Почесал щечки: вальяжная прогулка манула из Новосибирского зоопарка попала на видео

Зеленогорск живет в зоопарке с 2012 года Источник: Анна Новикова, ЗооГородок 54 / «ВКонтакте»











В Новосибирском зоопарке манул Зеленогорск прогулялся в вольере и потерся щекой о сетку. Этот милый момент попал на видео постоянной посетительницы Анны Новиковой.

Видео сняли 18 ноября Источник: Анна Новикова, ЗооГородок 54 / «ВКонтакте»

Манулы отличаются своей скрытностью и осторожностью, но в этот раз Зеленогорск не стал прятаться и подошел вплотную к ограждению. Анна Новикова за кадром отметила, что кот — умница и хороший мальчик. Зеленогорск несколько раз вальяжно прошел из стороны в сторону, а потом по снегу удалился вглубь вольера.

Манул Зеленогорск живет в зоопарке с 2012 года.

Манулы привыкли к жизни в холоде. Этот вид переносит морозы до -50 градусов, в том числе за счет своей шерсти — самой густой среди всех представителей кошачьих.