Новосибирская Единая диспетчерская служба сменила номер — как теперь дозвониться

Сменить номер пришлось из-за приказа Минцифры Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске Единая дежурно-диспетчерская служба начала работать по новому телефону — короткий номер 051 прекратит работу уже со следующего года. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Теперь нужно звонить на номер 218-00-51.

Сменить номер пришлось из-за приказа Минцифры от 31 января 2022 года № 75 «Об утверждении российской системы и плана нумерации». В 2025 году по нему должна завершиться эксплуатация номеров, начинающихся с цифры 0.