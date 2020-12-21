Навальный спросил у одного из «отравителей», почему его не смогли убить. И получил ответ

Сегодня политик Алексей Навальный опубликовал новый видеоролик — в нём он рассказывает о том, как пытался поговорить с фигурантами расследования, опубликованного ранее The Insider. По их версии, восемь сотрудников — Станислав Макшаков, Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощеков, Михаил Швец и Владимир Паняев — следили за Навальным с 2017 года. Предполагается, что именно эти люди имеют прямое отношение к отравлению политика.
По словам Навального, связаться он пробовал со всеми перечисленными сотрудниками, однако долгий разговор состоялся лишь с одним из них — Константином Кудрявцевым. Он представился собеседнику помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева, который хочет прояснить некоторые детали операции, чтобы представить доклад начальству.
Полную расшифровку беседы политика можно прочитать в его блоге. Мы приводим часть разговора, в котором политик спрашивает своего собеседника о причинах провала операции, а тот предполагает, что дело в быстрой посадке самолета и оперативной работе медиков.
Навальный. Очевидный вопрос, ответ на который должен быть в моей бумаге. Если вы оцениваете хорошо работу и Осипова, и Александрова, почему провал-то? Что нужно сделать в будущем, чтобы ничего этого не было?
Кудрявцев. Фух… Ну в нашей работе, сами понимаете, вопросов и нюансов всегда очень много, и всё учитывать, как бы, стараемся всегда по-максимальному, чтобы не было никаких просчетов и так далее. Сами понимаете, да?
Навальный. Я понимаю. Что самое главное, то есть здесь же…
Кудрявцев. Вопрос наверняка прорабатывался досконально. Я так считаю. Ну это мое мнение. По крайне мере, если брать, ну то что ранее там, да, было сделано, вот, но нюансы есть всегда. В каждой, как бы, в каждой работе есть нюансы какие-то, да? Вся ситуация повернулась, как бы, с одной стороны там, ну… Как сказать-то это правильно-то, ё-моё…
Навальный. Ну?
Кудрявцев. Ну я тоже думал, что могло… Ну посадили там это… Сами понимаете, да? Он полетел, посадили, всё вот это вот. Ситуация сложилась так, что… не в нашу пользу. Я так считаю. Если бы чуть дольше, то, соответственно, чуть… Могло бы всё пойти и по-другому.
Навальный. Чуть дольше что? Константин Борисович?
Кудрявцев. Летел.
Навальный. Если бы чуть дольше летел?
Кудрявцев. Ну, возможно, да. Если бы чуть дольше летел, например, а не посадили его там резко как-то, как знали, возможно, это всё пошло не так. То есть оперативная работа там медиков скорой помощи, да, на посадочной полосе там и так далее. Ну и, соответственно, там далее…
Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете по пути из Томска в Москву. Политик впал в кому, самолет экстренно приземлился в Омске. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Сейчас политик проходит реабилитацию в Германии.
Об отравлении Алексея Навального и опубликованном расследовании вопрос задали даже Владимиру Путину во время пресс-конференции, которая состоялась 17 декабря. Президент заявил, что это не расследование, а «легализация материалов американских спецслужб».