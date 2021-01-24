Полицейский Новосибирск: люди вышли с лозунгами за свободу, а их уволокли в автозаки. Репортаж Алёны Истоминой

— Я вижу, какой беспредел творится в России, — объясняет мне строитель Виталий. — Аресты Навального, в принципе аресты по всей России. Кое-кто задержался на посту. Того, что меня могут задержать сегодня, я точно не боюсь. Не боюсь и всё. Да и сколько можно бояться, двадцать лет всё боимся. То внешнего врага, то девяностых, то ещё какой-то дряни. Да никто нас давно не хочет захватить. Нас уже захватили и ***** [совершают сексуальное насилие] во всех позах.



— А вы-то за кого? За народ или вон этих, в форме? — недоверчиво щурится и спрашивает у меня девушка, протоколирующая каждую минуту акции на телефон.

Мы говорим, забравшись с ногами на скамейку — оттуда лучше видно толпу, которая продолжает прибывать. Вкратце объясняю свои политические взгляды, девушка кивает и представляется — Александра, специалист по подбору персонала в МТС. Александре не хочется рассказывать про себя и свою жизнь — она здесь не для этого.

— Я за народ, за мнение людей. Я за Навального, за Бойко, который сейчас сидит в СИЗО, — объясняет девушка. — То, что творится в России, это беспредел, абсурд.

— Точно! — звонко хлопает себя по лбу Виталий. — Бойко! Забыл про него сказать. Он молодец, как депутат старается сделать для нас многое и не боится говорить правду-матку. Другой бы на его месте хапал побольше, как делают у нас почти все. А тут человек пришёл к власти и не отказался от своих принципов и идеалов.