Суд арестовал Навального на 30 суток

Суд определился с мерой пресечения для Алексея Навального, задержанного вчера прямо в аэропорту Шереметьево. Ближайшие 30 дней политик проведет под стражей. Предполагается, что в это время будет решаться вопрос о замене наказания по делу «Ив Роше» с условного на реальное.
Суд над Навальным прошел прямо в здании УВД Химок. С требованием арестовать оппозиционера выступила ФСИН. Сам Навальный назвал происходящее беззаконием.
— Не понимаю, что происходит. Меня минуту назад вывели из камеры для встречи с адвокатами, я пришел сюда, а тут заседание суда, какие-то люди снимают меня на камеру, какие-то люди сидят в зале суда. Здесь рассматривается вопрос о моем взятии под стражу по ходатайству начальника полиции. Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции, почему никого не уведомили, почему не дали повестки? — заявил Навальный в обращении, которое выложила в «Твиттере» его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Еще в конце декабря ФСИН пригрозила оппозиционеру заменой наказания по делу «Ив Роше». После публикации в журнале Lancet 22 декабря информации о том, что его выписали из больницы в Германии 20 сентября (а значит, он пересек границу раньше окончания условного срока), сотрудники службы исполнения наказаний заподозрили блогера в нарушении правил условного освобождения. Алексея Навального задержали вчера вечером в аэропорту, сразу после возвращения из Германии.
— Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по
В Берлине оппозиционер провел несколько месяцев — восстанавливался после отравления, в котором подозревает сотрудников ФСБ. Самолет с политиком должен был приземлиться во Внуково, однако в последний момент изменил курс на Шереметьево. В аэропорту и авиакомпании «Победа» заявили, что причиной послужила нештатная ситуация на взлетно-посадочной полосе. Однако телеграм-канал «База» со ссылкой на источники указывает, что маневр с заменой аэропортов был изначально спланирован, ведь сотни сторонников Навального ждали его возле Внуково. Подробности возвращения оппозиционера мы собирали в онлайн-трансляции, читайте ее по этой ссылке.