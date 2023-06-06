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Тема дняВласти взялись за дендропарк в Новосибирске
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В аномальную жару в Новосибирске на улице был найден снег — показываем на видео где и кто им пользуется

И немного завидуем

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Белые медвежата были очень довольны

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В Новосибирском зоопарке белым медведям высыпали снег в вольере. Медвежата играют в нем, спасаясь от жары.

В городе уже несколько дней днем воздух прогревается выше +30 градусов. В воскресенье, 4 июня, был побит рекорд максимальной температуры воздуха за весь период наблюдения.

Белым медвежатам идея со снегом очень понравилось. Забавное видео снял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков.

Новосибирцы оставили почти 2000 комментариев в телеграм-канале Новосибирского зоопарка: они предложили имена белым медвежатам, которые родились в декабре 2022 года.

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