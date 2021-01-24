Полицейский Новосибирск: люди вышли с лозунгами за свободу, а их уволокли в автозаки. Репортаж Алёны Истоминой

В Новосибирске задержали почти сотню людей на акции протеста
23 января в Новосибирске, как и по всей стране, прошла не согласованная с властями акция в поддержку Алексея Навального. На улицы вышли сотни силовиков (от рядовых полицейских до ОМОНа, Росгвардии и других спецподразделений) и тысячи простых людей. Поначалу шествие со стороны выглядело как игра в прятки — людям, чтобы собраться вместе, приходилось всё время менять геолокацию. Явного лидера у протестующих не было, новосибирцы полагались больше на инстинкт, а силовики всё время играли на опережение. Но уже через час ни игрой, ни прогулкой происходящее уже нельзя было назвать — полицейские без объяснений вытаскивали из толпы по одному человеку и волокли их в автозаки. Журналист НГС Алёна Истомина провела пять часов на улицах недовольного Новосибирска и узнала, чем возмущены сибиряки, что о протестующих думают сами омоновцы и почему эта акция похожа на предупреждение — игры кончились, дальше всё будет серьезно.
Можно подумать, что всё началось пять дней назад, —
— Я к Навальному отношусь скорее негативно. Я бы не хотел видеть его у власти, последние несколько лет наглядно показали, что Лёха превращается в то зло, с которым так борется, — говорит мужчина
— Чтобы иметь комфорт, нужно воровать. Другого пути в этой стране нет, — рассуждает сибиряк. — А если я не хочу воровать? Я хочу жить достойно, я не хочу всю жизнь работать за еду. А у нас 90% работают за еду, оставшиеся 10% деньгами задницу подтирают. И это ненормально. Я вышел, потому что эти 10% ****** [мне надоели].
Во время откровенного монолога мужчина то и дело робко поглядывает то на силовиков, то на свой плакат, то на других участников акции, держащих в руках плакаты со смелыми утверждениями (большая часть которых явно не пришлась бы по вкусу Роскомнадзору). Свой плакат со словами, что Россия будет свободной, мужчина неуверенно мнет в руках, как будто боясь поднимать его высоко над головой.
Власти явно готовились к этой субботе. Накануне по пути в мэрию задержали главу штаба Навального в Новосибирске Сергея Бойко. Полицейские в масках остановили Сергея, когда он ехал в горсовет на заседание комиссии по депутатской этике. До этого силовики задержали другую сотрудницу штаба — Елену Носковец. Оба были задержаны на ночь, а сегодня днем — в разгар акции протеста — судья вынес им жестокий вердикт. Бойко арестовали на
Задержание лидеров (пусть и неформальных) мало отразилось на решительности новосибирцев. С самого утра к Дому офицеров, который протестующие объявили точкой сбора, начали стягиваться десятки экипажей ГИБДД и автозаков. Полицейские не смогли ответить на вопрос журналиста НГС про причину усиления в центре города. Впрочем, за весь день в пресс-службе ГУ МВД не дали ни одного комментария о происходящем на самом митинге. До сих пор нет никаких официальных данных и о задержанных на акции протеста, но, по подсчетам местного штаба Навального, к пяти вечера в автозаках оказалось минимум 54 человека. Позже цифра увеличилась почти до 100 человек.
Акцию назначили на два часа дня. Время 13:30, возле Дома офицеров и в округе, по самым примерным подсчётам, уже не менее 400–500 силовиков.
Выход из метро на «Красном проспекте» перекрыт. Случайно замечаю прячущихся там мужчин в камуфляжной форме. Во время самого митинга я их так и не увижу. Как мне кажется — к счастью. Уже поздно вечером источник, близкий к правоохранительным органам, расскажет по большому секрету, что это военные и ребята из Росгвардии, которых стянули на тот случай, если протест вдруг перестанет быть мирным.
Начало третьего. У Дома офицеров несколько сотен сибиряков. Силовики уже не пускают никого к точке сбора, а те, кто всё-таки смог пробраться или пришёл раньше, взяты в кольцо.
— Нас сюда специально загнали, чтобы бомбу сбросить или что? — эмоционально кричит в телефон девушка лет 20. Она ведет прямой эфир в свои аккаунты в соцсетях.
Видно, что многие люди растеряны и как будто разочарованы. То и дело в толпе кто-то бурчит о том, что «нас должно было быть больше» и сибиряки «надули в штаны». Через дорогу, со всех четырёх сторон, видно толпу людей. Непонятно — это просто зеваки или товарищи по протесту.
— Свободу! — внезапно раздаётся крик со стороны центрального ЗАГСа.
Люди улыбаются, машут друг другу. Через пару секунд кричит уже весь Красный проспект. Женщина в бирюзовом пуховике достаёт плакат с призывом посадить одну группу людей, а политзаключённых — отпустить. В ту же минуту её хватают под локти ОМОНовцы и уводят к автозакам. Задержанная не сопротивляется, силовики игнорируют вопросы подбежавших к ним людей о том, на каком основании они схватили человека.
