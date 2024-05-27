Таскает по вольеру за шкирку: манулята вышли на прогулку, несмотря на недовольство мамы — считаем их на видео

В Новосибирском зоопарке гостям начали показываться манулята. Их удается даже снять на видео. У детенышей пока еще голубые глаза.
Манул Лоло не совсем довольна активностью котят. Она переносит их из домика в домик в зубах за шкирку. Но непоседы всё равно начинают бегать и играть в вольере.
Мы насчитали на видео шесть котят. Попробуйте и вы посчитать!
Ранее в Новосибирском зоопарке манулу поставили две миски в вольер. В одной было молочко, а во второй — вода.
Пингвины Гумбольдта продемонстрировали посетителям, как умеют хорошо плавать и дружно жить. Сейчас в семье пополнение — родился пингвиненок.