Новосибирская Единая диспетчерская служба сменила номер — как теперь дозвониться

В Новосибирске Единая дежурно-диспетчерская служба начала работать по новому телефону — короткий номер 051 прекратит работу уже со следующего года. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
Теперь нужно звонить на номер 218-00-51.
Сменить номер пришлось из-за приказа Минцифры от 31 января 2022 года № 75 «Об утверждении российской системы и плана нумерации». В 2025 году по нему должна завершиться эксплуатация номеров, начинающихся с цифры 0.
— ЕДДС продолжит работу по обмену информацией, координации действий в экстренных ситуациях и обеспечению безопасности жителей города. Новый номер телефона уже доступен в круглосуточном режиме для сообщений о любых происшествиях, чрезвычайных ситуациях и других важных событиях, требующих оперативного реагирования, — отметили в мэрии Новосибирска.