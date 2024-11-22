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Животные Почесал щечки: вальяжная прогулка манула из Новосибирского зоопарка попала на видео

Почесал щечки: вальяжная прогулка манула из Новосибирского зоопарка попала на видео

Зеленогорск подошел близко к ограде

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2 комментария

Зеленогорск живет в зоопарке с 2012 года

В Новосибирском зоопарке манул Зеленогорск прогулялся в вольере и потерся щекой о сетку. Этот милый момент попал на видео постоянной посетительницы Анны Новиковой.

Видео сняли 18 ноября

Манулы отличаются своей скрытностью и осторожностью, но в этот раз Зеленогорск не стал прятаться и подошел вплотную к ограждению. Анна Новикова за кадром отметила, что кот — умница и хороший мальчик. Зеленогорск несколько раз вальяжно прошел из стороны в сторону, а потом по снегу удалился вглубь вольера.

Манул Зеленогорск живет в зоопарке с 2012 года.

Манулы привыкли к жизни в холоде. Этот вид переносит морозы до -50 градусов, в том числе за счет своей шерсти — самой густой среди всех представителей кошачьих.

В начале ноября манул из Новосибирского зоопарка показал чудеса гимнастики. Этот момент попал на видео.

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Комментарии
3
Директор Завода (Ржака)
52 минуты
Я тоже сегодня проснулся и сразу почесал.
Гость
1 минута
Кот хороший, а имя как минимум странное. Тимоша - в московском зоопарке, куда как душевнее
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