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Тема дняПротест в Новосибирске. Как это было — в 17 кадрах

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Новосибирск выбился в города-лидеры по числу задержаний. Как это было: 11 жестких кадров

На несанкционированную акцию протеста вышли больше тысячи новосибирцев. Некоторые оказались в автозаках

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Задержаний было не менее 50, уверены в новосибирском штабе Навального&nbsp;

Задержаний было не менее 50, уверены в новосибирском штабе Навального 

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В Новосибирске задержали 54 участников акции в поддержку Навального

Кадры, как силовики в Новосибирске задерживают участников несанкционированной акции, облетели сегодня все соцсети. Акция хоть и была мирной, но, по данным местного штаба Навального, в автозаках оказались минимум 54 человека.

Информации от полиции по-прежнему нет. Там никак не комментируют задержания. «ОВД-инфо» сообщает, что в Новосибирске были задержаны 56 человек, — по этому показателю наш город оказался в лидерах среди других, где также прошли (или проходят прямо сейчас) акции протеста.

Показываем, как новосибирские силовики скручивали и уводили участников несогласованного митинга в автозаки.

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Силовики начали уводить участников акции в автозаки еще в районе метро «Красный проспект»

Силовики начали уводить участников акции в автозаки еще в районе метро «Красный проспект»

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Однако на площади перед Оперным театром задержания стали жестче

Однако на площади перед Оперным театром задержания стали жестче

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Именно сюда направились участники акции от Дома офицеров

Именно сюда направились участники акции от Дома офицеров

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А вот этому молодому человеку стало плохо во время задержания — у него случился приступ болезни

А вот этому молодому человеку стало плохо во время задержания — у него случился приступ болезни

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Сотрудники ОМОНа уводят участника акции с российским флагом

Сотрудники ОМОНа уводят участника акции с российским флагом

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Задерживали и женщин

Задерживали и женщин

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В том числе очень молодых

В том числе очень молодых

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Также сегодня задержали депутата Антона Картавина

Также сегодня задержали депутата Антона Картавина

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А вот первые кадры с запретной акции. Как прошла акция на Дальнем Востоке и в других регионах Сибири, смотрите здесь.

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автозакзадержанияполиция
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