На акции нет явного лидера, всё происходит стихийно. Слышу, как люди переговариваются о том, что изначально было запланировано колонной отправиться к площади Ленина, значит, надо просто брать и идти.
На проезжей части вижу, как десяток человек переругивается с водителем иномарки. Водитель матерится, плюёт на пол и уезжает. Несколько человек подпрыгивают и пинают автомобиль. Парень в ярком пуховике подбегает с зевающему сотруднику полиции и кричит: «Вы видели это? Почему ничего не сделали?».
— Мы выдвигались в сторону площади Ленина, человек на машине попытался меня сбить, — объясняет парень происходящее. — Тем самым я остановил его, попросил так не делать. Он выбежал, ударил меня по лицу. Сотрудники полиции ничего не делали, просто смотрели на этот факт. Такое ощущение, что это была подстава, чтобы спровоцировать народ со стороны властей. Заявление я напишу.
Полицейский лениво предлагает мужчине проехать в отдел и написать заявление, спрашивает, запомнил ли потерпевший номер автомобиля.
Люди шагают в сторону Ленина. Крики «Свободу» и «Один за всех — все за одного» звучат более уверенно. Не менее сотни человек достали плакаты, посвящённые как Навальному, так и Путину. Полицейские машины догоняют толпу только на площади Ленина, когда большая часть колонны заполнила театральный сквер. К этому времени там собралось около двух-трёх тысяч новосибирцев.
— Давайте, быстрее ***** [эмоциональный синоним слова блин]! Собирайтесь, я кому сказал. Вон туда! — кричит пухлый полицейский в папахе из каракуля.
— Я вижу, что страна нуждается в переменах, — отвечает пожилой мужчина на мой вопрос о том, зачем он пришёл на митинг. — Кругом нищета, социальная дистанция между классами. Я не боялся сюда идти. Что они могут сделать? Ну, побьют, может быть, в худшем случае. Или продержат в ментовке три часа. Лучше так, чем продолжать терпеть этот произвол и беззаконие.
Люди начинают выкрикивать лозунги, часть — в поддержку Навального, другие касаются общей обстановки в стране. Большинство из них мы не можем цитировать на сайте — их могут счесть клеветой на действующего президента или расценить как призыв к свержению государственного строя.
— Я вижу, какой беспредел творится в России, — объясняет мне строитель Виталий. — Аресты Навального, в принципе аресты по всей России. Кое-кто задержался на посту. Того, что меня могут задержать сегодня, я точно не боюсь. Не боюсь и всё. Да и сколько можно бояться, двадцать лет всё боимся. То внешнего врага, то девяностых, то ещё какой-то дряни. Да никто нас давно не хочет захватить. Нас уже захватили и ***** [совершают сексуальное насилие] во всех позах.
— А вы-то за кого? За народ или вон этих, в форме? — недоверчиво щурится и спрашивает у меня девушка, протоколирующая каждую минуту акции на телефон.
Мы говорим, забравшись с ногами на скамейку — оттуда лучше видно толпу, которая продолжает прибывать. Вкратце объясняю свои политические взгляды, девушка кивает и представляется — Александра, специалист по подбору персонала в МТС. Александре не хочется рассказывать про себя и свою жизнь — она здесь не для этого.
— Я за народ, за мнение людей. Я за Навального, за Бойко, который сейчас сидит в СИЗО, — объясняет девушка. — То, что творится в России, это беспредел, абсурд.
— Точно! — звонко хлопает себя по лбу Виталий. — Бойко! Забыл про него сказать. Он молодец, как депутат старается сделать для нас многое и не боится говорить правду-матку. Другой бы на его месте хапал побольше, как делают у нас почти все. А тут человек пришёл к власти и не отказался от своих принципов и идеалов.
Метро на Ленина перекрывают. Внутри стоит женщина почтенного возраста и кричит про то, что из-за извергов люди не могут домой попасть. Сначала кажется, что она противница данного мероприятия и что она стала заложником ситуации. Но после разговора я узнаю, что пенсионерка собиралась на митинг с того самого дня, как задержали Навального.
— Я поддерживаю молодёжь, — объясняет мне Ольга Михайловна. — Против этой воровской власти, она уже надоела. Сколько можно держаться? Как обсоски, пусть дадут свободу молодёжи и право на волеизъявление.
С нескрываемым презрением Ольгу Михайловну с ног до головы осматривает грузный мужчина лет сорока. Выразительно кашляет. Отходит в сторону, но не выдерживает и подходит вновь.
— За какую молодёжь? Вот за эту, майданутую? — срывается мужчина. — Они страну разрушать хотят, они американцам продались, они тут собрались за тысячу рублей, я знаю точно. А вам сколько заплатили?
Ольга Михайловна в ответ приподнимает надменно подбородок и говорит, что молодёжь в Новосибирске настоящая, поэтому сюда так много людей пришло, а другое мнение — только у безмозглых дураков, которым с телевизора лапши понавешали. Пенсионерка и мужчина переходят на крик, никто из них не хочет слушать и слышать другого.
