Новосибирск выбился в города-лидеры по числу задержаний. Как это было: 11 жестких кадров

Кадры, как силовики в Новосибирске задерживают участников несанкционированной акции, облетели сегодня все соцсети. Акция хоть и была мирной, но, по данным местного штаба Навального, в автозаках оказались минимум 54 человека.

Информации от полиции по-прежнему нет. Там никак не комментируют задержания. «ОВД-инфо» сообщает, что в Новосибирске были задержаны 56 человек, — по этому показателю наш город оказался в лидерах среди других, где также прошли (или проходят прямо сейчас) акции протеста.

Показываем, как новосибирские силовики скручивали и уводили участников несогласованного митинга в автозаки.