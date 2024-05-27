НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +6

4 м/c,

ю-з.

 743мм 83%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,70
EUR 97,10
Реклама

СРОЧНО

Школа в деревне проводила единственную выпускницу

Патрульные-автохамы
Пристройка к памятнику
Что с выпускными
Поймали барнаульского маньяка
Врачи о главных проблемах
Коварный тест на новосибирца
Такие дома строят в городе
НГС в Telegram
Животные Таскает по вольеру за шкирку: манулята вышли на прогулку, несмотря на недовольство мамы — считаем их на видео

Таскает по вольеру за шкирку: манулята вышли на прогулку, несмотря на недовольство мамы — считаем их на видео

У пушистиков пока еще голубые глаза

1 206
3 комментария
Манул Лоло не совсем довольна активностью котят

В Новосибирском зоопарке гостям начали показываться манулята. Их удается даже снять на видео. У детенышей пока еще голубые глаза.

Манул Лоло не совсем довольна активностью котят. Она переносит их из домика в домик в зубах за шкирку. Но непоседы всё равно начинают бегать и играть в вольере.

Мы насчитали на видео шесть котят. Попробуйте и вы посчитать!

Ранее в Новосибирском зоопарке манулу поставили две миски в вольер. В одной было молочко, а во второй — вода.

Пингвины Гумбольдта продемонстрировали посетителям, как умеют хорошо плавать и дружно жить. Сейчас в семье пополнение — родился пингвиненок.

ПО ТЕМЕ
Новосибирский зоопарк Зоопарк Манулята Манул Забавное видео
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Мнение
Львам — влиятельный покровитель, Овнам — суматоха: каким будет июнь для всех знаков Зодиака
Елена Коржаневская
Мнение
Называли фанерой и путали с наркоманкой. Как журналист больше 10 лет набирала вес и сталкивалась с буллингом
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Рекомендуем
Знакомства

Сибиряк,  40

К0210,  37

Анечка,  34

Mary,  25

Игорь,  54

Ирусик,  42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление