юлию Коновалову. — Мама всё время рядом с котятами на прогулке: оберегает их, следит, чтобы их ничего не напугало, уводит в укрытие при малейшем беспокойстве. Котята еще маленькие и уязвимые, и материнское поведение абсолютно оправдано. Мы стараемся не шуметь рядом с вольерами, где находятся манулы с котятами. И посетителей тоже призываем беречь покой мам и малышей.

Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com

Новосибирский зоопарк поделился фотографиями котят.

Пока у котят светлые глазки Источник: Владимир Габов, Новосибирский зоопарк / Telegram











Посмотрите, какой кроха! Источник: Владимир Габов, Новосибирский зоопарк / Telegram











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