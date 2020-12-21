Навальный спросил у одного из «отравителей», почему его не смогли убить. И получил ответ

Полную расшифровку беседы политика можно прочитать в его блоге. Мы приводим часть разговора, в котором политик спрашивает своего собеседника о причинах провала операции, а тот предполагает, что дело в быстрой посадке самолета и оперативной работе медиков.

Навальный. Очевидный вопрос, ответ на который должен быть в моей бумаге. Если вы оцениваете хорошо работу и Осипова, и Александрова, почему провал-то? Что нужно сделать в будущем, чтобы ничего этого не было?

Кудрявцев. Фух… Ну в нашей работе, сами понимаете, вопросов и нюансов всегда очень много, и всё учитывать, как бы, стараемся всегда по-максимальному, чтобы не было никаких просчетов и так далее. Сами понимаете, да?



Навальный. Я понимаю. Что самое главное, то есть здесь же…



Кудрявцев. Вопрос наверняка прорабатывался досконально. Я так считаю. Ну это мое мнение. По крайне мере, если брать, ну то что ранее там, да, было сделано, вот, но нюансы есть всегда. В каждой, как бы, в каждой работе есть нюансы какие-то, да? Вся ситуация повернулась, как бы, с одной стороны там, ну… Как сказать-то это правильно-то, ё-моё…

