Таскает по вольеру за шкирку: манулята вышли на прогулку, несмотря на недовольство мамы — считаем их на видео

Манул Лоло не совсем довольна активностью котят Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com











В Новосибирском зоопарке гостям начали показываться манулята. Их удается даже снять на видео. У детенышей пока еще голубые глаза.

Манул Лоло не совсем довольна активностью котят. Она переносит их из домика в домик в зубах за шкирку. Но непоседы всё равно начинают бегать и играть в вольере.

Мы насчитали на видео шесть котят. Попробуйте и вы посчитать!

Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com

Ранее в Новосибирском зоопарке манулу поставили две миски в вольер. В одной было молочко, а во второй — вода.

