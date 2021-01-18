Суд арестовал Навального на 30 суток

Суд определился с мерой пресечения для Алексея Навального, задержанного вчера прямо в аэропорту Шереметьево. Ближайшие 30 дней политик проведет под стражей. Предполагается, что в это время будет решаться вопрос о замене наказания по делу «Ив Роше» с условного на реальное.

Суд над Навальным прошел прямо в здании УВД Химок. С требованием арестовать оппозиционера выступила ФСИН. Сам Навальный назвал происходящее беззаконием.

— Не понимаю, что происходит. Меня минуту назад вывели из камеры для встречи с адвокатами, я пришел сюда, а тут заседание суда, какие-то люди снимают меня на камеру, какие-то люди сидят в зале суда. Здесь рассматривается вопрос о моем взятии под стражу по ходатайству начальника полиции. Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции, почему никого не уведомили, почему не дали повестки? — заявил Навальный в обращении, которое выложила в «Твиттере» его пресс-секретарь Кира Ярмыш.