Так еще никого не встречали: смотрим, как Внуково готовится к прилету Навального

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем «инстаграме» запостила фото с Алексеем и его семьей.
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Почему все так ждут Навального
С осени прошлого года Алексей Навальный находился в Берлине, там он восстанавливался после отравления, в котором обвиняет сотрудников ФСБ. В конце декабря ФСИН пригрозила оппозиционеру заменой наказания по делу «Ив Роше». После публикации в журнале Lancet 22 декабря информации о том, что его выписали из больницы в Германии 20 сентября (а значит, он пересек границу раньше окончания условного срока), сотрудники службы исполнения наказаний заподозрили блогера в нарушении правил условного освобождения. 11 января ФСИН попросила суд заменить условный срок Алексея Навального на реальный по делу «Ив Роше».
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В аэропорту Берлина начала дежурить немецкая пресса. Во Внуково, кстати, запретили снимать самолет с политиком.
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По дороге во Внуково замечены колонны автозаков.
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Во Внуково тоже готовятся, но по-своему. В «Твиттере» аэропорт сравнил возвращение Навального со вторжением немцев в 1941 году.
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Алексей Навальный в ближайшее время должен прибыть в аэропорт Берлина. Там его уже ожидают соратники.
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Привет, друзья! Мы запустили онлайн, в котором будем рассказывать всё о возвращении в Россию Алексея Навального. Он должен прилететь рейсом «Победы» во Внуково. В аэропорту уже введены дополнительные меры
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