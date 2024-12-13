НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

облачно, без осадков

ощущается как -12

6 м/c,

южн.

 756мм 59%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,95
EUR 110,48
Младенец умер в больнице
Что дарить родителям
Распродают торговые центры
Копим на будущее
Вендинги в школах
Нейродеды Морозы
Секретные места в облбольнице
Новости в Telegram
Город Новосибирская Единая диспетчерская служба сменила номер — как теперь дозвониться

Новосибирская Единая диспетчерская служба сменила номер — как теперь дозвониться

Короткий номер перестанет работать уже в следующем году

5 710
30 комментариев

Сменить номер пришлось из-за приказа Минцифры

Источник:

В Новосибирске Единая дежурно-диспетчерская служба начала работать по новому телефону — короткий номер 051 прекратит работу уже со следующего года. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Теперь нужно звонить на номер 218-00-51.

Сменить номер пришлось из-за приказа Минцифры от 31 января 2022 года № 75 «Об утверждении российской системы и плана нумерации». В 2025 году по нему должна завершиться эксплуатация номеров, начинающихся с цифры 0.

— ЕДДС продолжит работу по обмену информацией, координации действий в экстренных ситуациях и обеспечению безопасности жителей города. Новый номер телефона уже доступен в круглосуточном режиме для сообщений о любых происшествиях, чрезвычайных ситуациях и других важных событиях, требующих оперативного реагирования, — отметили в мэрии Новосибирска.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Мэрия Новосибирска ЕДДС Смена номера Минцифры
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
llehni
1 час
ну как всегда все через ж.....3 цифры поменяли на 7.
XAPOH
1 час
Вангую - количество звонков уменьшится колоссально.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Российский ретейл на грани? Эксперт рынка труда — о том, как кадровый кризис угрожает отрасли розничной торговли
Анонимное мнение
Мнение
«Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
«На капоте двойной окрас, на месте логотипа — шпатлевка»: сибирячка купила нового «китайца» в салоне — машина оказалась битой
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Егор,35

Viki,33

Ростислав,30

AlexSandra,36

Дмитрий,39

Aleksandr,41

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление