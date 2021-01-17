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Так еще никого не встречали: смотрим, как Внуково готовится к прилету Навального

Самолет с политиком прилетит в 19:20 по московскому времени

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Оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный объявил, что 17 января возвращается в Москву из Германии. Пока он едет в аэропорт Берлина, к аэропорту Внуково стягиваются автозаки и больше сотни сотрудников полиции.

Несколько дней назад ФСИН объявила о готовности задержать Навального по делу «Ив Роше». В этой онлайн-трансляции мы рассказываем подробности возвращения оппозиционера на родину.

Мария Захарова

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Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем «инстаграме» запостила фото с Алексеем и его семьей.

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Мария Захарова

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Почему все так ждут Навального

С осени прошлого года Алексей Навальный находился в Берлине, там он восстанавливался после отравления, в котором обвиняет сотрудников ФСБ. В конце декабря ФСИН пригрозила оппозиционеру заменой наказания по делу «Ив Роше». После публикации в журнале Lancet 22 декабря информации о том, что его выписали из больницы в Германии 20 сентября (а значит, он пересек границу раньше окончания условного срока), сотрудники службы исполнения наказаний заподозрили блогера в нарушении правил условного освобождения. 11 января ФСИН попросила суд заменить условный срок Алексея Навального на реальный по делу «Ив Роше».

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Мария Захарова

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В аэропорту Берлина начала дежурить немецкая пресса. Во Внуково, кстати, запретили снимать самолет с политиком.

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Мария Захарова

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По дороге во Внуково замечены колонны автозаков.

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Мария Захарова

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Во Внуково тоже готовятся, но по-своему. В «Твиттере» аэропорт сравнил возвращение Навального со вторжением немцев в 1941 году.

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Мария Захарова

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Алексей Навальный в ближайшее время должен прибыть в аэропорт Берлина. Там его уже ожидают соратники.

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Мария Захарова

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Привет, друзья! Мы запустили онлайн, в котором будем рассказывать всё о возвращении в Россию Алексея Навального. Он должен прилететь рейсом «Победы» во Внуково. В аэропорту уже введены дополнительные меры безопасности — в терминалы запускают только при наличии посадочного талона.

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Алексей НавальныйВнуковоФСИНФонд борьбы с коррупцией
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