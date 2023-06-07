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Неуклюжие комочки: манулята родились в Новосибирском зоопарке — считаем вместе, сколько их на видео

Они уже выходят из домика

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Котята еще совсем маленькие

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В Новосибирском зоопарке у манула Евы родились котята. Они уже начали выходить из домика, поэтому их заметили посетители.

Обычно манулята становятся смелее, когда им больше одного месяца. Предполагаемый отец котят — манул Жора.

Они попали на видео постоянного гостя зоопарка Сергея Ильтякова. Сколько вы насчитали манулят? Мы пять!

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

В Новосибирском зоопарке не смогли оперативно прокомментировать рождение манулят. Татьяна Певнева, заведующая международным отделом Новосибирского зоопарка, ответила, что у нее нет информации.

Вчера НГС показывал, что в Новосибирском зоопарке белым медведям высыпали снег в вольере. Медвежата играют в нем, спасаясь от жары.

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