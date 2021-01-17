Так еще никого не встречали: смотрим, как Внуково готовится к прилету Навального

Оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный объявил, что 17 января возвращается в Москву из Германии. Пока он едет в аэропорт Берлина, к аэропорту Внуково стягиваются автозаки и больше сотни сотрудников полиции.



Несколько дней назад ФСИН объявила о готовности задержать Навального по делу «Ив Роше». В этой онлайн-трансляции мы рассказываем подробности возвращения оппозиционера на родину.