Полицейские начинают действовать. Под прицел попадают те, кто забрался на постамент возле памятника Ленина. По 5–8 силовиков обступают одного человека, аккуратно берут его под руки и ведут в сторону Депутатской, к автозакам. Сначала хватают тех, кто стоит с плакатом. Потом логика происходящего пропадает, кажется, что оперативники задерживают наугад, любого. Чтобы очутиться в автозаке уже не надо громко кричать или трясти плакатом. Достаточно просто попасться на глаза сотрудникам.
У одного из участников случился приступ эпилепсии — он утверждает, что это произошло после того, как полицейский ударил его по голове дубинкой. В МВД объяснили этот инцидент «резким ухудшением самочувствия» мужчины.
Толпа в ответ на задержания скандирует: «Позор». Люди пытаются поговорить с силовиками, взывают к совести и интересуются, за сколько они продались. В ответ глухая тишина. Силовики равнодушно смотрят на людей. Но один из них не выдерживает.
— Идите лучше учитесь, будете нормально зарабатывать. Вы думаете, что мы это решаем? Ничего не изменится. Я вам так скажу — если что-то случится, вы придёте сюда. И будете молить: помогите нам. Расследование ваше. Да ты хоть его знаешь? То, что ты пришёл сюда, ничего не поменяет, — выдавливает из себя полицейский, совсем молодой — на вид ему едва дашь 18 лет.
Коллеги хлопают его по плечу, шипят: «Прекрати». Спрашиваю у него, как на его взгляд можно изменить ситуацию.
— Я не знаю. Я меняю. Себя меняю, — говорит полицейский.
— А мир вокруг меняется?
— Да. Он становится ярче. Просто если негативить постоянно и смотреть на людей, которые миллионерами становятся за счёт вас, и считать, что вы молодцы. Вы сами богатите тех, за кем идёте.
Столица Сибири не славится жёсткими и массовыми задержаниями на митингах. Обычно подобные акции, в том числе и несанкционированные, проходили в тепличных условиях. Но прецеденты были, пусть и не такие массовые. Так, в 2018 году на митинге против пенсионной реформы были задержаны 10 человек.
Официальной информации, сколько было задержано людей сегодня, до сих пор нет. По различным подсчётам количество задержанных варьируется от 54 до 100 человек.
Толпа ахает, когда силовики хватают пенсионерку с вполне безобидным плакатом. Люди бегут за ней, но путь преграждают спины сотрудников ОМОНа. Вот минуту назад мужчина просто повторял за толпой кричалку про вора, занимающего одну из важных государственных должностей. Он не был зачинщиком, он в принципе ничем не выделялся. А теперь его волокут по полу.
На мой взгляд, происходящее — не жестокость, не произвол. Это именно предупреждение. Всё, игры закончились. Дальше всё будет серьёзно. Но пока непонятно, испугали ли сибиряков задержания, дубинки, сотни полицейских и глушилки на митинге.
Юлия работает медсестрой. Раньше она не интересовалась политикой. Но, как сама объясняет, когда из месяца в месяц получаешь копейки, то начинаешь думать — а почему это так? Спрашиваю, не боится ли она сейчас.
— Боюсь. Я же нормальный человек. Не только за себя, но и за близких боюсь. А что делать? Терпеть дальше беззаконие и коррупцию?
Театральный сквер потихоньку пустеет. И если раньше было невозможно понять, кого на этом митинге больше — пенсионеров, молодёжи, людей среднего возраста или, как утверждают популярные каналы на телевидении, «школьников-навальнят»?
До этого я почти не видела детей в толпе. А сейчас все они сосредоточились возле силовиков — делают селфи на их фоне, кто-то просит ответить на несколько вопросов. Но не может сформулировать свою мысль. Полицейские устало предлагают им пойти домой.
— А вы видели, что происходит в Москве? Вот бы у нас так, да? — обращается ко мне один из них.
В местном телеграм-канале Навального пишут, что новая точка сбора объявлена на площади Свердлова. Люди подтягиваются туда, на этот раз силовики идут на опережение — возле здания правительства их уже ждут правоохранители. Тем, кто хочет пройти, говорят, что тут якобы проходят учения.
— Логика непонятна, врать-то зачем? Просто чтобы соврать? Ну, сказали бы, что митинг, нельзя, митинг же правда не разрешен и это все незаконно. Было бы честнее и понятней. Им интересна ложь во имя лжи? — плюется девушка.
Люди обходят и всё равно попадают на площадь, где примерна сотня человек со всех сторон окружена силовиками.
— Товарищи, просим вас покинуть незаконный митинг, просим соблюдать закон, просим не нарушать режим самоизоляции, просим выполнять законные требования сотрудников полиции.
Люди потихоньку расходятся. Кто-то назад на площадь Ленина, кто-то — домой.
— Ты представь, что бы было, если бы это было лето? Сколько бы тут нас собралось? Мы бы Москве прям показали, — с надеждой улыбается парень, держа под руку блондинку.
Девушка устало смотрит на молодого человека и вместо ответа поёт песню рок-группы «Порнофильмы»: «Это точно пройдет. С пакетом мокрым на голове, с электрометками на руке, моя Россия сидит в тюрьме. Но верь же мне!».